Rzecznik Starmera poinformował, że brytyjski premier i prezydent Ukrainy rozmawiali o wsparciu, jakiego Ukraina będzie potrzebować w walce z Rosją w nadchodzących miesiącach. Oznajmił, że Wielka Brytania podtrzymuje stanowisko, że Ukraina ma prawo, w pewnych okolicznościach, uderzyć w cele na terytorium Rosji. Jednocześnie dodał, że w sprawie użycia rakiet dalekiego zasięgu Storm Shadow Londyn nie zmienił zdania.

Sekretarz generalny NATO potwierdził po spotkaniu z Zełenskim, że tematem rozmów było wykorzystanie broni dalekiego zasięgu. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj, ale ostateczna decyzja zależy od poszczególnych sojuszników - powiedział Rutte w rozmowie z dziennikarzami.

Przed spotkaniem w Londynie zapowiadano, że tematem rozmów ma być ukraiński "plan zwycięstwa". Jego szczegóły nie są do tej pory znane, ale jak podaje AFP mają być one ujawnione podczas spodziewanego w listopadzie szczytu pokojowego. Kijów do tej pory nie potwierdził jego terminu.

W spotkaniu na Downing Street 10 uczestniczyli również brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy, minister obrony John Healey i szef sił zbrojnych adm. Tony Radakin.