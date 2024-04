Grecja przygotowuje się do przekazania Ukrainie co najmniej jednego systemu obrony powietrznej Patriot - podaje grecki portal medialny Pronews, powołując się na źródła rządowe. Według doniesień mogą to być nawet dwa systemy, ale Ateny stawiają też warunki. W Odessie w wyniku ataku rosyjskich dronów rannych zostało dziewięć, a co najmniej 14 mieszkań zostało zniszczonych, poinformowały władze miasta. Wtorek, 23 kwietnia 2024 roku to 790. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 12:07 Grecja przygotowuje się do przekazania Ukrainie co najmniej jednego systemu obrony powietrznej Patriot - podaje grecki portal medialny Pronews, powołując się na źródła rządowe. Źródło dodało, że mogą to być nawet dwa systemy, ale Ateny stawiają też warunki. Już wczoraj portal gazety "Financial Times" podawał, że europejscy przywódcy mocno naciskali na Grecję i Hiszpanię, aby te państwa przekazały Kijowowi systemy obrony powietrznej. "Europejscy przywódcy osobiście naciskali na premierów Hiszpanii i Grecji Pedro Sancheza i Kyriakosa Mitsotakisa na szczycie w Brukseli w zeszłym tygodniu, aby przekazali Ukrainie systemy obrony powietrznej, według osób poinformowanych o dyskusjach" - napisał FT. "Dwóm przywódcom, których siły zbrojne posiadają ponad tuzin systemów Patriot oraz inne, takie jak S-300, powiedziano, że ich potrzeby nie są tak duże jak Ukrainy i że nie stoją w obliczu żadnego bezpośredniego zagrożenia". Grecy są gotowi przekazać System Patriot, ale tylko pod warunkiem, że otrzymają rekompensatę pieniężną od Waszyngtonu i gwarancje bezpieczeństwa. Ateny obawiają się zagrożenia ze strony Turcji. 11:32 Rząd kanclerza Niemiec Olafa Scholza nalega, aby Stany Zjednoczone umieściły na Ukrainie co najmniej jeszcze jeden system Patriot, aby pomóc wypełnić lukę w obronie powietrznej Ukrainy - podaje Bloomberg. 11:29 Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły rosyjskiego drona w obwodzie dniepropietrowskim. 09:09 Joe Biden niezwłocznie podpisze ustawę pomocową dla Kijowa. Teoretycznie w ciągu najbliższej doby, amerykański Senat może przegłosować pakiet, który pomoże Ukrainie. 08:55 Zarzuty związane nielegalnym przejęciem tysięcy hektarów państwowej ziemi usłyszał urzędujący minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski. To efekt działań ukraińskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego. W ukraińskim rządzie miała działać grupa przestępcza złożona z urzędników ministerstwa, a także urzędu geodezji i kartografii. Proceder miał swój początek w 2017 roku, kiedy to zapadła decyzja o przejęciu gruntów użytkowanych przez dwa państwowe przedsiębiorstwa w obwodzie sumskim. Śledczy ustalili, że sprawcy zniszczyli dokumenty dotyczące prawa użytkowania tych gruntów. Na tej podstawie stworzono przepisy umożliwiające przejęcie tych działek przez podmioty prywatne. Zorganizowano fikcyjną aukcję i pod kontrolą urzędników geodezji działki miały przejść na własność konkretnych osób. Mowa o gruntach o powierzchni 2,5 tys. hektarów, a także o usiłowaniu przejęcia kolejnych ponad trzech tysięcy.

08:51 Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, jest celem skoordynowanych rosyjskich ataków z powietrza oraz operacji informacyjnych, mających na celu zmuszenie mieszkańców do ucieczki i przesiedlenia - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Kreml prowadzi skoordynowane ataki z powietrza oraz operacje informacyjne, by zniszczyć miasto, nakłonić mieszkańców do ucieczki i wymusić masowe przesiedlenie milionów Ukraińców przed możliwym przyszłym atakiem na Charków lub inny region Ukrainy - ocenia waszyngtoński think tank w najnowszym raporcie. 08:45 Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto powiedział 22 kwietnia, że Ukraina prowadzi "polowanie na czarownice" przeciwko węgierskim firmom działającym w tym kraju i zagroził zablokowaniem dalszej pomocy UE, chyba że taka polityka zostanie zmieniona. Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wcześniej uznała węgierski OTP Bank za "międzynarodowego sponsora wojny". Posunięcie to wywołało protest Węgier i deklaracje zablokowania pomocy dla Ukrainy, a bank OTP został tymczasowo usunięty z listy. Węgry nadal domagają się gwarancji, że OTP i inne węgierskie firmy nie zostaną dodane do listy lub objęte sankcjami. 08:11 Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 15 z 16 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował we wtorek rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Rosjanie wystrzelili też rakiety balistyczne. Rosyjscy okupanci zaatakowali Ukrainę dwiema rakietami balistycznymi Iskander-M z obwodu biełgorodzkiego w Federacji Rosyjskiej oraz 16 bojowymi dronami typu Shahed-131/136 z Przylądka Czauda (okupowany Krym) i obwodu kurskiego w Federacji Rosyjskiej - czytamy w komunikacie. Ołeszczuk zaznaczył, że atak został odparty przez przeciwlotnicze jednostki rakietowe Sił Powietrznych i mobilne grupy strzeleckie Sił Obrony Ukrainy, a także wykorzystano sprzęt do walki radioelektronicznej. Tej nocy obrońcy nieba zestrzelili 15 Shahedów w obwodach mikołajowskim, odeskim, kijowskim i czerkaskim - dodał generał, ale nie poinformował, co się stało z rosyjskimi rakietami balistycznymi. 06:20 W ciągu ostatniej doby na linii frontu doszło do 86 starć bojowych. Lotnictwo Sił Obronnych Ukrainy uderzyło w dwa przeciwlotnicze systemy rakietowe i 16 obszarów koncentracji personelu wroga - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie. 06:08 W Kijowie w nocy słyszano eksplozje. Obrona przeciwlotnicza działa - przekazał Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej. Telegram 06:00 W wyniku ataku Rosjan w dzielnicy mieszkalnej Odessy zostały zniszczone domy, doszło do pożaru. Służby ratunkowe pracują nad usunięciem skutków. Ze strefy zagrożenia wyprowadzono 34 osoby, w tym troje dzieci. Siedem osób jest rannych. Co najmniej 14 mieszkań zostało uszkodzonych, poinformowała Ukraińska Prawda na podstawie informacji władz miasta i obrony przeciwlotniczej.