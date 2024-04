Grecja przygotowuje się do przekazania Ukrainie co najmniej jednego systemu obrony powietrznej Patriot - podaje grecki portal medialny Pronews, powołując się na źródła rządowe. Według doniesień mogą to być nawet dwa systemy, ale Ateny stawiają też warunki. W Odessie w wyniku ataku rosyjskich dronów rannych zostało dziewięć, a co najmniej 14 mieszkań zostało zniszczonych, poinformowały władze miasta. Wtorek, 23 kwietnia 2024 roku to 790. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

15:28

Jak ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, Putin zdaje sobie sprawę, że wraz z amerykańskim pakietem pomocy na front ukraiński mogą dotrzeć nowe środki walki.

Szef BBN był we wtorek w Poznaniu pytany o efekty spodziewanej pomocy amerykańskiej i brytyjskiej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Ameryka planuje wydać na pomoc Ukrainie niemal 61 mld dolarów. Wielka Brytania zapewni dodatkowe 500 mln funtów natychmiastowego finansowania w celu wsparcia najpilniejszych potrzeb wojskowych Ukrainy, co zwiększy wartość brytyjskiej pomocy w tym roku do 3 mld funtów.

Gdy tylko te zasoby trafią bezpośrednio do miejsc operacyjnego przeznaczenia, bezpośrednio do żołnierzy rozlokowanych na froncie, to skala tej pomocy deklarowanej zarówno przez stronę amerykańską (...), jak również deklarowana pomoc strony brytyjskiej, są czynnikami które fundamentalnie zmienią i ustabilizują z aktualną sytuację Sił Zbrojnych Ukrainy - ocenił Siewiera.

Zauważył, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach "materializuje się ryzyko przełamania linii frontu - nie jej spychania, ale przełamania". To sytuacje niezwykle niebezpieczne i to najwyższa pora do tego, by na Ukrainę dotarła pomoc sojusznicza Zachodu - zaznaczył szef BBN.

Zapytany, czy spodziewa się zwiększenia wysiłku zbrojnego Rosjan przed symbolicznym dla nich 9 maja, Dniem Zwycięstwa, zwrócił uwagę na inny powód intensyfikacji rosyjskich działań.

Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, że wraz z amerykańskim pakietem pomocy w zakresie amunicji 155 mm, amunicji czołgowej, na front ukraiński mogą dotrzeć nie tylko systemy precyzyjnego rażenia artyleryjskiego, ale również nowe środki walki. Jednymi z nich, o których być może nie ma zbyt wiele w przestrzeni publicznej, ale były rozważane, są bomby typu GLSDB, bomby szybujące adaptowane do wykorzystania w systemach artyleryjskich - powiedział Siewiera.

Są to środki zaawansowane, które zwiększają efektywność współczynnika koszt-efekt na rzecz strony ukraińskiej. Bardzo istotnie mogą wpłynąć na skuteczność prowadzenia operacji obronnej przez stronę ukraińską. Z tego też względu strona rosyjska będzie nasilała, nawet za nieproporcjonalne koszty, swoje działania ofensywne na poziomie taktycznym. Miejmy nadzieję, że nie doprowadzą one do zmian na poziomie operacyjnym w przebiegu linii frontu - podkreślił szef BBN.

14:44

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, przebywających zarówno w kraju jak i za granicą. Media informują, że konsulaty Ukrainy wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku 18-60 lat.

MSZ może zawiesić świadczenie usług konsularnych w swych placówkach zagranicznych dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wpis Kułeby na platformie X.

Konsulaty Ukrainy przestały świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym - powiadomiły media. Portal Suspilne podaje taką informację, powołując się na kilka konsulatów, w tym w Polsce i w Czechach. Reuters pisze o zawieszeniu usług dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, powołując się na informacje uzyskane na rządowej infolinii.

Szef MSZ Ukrainy zapowiedział we wpisie na platformie X, że wkrótce resort poinformuje o nowych regulacjach wobec mężczyzn objętych obowiązkiem służby wojskowej, przebywających za granicą.

"Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa" - napisał Kułeba.

Jak podkreślił, przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa, a on sam wydał polecenie, by przywrócić "sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i poza nią". "To będzie uczciwe" - oświadczył minister Kułeba. Ma to związek z uchwaloną niedawno ustawą, dotyczącą m.in. mobilizacji.

14:01

Znaczna część broni, która ma trafić do Ukrainy, znajduje się już w magazynach w Polsce i Niemczech -poinformowała CNN, powołując się na amerykańskie źródło związane z dostarczaniem pomocy wojskowej. Urzędnicy z USA nie potwierdzają tej wiadomości.

13:30

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zapowiedział w Moskwie, że siły zbrojne jego kraju zintensyfikują ataki na ukraińskie magazyny, w których przechowywana jest zachodnia broń.

Szojgu oświadczył również, że Rosja "rozwiała mit o wyższości zachodniej broni", a jej siły "przejęły inicjatywę na froncie walk o długości tysiąca kilometrów".