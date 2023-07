22:48

Wierzę, że wkrótce będziemy w stanie zapewnić naszym obywatelom wszystkie niezbędne warunki do powrotu na Ukrainę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wieczornego wystąpienia umieszczonego na TouTubie.

Wideo youtube

(...) Dzisiaj podpisaliśmy wspólne oświadczenie z premierem (Hiszpanii - przyp. red.) Sanchezem o poparciu dla europejskiej i euroatlantyckiej perspektywy Ukrainy i jest to 21. takie oświadczenie, co oznacza, że większość krajów poparła naszą perspektywę, w tym w kwestii członkostwa w Sojuszu... Belgia, Dania, nasi przyjaciele z Estonii, Włoch, Islandii, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Litwy, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Finlandii, Francji, Czech, Czarnogóry i Szwecji. Dziękujemy wszystkim! - wyliczył Zełenski.

21:14

Zgodnie ze stanem na ten moment, na dzień dzisiejszy, nie zarejestrowano żadnego oddziału Grupy Wagnera na terytorium Białorusi. Jesteśmy jednak świadomi dalszego rozwoju sytuacji i nasze organy wywiadowcze pracują nad zdobyciem informacji na ten temat. Gdy do tego dojdzie, dowództwo wojskowe będzie o tym wiedzieć - ocenił w sobotę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew, cytowany przez agencję Ukrinform..

20:30

W rejonie trzech wsi w okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie prowadzą akcję pacyfikacyjną: przeszukują domy i maltretują mieszkańców - podała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na miejscowy ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz.

Telegram

Miejscem tych działań są wsie: Radensk, Wełyki Kopani i Tarasiwka, leżące na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru. Wojskowi rosyjscy wraz z kolaborantami prowadzą rewizje, sprawdzają telefony komórkowe mieszkańców, biją ich i maltretują. Powodem tych działań jest aktywność ruchu partyzanckiego, w szczególności w Tarasiwce - oświadczył Atesz w komunikacie na Telegramie.

19:54

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego rosyjskie wojsko, próbując pozbawić rodziny zmarłych zmarłych żołnierzy świadczeń i odszkodowań, palą ciała zabitych w mobilnych krematoriach.

19:10

Opozycyjny rosyjski dziennikarz Michaił Zygar napisał na łamach dziennika "New York Times", że w dniu buntu wagnerowców - 24 czerwca - Władimir Putin był w Sankt Petersburgu, gdzie z pokładu jachtu należącego do zaprzyjaźnionego z nim biznesmena Jurija Kowalczuka oglądał pokaz żaglowców. Dziennikarz wskazał, że jest to dowód na oderwanie Putina od rzeczywistości.

"Wciąż wierzy, że ma wszystko pod kontrolą i że bunt Prigożyna nie wpłynął na sytuację polityczną. Ale on się myli. [...] Wiele osób, z którymi rozmawiałem, uważa, że system rządów Putina po prostu nie może trwać" - stwierdził Zygar.

Według innych źródeł - jak podaje Ukrainska Pravda - podczas tego pobytu "Putinowi zaprezentowano nowy jacht, który ma zastąpić 'Szeherezadę' skonfiskowaną we Włoszech z powodu sankcji". To Kowalczuk miał prezentować łódź Putinowi.

18:22

Szef CIA William Burns powiedział w sobotę, że niezadowolenie w Rosji z efektów wojny na Ukrainie jest jedyną w swoim rodzaju okazją do rekrutacji szpiegów. "Centralna Agencja Wywiadowcza nie pozwoli jej zmarnować" - stwierdził podczas wystąpienia w Wielkiej Brytanii.

17:46

Cztery osoby zostały ranna po rosyjskim ataku na Balakliję w obwodzie charkowskim. Według źródeł ukraińskich do bombardowania użyte zostały rakiety typu Tornado.

Telegram

17:38

Jeden zabity i dwie osoby ranne to efekt rosyjskiego ostrzału w obwodzie zaporoskim.

Telegram

"Podczas ostrzału Małej Tokmaczki zginął 51-letni mężczyzna. W Preobrażence ranne zostały dwie osoby - 40-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna. Zapewniono im niezbędną opiekę medyczną. Specjaliści pracują nad usunięciem skutków ostrzału" - poinformował przedstawiciel lokalnych władz.

17:02

"Siły obrony na kierunku taurydzkim (zaporoskim- przyp. red.) odniosły sukcesy i idą naprzód" - napisał gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca zgrupowania wojsk Tauryda na serwisie Telegram. "Straty wroga sięgnęły niemal dwóch kompanii" - dodał, wyjaśniając, że chodzi o zabitych i rannych.

Telegram

Dowódca wyliczył także zniszczony w ciągu ostatniej doby rosyjski sprzęt wojskowy, m.in. systemy rakietowe i haubice samobieżne. "Zniszczono również cztery magazyny amunicji" - dodał.

16:38

Ukraina będzie gotowa do rozmów o zakończeniu wojny z Rosją tylko wtedy, kiedy odzyska terytoria, które należą do niej "zgodnie z prawem międzynarodowym" - powtórzył prezydent Zełenski podczas dzisiejszej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanczezem.

15:54

Ukraina nałożyła sankcje na gruzińskie linie lotnicze Georgian Airways, które wznowiły połączenia z Rosją, i na ich założyciela Tamaza Gajaszwilego - poinformował w sobotę ukraiński portal Hromadske, powołując się na dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Sankcje wobec Georgian Airways i Gajaszwilego przewidują zamrożenie aktywów, wstrzymanie wspólnych operacji handlowych, zakaz lotów i przewozów na terytorium Ukrainy. Restrykcje wprowadzono na 10 lat.

15:22

Nie możemy po prostu wysyłać żołnierzy na śmierć, nawt jeśli ktoś z naszych partnerów jest smutny - w ten sposón prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował pytania hiszpańskich dziennikarzy, którzy chcieli się dowiedzieć, kiedy nastąpią bardziej namacalne efekty ukraińskiej kontrofensywy.