Ukraina uzgadnia ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu - stwierdził minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w filmie dokumentalnym BBC, że w rozmowie telefonicznej w lutym ubiegłego roku, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Władimir Putin groził mu "uderzeniem rakietowym". Wydarzenia związane z 341. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 30.01.2023 r.

Akcja ratunkowa przy budynku mieszkalnym w centrum Charkowa, który został trafiony rosyjskim pociskiem rakietowym / EUGENE TITOV / PAP

09:41

Mieszkańcy okupowanych miejscowości w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, są masowo deportowani do Rosji, a ich domy zajmują żołnierze agresora, przybywający na front - zaalarmował lojalny wobec Kijowa szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.



"Od kilku dni trwają masowe wywózki z Popiwki nieopodal miasta Swatowe. (Rosjanie) już zapowiedzieli mieszkańcom sąsiednich miejscowości, zwłaszcza Swatowego, że też mają przygotować się (do deportacji). Nikt nie pyta ludzi, czy chcą jechać, podobnie jak nikt nie zastanawia się, dokąd te osoby zostaną zabrane i gdzie zakwaterowane w środku zimy. Rosjanom po prostu wszystko jedno. Najważniejsze jest dla nich zwolnienie domów dla swoich żołnierzy" - napisał Hajdaj w porannych komunikatach na Telegramie.



09:30

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał w Seulu władze Korei Południowej, aby zwiększyły wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Wskazał na państwa, które po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zmieniły swoje stanowisko i zaczęły przekazywać uzbrojenie.

W stolicy Korei Południowej Stoltenberg rozpoczął wizytę w Azji, w ramach której odwiedzi również Japonię. Celem jest wzmocnienie więzi z azjatyckimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w obliczu wojny na Ukrainie i rosnącej rywalizacji z Chinami - podała agencja Reutera.

W przemówieniu wygłoszonym w Instytucie Studiów Zaawansowanych Cheya w Seulu szef NATO podziękował Korei Południowej za przekazywanie Ukrainie nieśmiercionośnego zaopatrzenia, ale jednocześnie podkreślił "pilną potrzebę" dostaw amunicji.

09:22

Opóźnienia w dostawach zachodniego uzbrojenia i sprzętu wojskowego zdecydowały o tym, że po wyzwoleniu zachodniej części obwodu chersońskiego w listopadzie ubiegłego roku ukraińska armia nie była już w stanie przeprowadzić kolejnych operacji ofensywnych - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:20

Rosyjskie władze prawdopodobnie utrzymują otwartą możliwość kolejnej tury powołań rezerwistów w ramach "częściowej mobilizacji" na wojnę z Ukrainą, starając się zarazem ograniczyć niezadowolenie społeczne z tego powodu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 22 stycznia media podały, że rosyjska straż graniczna uniemożliwiła opuszczenie Rosji mającym podwójne obywatelstwo kirgiskim imigrantom zarobkowym, informując ich, że ich nazwiska znajdują się na listach mobilizacyjnych. Natomiast 23 stycznia rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że dekret o "częściowej mobilizacji" pozostaje w mocy, gdyż nadal jest niezbędny dla wsparcia działań sił zbrojnych.



05:15

Ukraina uzgadnia ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu w celu zniszczenia magazynów na tyłach armii rosyjskiej i jej punktów dowodzenia - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z kanałem CBC.

W zeszłym roku zapisałem swoje życzenia w liście do Świętego Mikołaja. Ta lista pozostaje w mocy: myśliwce, myśliwce, lotnictwo, pociski podobne do ATACMS lub coś podobnego, zdolne do ataków z dużej odległości na rosyjskie składy paliwa i amunicji, a także na stanowiska dowodzenia - powiedział Reznikow.

Dodał, że nowoczesne czołgi przekazane Ukrainie przez Kanadę i innych międzynarodowych partnerów mogą stać się punktem zwrotnym na polu walki.

Systemy HIMARS były latem punktem zwrotnym, teraz taką rolę będą pełnić czołgi, a później samoloty bojowe będą punktem zwrotnym - zaznaczył minister.



05:13

Przebywający z wizytą w Chile kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO.

Przyczyniliśmy się do tego, aby nie doszło do eskalacji konfliktu, ponieważ miałoby to poważne konsekwencje dla całego świata, na przykład doprowadziłoby do wojny między Rosją a państwami NATO (...) Dołożyliśmy wszelkich starań, jak dotąd nam się to udawało i nadal będziemy to robić - powiedział szef niemieckiego rządu.

Kanclerz oświadczył, że jego kraj nie przekaże Ukrainie samolotów bojowych. Przypomniał jednocześnie, że Niemcy "udzieliły (Ukrainie) wsparcia, podobnie jak inne kraje, w postaci pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej".



05:10

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w filmie dokumentalnym BBC, że w rozmowie telefonicznej w lutym ubiegłego roku, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Władimir Putin groził mu "uderzeniem rakietowym".

W tym trzyczęściowym dokumencie, którego pierwszy odcinek będzie wyemitowany dziś wieczorem, ówczesny szef brytyjskiego rządu w "bardzo długiej" rozmowie telefonicznej z Putinem ostrzegł go, że inwazja na Ukrainę doprowadzi do zachodnich sankcji i większej liczby wojsk NATO na granicach Rosji.

Johnson próbował też powstrzymać rosyjskie działania militarne, zapewniając Putina, że Ukraina nie przystąpi do NATO "w dającej się przewidzieć przyszłości".

W pewnym momencie jakby mi zagroził i powiedział: "Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę" lub coś w tym stylu - kontynuował Boris Johnson.

Myślę, że Putin, sądząc po jego bardzo zrelaksowanym tonie, który wydawał się mieć, bawił się moimi próbami skłonienia go do negocjacji - stwierdził były brytyjski premier.



05:05

Rosyjska rakieta trafiła w niedzielę w budynek mieszkalny w centrum Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Zabiła jedną osobę. Trzy osoby są ranne - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Ekipy ratownicze szukają jeszcze jednej starszej kobiety.

To jest stary budynek. Czwarte piętro zostało zniszczone, a drugie i trzecie poważnie uszkodzone - stwierdził Syniehubow.