​27-letni Andy Tai Ngoc Huynh i 40-letni Alexander John-Robert Drueke spędzili w brutalnym rosyjskim areszcie trzy miesiące. Zostali zwolnieni we wrześniu w ramach masowej wymiany więźniów rosyjsko-ukraińskich. Obaj, jak twierdzą, w bestialski sposób byli torturowani przez żołnierzy Putina. O gehennie, jaką przeżyli, opowiedzieli w wywiadzie ABC "Good Morning America" - podaje portal nbcnews-com.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Para amerykańskich weteranów, wziętych do niewoli podczas walki o Ukrainę, powiedziała, że rosyjscy oprawcy bezlitośnie torturowali ich do tego stopnia, że "modlili się o śmierć".

Jak podkreślali, najbardziej wstrząsające chwile przeżyli pod koniec niewoli. Porywacze związali ich, oczy zakleili taśmą do pakowania, zabezpieczyli torby na głowach i ułożyli ich na tyłach ciężarówki. Nie chcieliśmy żyć w tym momencie - powiedział Huynh. "Chcieliśmy tylko umrzeć. Chcieliśmy tylko, żeby to się skończyło". Jak dodał, do końca wymiany nie wierzyli, że są na wolności, dotarło to do nich dopiero po spotkaniu z amerykańskimi urzędnikami.

Nie wierzyłem w pełni, że zostanę zwolniony, dopóki przedstawiciel ambasady USA nie powiedział: 'To jest prawdziwy brat. Zostałeś wymieniony. To jest prawdziwe, jesteś bezpieczny’ - powiedział Huynh.

Nie żałują walki u boku Ukraińców

Obaj Amerykanie przyznali, że mimo cierpienia, jakie było im dane przeżyć, mają poczucie spełnienia, że pomagali Ukraińcom w odpieraniu rosyjskich najeźdźców.

Myślę, że wrócę do Ukrainy w nieco innym charakterze - powiedział drugi z żołnierzy, Drueke. "Przyjechałbym, aby odbudować ten kraj po wojnie".

Dwaj uwolnieni amerykańscy weterani pochodzą z Alabamy, ale nie znali się do czasu spotkania w Ukrainie. Jak mówili, zostali schwytani po ośmiogodzinnym wyścigu przez las. Byliśmy cholernie pewni, że nas stracą - powiedział Drueke.

Huynh dodał: "Moją pierwszą myślą była właściwie moja narzeczona. Ułamek sekundy zaraz po: "Och, umrę".

Mówili, że w ciągu 105 dni odosobnienia byli regularnie bici, torturowani i pozbawiani snu i wody. Drueke wspominał niezliczoną ilość razy, kiedy słyszał krzyk torturowanego przez Rosjan Huynha.

Co zdumiewające, Drueke powiedział, że słysząc agonię swojego towarzysza, przyjął najbardziej pozytywne spojrzenie z możliwych. Moją misją było utrzymanie Andy'ego przy życiu, a misją Andy'ego było utrzymanie mnie przy życiu - powiedział Drueke, który po pobiciu przez rosyjskich żołnierzy miał złamane żebra.

"To okropne, bo wiedziałem, że cierpi. Ale, kiedy słyszałem jego jęki, przynajmniej wiedziałem, że żyje. To jednocześnie dobre i złe"- dodał.

Czego domagali się Rosjanie?

Przesłuchujący chcieli informacji, jakie ma CIA lub inne tajne powiązania.

Obaj mężczyźni mówili, że pojechali do Ukrainy na własną rękę, bez żadnego amerykańskiego poparcia, po obejrzeniu materiału informacyjnego z ataku Rosji na jej małego zachodniego sąsiada.

Rząd USA nie będzie mnie w tym popierał i byłem tego świadomy. Byłem tego w 100 procentach świadomy - powiedział Huynh. "Przestraszyło mnie to. Nadal wiem, że musiałem tam iść".