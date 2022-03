Notowania na moskiewskiej giełdzie w środę trzeci dzień z rzędu pozostają zawieszone - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiego banku centralnego. Jak dodaje bank, po raz pierwszy od tygodnia zezwoli na ograniczony zakres operacji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak pisze Reuters, rosyjski bank centralny zapowiedział jednocześnie, że po raz pierwszy w tym tygodniu zezwoli na ograniczony zakres operacji.

We wtorek rosyjski bank centralny podał na stronie, że w związku z obecną sytuacją zdecydował o niewznawianiu handlu akcjami oraz instrumentami pochodnymi na moskiewskiej giełdzie.

Załamanie rubla po ogłoszeniu sankcji

Według agencji Reutera, kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu w weekend przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, w tym - ograniczenia wobec rezerw walutowych kraju.



Przekazano, że na rynku azjatyckim kurs rubla spadł do 119,50 wobec dolara - oznacza to "gwałtowny spadek o 30 proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem notowań". Później kurs wzrósł do poziomu około 110 rubli za dolara.

Zachód nałożył na Rosję sankcje

Środa jest siódmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają zaś prowadzone przez siebie działania jako "specjalną operację wojskową".

W związku z rosyjską napaścią zbrojną wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

W niedzielę kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wystąpienia w Bundestagu zapowiedział " zamykamy wszystkie banki rosyjskie i wyłączamy ich z systemu SWIFT ".

System SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. Jej centrum ulokowane jest w Brukseli i podlega unijnemu prawodawstwu. Za jej pośrednictwem wysyłany jest bankowy odpowiednik wiadomości e-mail. System oferuje możliwość wysłania wystandaryzowanej informacji dotyczącej transakcji między eksporterami i importerami. Celem jego istnienia jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia.