Najsłynniejszy polski festiwal baletowy rozpocznie się już w tym miesiącu. Łódzkie Spotkania Baletowe to taneczne biennale z ponad pięćdziesięcioletnią historią, którą stworzyły nazwiska największych choreografów, tancerzy i zespołów baletowych o światowej renomie. XXVII edycja festiwalu upłynie pod znakiem nurtów tańca współczesnego w najlepszym wydaniu. Kuratorem obecnej edycji jest wybitny polski choreograf Jacek Przybyłowicz.

Ballet de L’Opéra de Lyon

Festiwal otworzy spektakl "Beach Birds" w wykonaniu zespołu baletu Opery w Lyonie. Spektakl powstał do muzyki awangardowego, amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a. Twórcą chorografii jest Merce Cunningham. Artyści ubrani są w identyczne stroje składające się z gładkich, białych trykotów z czarnymi rękawicami, nawiązującymi do wyglądu ptaków. Kostiumy i dekoracje przygotowała Marsha Skinner.

Drugim spektaklem zaprezentowanym przez tancerzy z Lyonu będzie "BIPED". To także propozycja przygotowana przez Merce’a Cunninghama, który pracując z dwoma tancerzami, ułożył chorografię składającą się z 70 fraz, które następnie zostały przekształcone w obrazy cyfrowe. Te właśnie obrazy wraz z abstrakcyjnymi wzorami są wyświetlane na kurtynie z przodu sceny, zza której widoczni są tancerze występujący na żywo. Muzyka napisana przez Gavina Bryarsa jest częściowo nagrana, a częściowo wykonywana na żywo na instrumentach akustycznych.





Terminy spektakli:

26.04. 2024 g. 19:00

27.04.2024 g. 19:00

Balet Teatru Wielkiego w Łodzi

Kolejny festiwalowy weekend to długo oczekiwana premiera łódzkich tancerzy, "Romeo i Julia" z muzyką Hectora Berlioza. Chorograficzną adaptację symfonicznego dzieła stworzyła Sasha Waltz, choreografka, tancerka i reżyserka. Należy do ścisłego grona najwybitniejszych osobowości artystycznych świata tańca. Chorografia proponowana przez Sashę Waltz jakkolwiek utrzymana w nurcie współczesnym, nie rezygnuje z klasycznych technik. Choreograficzna prapremiera miała miejsce w Paryżu w 2007 roku, następnie ten niezwykły spektakl był gorąco oklaskiwany przez publiczność w Berlinie i Mediolanie. Warto dodać, że "Romeo i Julia" będzie pierwszą produkcją Sashy Waltz w Polsce. Kierownictwo muzyczne objął Rafał Janiak.





Terminy spektakli:

11.05.2024 19:00

12.05.2024 19:00

14.05.2024 18:30

Balet Aterballetto

Kolejny zespół, jaki zaprezentuje się na Łódzkich Spotkaniach Baletowych, to Aterbaletto z Włoch. To centrum choreograficzne i jedyny repertuarowy zespół tańca współczesnego we Włoszech. Ta najbardziej znana i utytułowana włoska kompania zaprezentuje spektakl stanowiący dialog dwóch generacji twórców izraelskiego tańca współczesnego. W wykonaniu tych artystów zobaczymy dwa spektakle "Secus" i "Yeled". "Secus" to muzyczny kolaż łączący elektroniczne brzmienia z urzekającymi indyjskimi melodiami z filmu Kaho Naa Pyar Hai oraz dźwięczne harmonie grupy The Beach Boys. Autorem Chorografii jest Ohad Naharin któremu daleko do wirtuozowskich popisów, opiera się na pozornie prostym, naturalnym ruchu.

Choreograf Eyal Dadon, który jest także twórcą muzyki do spektaklu "Yeled", opowiada w nim o zapamiętanym lub wyobrażonym dzieciństwie. Może jest ono tęsknotą za nieskażonym spojrzeniem na świat, za byciem naturalnym, prawdziwym i niewinnym, szczerym i bezkompromisowym.

Terminy spektakli:

16.05.2024 19:00

17.05.2024 19:00

L-E-V Dance Company

Festiwal zamknie francuska kompania L-E-V Dance Company, prezentując spektakl "OCD Love". Sharon Eyal wraz ze swym zespołem po raz pierwszy zaprezentuje swój projekt w Polsce. Artystka przez 23 lata była tancerką, a następnie dyrektorem artystycznym i choreografem Batsheva Dance Company. Od Ohada Naharina przejęła styl pracy w duchu Gaga. Spektakl OCD Love opowiada o miłości - tej miłości, która ciągle odczuwa brak, czy też o kochankach będących w stanie nieustannej tęsknoty. Bez synchronizacji. Jak w chwili, gdy jedna osoba kładzie się spać, a druga właśnie się budzi. Skrót OCD (obsessive-compulsive disorder) oznacza zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i stał się dla artystki impulsem do opowieści, w której ujście znajdują najbardziej złożone, niewygodne często nigdy niewypowiedziane napięcia i emocje.

Terminy spektakli:

21.05.2024 19:00

22.05.2024 19:00

Szczegółowe informacje o spektaklach, twórcach i biletach można uzyskać na naszej stronie internetowej www.operalodz.com/lsb/

Nowy sezon artystyczny 2024/2025 w Teatrze Wielkim w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi, zaliczany do grona najlepszych scen operowych w Polsce, jako pierwszy teatr operowy w Polsce 17 kwietnia ogłosił repertuar na sezon artystyczny 2024/2025. Z tej okazji przygotowano specjalną, wiosenną promocję, która będzie obowiązywać zarówno w kasie teatru, jak i w sprzedaży online. W dniach 18-21 kwietnia można dokonać zakupu biletów z 20% rabatem na wszystkie wydarzenia repertuarowe z wyłączeniem premier i wydarzeń specjalnych.

Trzeba przyznać, że pod wieloma względami to będzie wyjątkowy sezon w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ciekawy repertuar, obfitujący w niebanalne tytuły, połączony z żelaznym kanonem operowej klasyki, a także artyści gwarantujący wysoki poziom artystyczny, to wystarczająca zachęta, aby przyjrzeć się bliżej jego propozycjom.

Pierwsza premiera, jaką zobaczymy w gmachu Teatru Wielkiego już 12 października będzie świętem zespołu baletowego Teatru Wielkiego. A to za sprawą "Giselle" Adolphe’a Charlesa Adama. "Giselle" to najbardziej typowy dla okresu romantycznego "balet z akcją", który zachował się w światowym repertuarze do naszych czasów. Kolejna premiera (7 grudnia) to "Cyganeria" Gaiccomo Pucciniego. Dzieło wyreżyseruje Marcin Łakomicki, artysta młodego pokolenia, mający na swoim koncie szereg realizacji w różnych europejskich teatrach operowych m.in. Staatsoper w Berlinie czy weneckim La Fenice.

Wraz z nadejściem wiosny, zawita ona także na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi i to w wielkim stylu. Wszystko dzięki nowej realizacji "Skrzypka na dachu" Jerry’ego Bocka. Utwór ten należy do rodziny wielkich musicali, które zyskały sławę i są wystawiane na scenach całego świata. Spektakl wyreżyseruje Wojciech Adamczyk, kostiumy zaprojektuje Maria Balcerek, a scenografię Marek Chowaniec. Chorografię ułoży Jarosław Staniek. Premiera 22 marca 2025 r. W ramach spektaklu "Wieczór Baletowy Kompozytorów Polskich" odbędzie się premiera utworu "Suita baletowa" autorstwa Adama Wesołowskiego. To nowe ogniwo wzbogaci spektakl, który na jesieni ubiegłego roku został przyjęty ze znakomitym przyjęciem przez publiczność i recenzentów.

A skoro o balecie mowa. W kwietniu odbędzie się druga premiera baletowa. Tym razem będzie to spektakl zatytułowany "Morze". Nowy, autorski spektakl w koncepcie dramaturgicznym i choreograficznym jednego z najbardziej cenionych polskich artystów sztuki tańca Roberta Bondary. W warstwie muzycznej pojawi się m.in. muzyka "Morza" Debussiego czy "Cztery Morskie Interludia" z opery "Peter Grimes" Benjamina Brittena . Premiera 26 kwietnia 2025 roku. Chorografia Robert Bondara, kierownictwo muzyczne Rafał Janiak.

Ostatnią premierą nowego sezonu będzie "Pinokio" Jonathana Dove. To kolejna propozycja operowa dla dziecięcej publiczności. Dobrze wszystkim zanana baśń Collodiego w muzyce Jonathana Dove’go znalazła wielobarwne odzwierciedlenie wokalne i instrumentalne jej fabuły, a charakterystyka poszczególnych postaci i sytuacji dramaturgicznych właśnie poprzez "trafiającą do ucha" muzykę zyskała i na klarowności, i na atrakcyjności. Nie brakuje w niej liryzmu i dowcipu, ilustracyjności i zaskakujących zmian nastroju i brzmienia w każdej kolejne scenie opery. Operę wyreżyseruje Robert Drobniuch. Spektakl premierowy odbędzie się 1. czerwca 2025 roku, będzie to jednocześnie polska premiera tego dzieła.

W nowym sezonie zaplanowano pięć premier, festiwal poświęcony twórczości Giacomo Pucciniego, obchody 70 - lecia opery łódzkiej podczas OPERA ŁÓDŹ OPENER i szereg koncertów. Teatr Wielki nie zapomina także o kształceniu nowych pokoleń sztuki operowej i baletowej. Podobnie jak w ubiegłych sezonach, kontynuowane będą koncerty, wycieczki, warsztaty edukacyjne, projekt Z muzyką na wesoło.

To tylko niektóre propozycje, jakie oferuje Teatr Wielki w Łodzi, zachęcamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń na naszej stronie operalodz.com.