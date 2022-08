​Rosyjscy śledczy przychylają się ku wersji, że samochód Darii Duginy, córki rosyjskiego filozofa i politologa Aleksandra Dugina, został zdalnie wysadzony w powietrze - podaje rosyjska agencja TASS. Według kanału telegramowego Mash, auto Duginy było śledzone.

Służby zbierające resztki po aucie Duginy / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE / PAP/EPA

W sobotę późnym wieczorem pod Moskwą eksplodował samochód. Pojazdem podróżowała 29-letnia Daria Dugina - córka Aleksandra Dugina, radykalnego filozofa, który w przeszłości wzywał m.in. do mordowania Ukraińców.

Ustalono, że bomba w samochodzie Duginy została zdetonowana zdalnie. Przypuszczalnie samochód był śledzony, a jego ruch kontrolowany - podaje źródło agencji TASS.

Według agencji, ładunek wybuchowy został podłożony pod siedzeniem kierowcy.

Kanał Mash z kolei opisuje, że samochód, którym jechała Dugina, był najprawdopodobniej śledzony przez ludzi z niezarejestrowanymi telefonami. Do eksplozji miało dojść po zadzwonieniu z jednego z nich. Jak dodaje Mash, numery zniknęły z sieci po wybuchu.

Nie wiadomo, czy celem ataku była sama Daria Dugina, czy jej ojciec Aleksandr. Do zamachu przyznała się separatystyczna, antyputinowska Narodowa Armia Republikańska , jednak na razie służby tego nie potwierdzają. Kreml obwinia Ukraińców, czemu Kijów zaprzecza.

Ideologiczni Duginowie

Daria Dugina była nie tylko zwolenniczką filozofii swojego ojca, ale działała także w nacjonalistycznych środowiskach. W czerwcu 2022 roku wyjechała do Donbasu, odwiedziła bunkry Azowstalu i chwaliła rosyjską armię za "wyzwolenie" Mariupola.

Sam Aleksandr Dugin to rosyjski filozof, który promuje ideologię opartą o neoimperializm oraz euroazjatyzm. Choć nazywany jest w zachodnich mediach "mózgiem Putina" lub "doradcą Kremla", to Dugin w ostatnich latach narzekał, że władze go nie słuchają. Nie ma także dowodów na to, że kiedykolwiek spotkał Władimira Putina - sam filozof temu zaprzeczył.

Filozofia Dugina była za to popularna wśród zachodnich środowisk politycznych, zwłaszcza tych powiązanych zarówno ze skrajną prawicą, jak i lewicą. Wiąże się to z przekonaniem Dugina, że wrogiem jest liberalizm, który musi zostać zwalczony przez "sojusz ekstremów".

Oboje byli objęci sankcjami zachodnimi.