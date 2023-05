Akcja ratowania białoruskiego dyktatora w moskiewskim szpitalu miała uciąć ewentualne spekulacje na temat otrucia Łukaszenki przez Kreml.

Informacje te potwierdza białoruski portal charter97.org, który przyznaje, że rządowy samolot wrócił do Mińska bez Alaksandra Łukaszenki na pokładzie.

Portal dodaje, że hospitalizacja białoruskiego dyktatora jest utajniona, żeby ukryć informacje o złym stanie zdrowia Łukaszenki.

Cepkała wezwał też Zachód do opracowania strategii, która pozwoli zabezpieczyć Białoruś w okresie przejściowym - na czas przygotowania demokratycznych wyborów po śmierci Łukaszenki. "Przeprowadzenie wyborów w tak krytycznym momencie nie tylko przyczyni się do przywrócenia ładu i porządku na Białorusi w przyszłości, ale także stworzy podstawy do ustabilizowania sytuacji na granicach Unii Europejskiej i świata" - dodał opozycjonista.

Co się dzieje z Łukaszenką?

Plotki na temat złego stanu zdrowia Łukaszenki zaczęły się pojawiać po 9 maja, kiedy podczas Parady Zwycięstwa na Placu Czerwonym przywódca Białorusi wyglądał na zmęczonego i osłabionego. Następnie zamiast przejść kilkaset metrów od trybuny na Placu Czerwonym do grobu Nieznanego Żołnierza, pokonał ten odcinek samochodem. Potem wrócił do Mińska i przez kilka dni się nie pojawiał publicznie. Nie było go nawet na oficjalnych obchodach państwowego Dnia Flagi. Radio Swaboda podało, że trafił do szpitala.

Opozycjonista Paweł Łatuszka powiedział, że Łukaszenka może mieć zapalenie mięśnia sercowego "na tle infekcyjno-alergicznym".

Łukaszenka choruje, choć nie wiemy na co - przyznawał w RMF FM Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie.

We wtorek 23 maja, 68-letni Alaksandr Łukaszenka pojawił się publicznie i dementował plotki o swojej ciężkiej chorobie.