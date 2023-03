Opublikowano także film, na którym rzekomo uchwycono moment podłożenia ładunku, a także jego rozminowywania. Podczas podkładania bomby samochód znajduje się na ulicy, ale jego rozminowywanie ma miejsce w garażu.

Konstantin Małofiejew przekazał, że wszystko z nim w porządku i nikomu nic się nie stało. Pragnę zapewnić, że ani dziś, ani jutro nic - ani groźby, ani ataki terrorystyczne - nie wpłyną na moją żarliwą i szczerą postawę patriotyczną - podkreślił. Wyraził także nadzieję, że "osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daszy Duginy zostaną znalezione i aresztowane".

Incydent w obwodzie briańskim

Na początku marca rosyjskie media i służby poinformowały o "ukraińskiej grupie dywersyjnej", która miała zaatakować dwie wsie w obwodzie briańskim. W wyniku działań "sabotażystów" zginęły dwie osoby, a trzy kolejne zostały ranne. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał ten incydent atakiem terrorystycznym.

Odpowiedzialność za "atak" wziął na siebie Rosyjski Korpus Ochotniczy, formacja walcząca po stronie Ukrainy. Jej dowódca Denis Kapustin powiedział, że operacja została uzgodniona z Kijowem. Ukraińcy jednak temu zaprzeczają.

Komentatorzy mają jednak wątpliwości co do całej akcji, chociażby ze względu na to, że była ona dość błyskawiczna, "sabotażyści" nagrali filmiki konieczne do identyfikacji ich tożsamości, a media niemal natychmiastowo podały wszystkie szczegóły.

Wielu wskazuje też na to, że Kapustin już w ubiegłym roku twierdził, że jego formacja jest częścią ukraińskiego wojska, czego Kijów nie potwierdzał. Wiele pytań jest o przeszłość samego Kapustina - przez lata mieszkał w Niemczech, gdzie rozwijał siatkę kontaktów w neonazistowskich środowiskach. Niemiecki wywiad już w 2019 roku dopuszczał możliwość, że używający różnych nazwisk awanturniczy Kapustin może być "blisko rosyjskich agencji rządowych". Był też związany z moskiewską sceną chuliganów, która według niektórych doniesień jest zinfiltrowana przez FSB.

Konstantin Małofiejew. Kim jest?

Konstantin Małofiejew to potentat medialny i współpracownik Władimira Putina. Jest założycielem m.in. kanału Cargrad TV, który mocno wspiera Kreml i jego narrację. Określany jest jako "prawosławny oligarcha", mocno promujący konserwatywne wartości. Lubi określać siebie też jako "filantropa".

Małofiejew prowadził także działania mające na celu polityczną destabilizację w innych krajach. Według współpracowników Michaiła Chodorkowskiego, oligarcha finansował m.in. środowiska powiązane z Matteo Salvinim czy Marine Le Pen.

Małofiejew wspierał także prorosyjskich separatystów w Ukrainie od 2014 roku. Miał być także jednym ze współautorów ujawnionego w 2015 roku planu destabilizacji sytuacji w regionie poprzez "organizowanie masowych akcji nieposłuszeństwa żądających federalizacji Ukrainy". Małofiejew został odznaczony także Orderem Republiki Krymu "Za wierność obowiązkowi" w związku ze swoimi działaniami dla okupacyjnych władz półwyspu.

Uważa się także, że Małofiejew wspiera finansowo działalności ultrakonserwatywnego filozofa Aleksandra Dugina.