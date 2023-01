"Uważam, że temat reparacji jest tematem zamkniętym" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Ryszard Galla, jedyny przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Sejmie. Jak tłumaczył gość Roberta Mazurka, nie głosował ws. uchwały sejmowej w tej sprawie, bo nie chciał wchodzić w tę dyskusję. "To jest pewna niezręczność z mojej strony, chciałem być tutaj bezstronnym" – podkreślał.

Ryszard Galla / Jakub Rutka / PAP

"Zagłosowałbym przeciw, byłbym od razu wyzwany jako Niemiec (...). Sumienie mówiło mi: nie powinieneś zagłosować za. Ja uważam, że jest na pewno temat, który powinien być podjęty i to natychmiast przez obie strony - polską i niemiecką. Ja uczestniczyłem w spotkaniu prezydentów - Dudy i Steinmeiera, który powiedział: panie prezydencie, jeśli jest temat - siadamy to stołu i rozmawiamy" - mówił.

Robert Mazurek dopytywał, czy Polska powinna otrzymać jednak jakąś formę odszkodowania od Niemiec.

"Myślę, że tak - mówimy o odszkodowaniu. Uważam, że obie strony powinny usiąść do stołu" - dodawał.

Galla stwierdził także, że dzieci mniejszości niemieckiej są w Polsce dyskryminowane. Tłumaczył, że minister Przemysław Czarnek obciął im dwie godziny nauki języka niemieckiego jako ojczystego. Robert Mazurek zauważył, że minister Czarnek - wydaje się - wycofuje się z tego pomysłu. "Czekamy na zmianę tego rozporządzenia" - mówił Galla.

Czy razem z ministrem Czarnkiem zaapelujecie do rządu Niemiec, żeby potraktował mniejszość polską w Niemczech jako mniejszość? - pytał Robert Mazurek.

"Proszę tutaj używać określenia: Polacy w Niemczech. Prawnie w Niemczech nie ma w tej chwili mniejszości polskiej" - podkreślał Galla.

"Porozmawiam z ministrem, jeśli będziemy zgodni co do treści, to tak" - dodawał.