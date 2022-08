W czwartek wieczorem odbyła się Rada Bezpieczeństwa ONZ poświęcone sytuacji wokół elektrowni jądrowej w Zaporożu. W ostatnich dniach rejon ten został ostrzelany, Ukraińcy i Rosjanie nawzajem oskarżają się o ataki. Uczestnicy spotkania wezwali Rosję do wycofania swoich wojsk i stworzenia strefy zdemilitaryzowanej, by do elektrowni mogła przyjechać komisja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew odwiedził z kolei Ługańską Republikę Ludową, gdzie rozmawiano m.in. o zharmonizowaniu przepisów z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Najważniejsze informacje ze 170. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 12.08.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zaporoska Elektrownia Jądrowa / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA 05:34 Rosjanie ostrzelali Charków w nocy - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Doszło do pięciu eksplozji. 05:23 Były prezydent, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrij Miedwiediew odwiedził samozwańczą Ługańską Republikę Ludową, gdzie spotkał się z liderami separatystów - szefem ŁRL Leonidem Pasicznikiem i szefem DLR Denisem Puszylinem. Polityk poinformował o tym na swoim Telegramie. Rozmawiano o ujednoliceniu prawa w separatystycznych republikach, odbudowie infrastruktury, przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego i wspieraniu obywateli. W spotkaniu wzięli udział m.in. prokurator generalny Igor Krasnow, doradca Putina, nazywany namiestnikiem Kremla w Donbasie Siergiej Kirijenko, szef MSW Władimir Kołokcew, minister budownictwa Iren Fajzulin oraz szef FSB Aleksander Bortnikow. Telegram 05:12 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napomniał urzędników, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, aby przestali rozmawiać z dziennikarzami o taktyce militarnej Kijowa przeciwko Rosji. To jest "po prostu nieodpowiedzialne" - podkreślił. We wtorek na lotnisku w Nowofedoriwce na Krymie doszło do serii wybuchów. Płonęły tam magazyny z amunicją i pas startowy. W internecie rozpowszechniane są zdjęcia zniszczonych samolotów wojskowych. Amerykański dziennik "New York Times" poinformował, z powołaniem na anonimowe źródło w ukraińskim wojsku, że za wybuchami stoją siły zbrojne Ukrainy, które do przeprowadzenia tej operacji użyły wyłącznie pocisków rodzimej produkcji. Doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez Kijów. Wojna to zdecydowanie nie jest czas na próżność i efektowane wypowiedzi. Im mniej szczegółów na temat naszych planów obronnych wyjawisz, tym lepiej będzie dla ich realizacji - powiedział Zełenski w czwartek wieczorem, w codziennym wystąpieniu. Jeśli chcesz zwycięstwa Ukrainy, to (...) powinieneś być świadomy swojej odpowiedzialności za każde słowo, które wypowiadasz o planach obrony lub kontrataku naszego państwa - podkreślił Zełenski.

05:00 Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, USA, Wielka Brytania i Francja wezwały Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk stamtąd i stworzenia możliwości dla przybycia komisji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Stwierdzono, że powinna tam powstać strefa zdemilitaryzowana. Rosja nie poparła propozycji demilitaryzacji i oskarżyła armię ukraińską o ostrzał elektrowni, argumentując, że wojsko Federacji nie ma powodu, by atakować "ani siebie, ani stację, ani Enerhodar". Rosyjski przedstawiciel zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, by misja MAEA odbyła się do końca sierpnia. Adam Zygiel