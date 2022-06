Około 350-400 tys. Ukraińców, deportowanych do Rosji, chce wrócić do kraju - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Siły ukraińskie odparły rosyjskie próby szturmu na miejscowości w obwodzie charkowskim i donieckim na wschodzie kraju - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. Na położonej na Morzu Czarnym Wyspie Węży nie ma już żołnierzy rosyjskich - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rosja wyprowadziła w morze z Sewastopola pięć z siedmiu okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej - poinformował portal Krym-Realiji. Najważniejsze Wydarzenia związane ze 127. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 30.06.2022 r.

Punkt pomocy dla uchodźców w Odessie / Leszek Szymański / PAP

Siły ukraińskie odparły rosyjskie próby szturmu na miejscowości w obwodzie charkowskim i donieckim na wschodzie kraju - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Siły ukraińskie utrzymują pozycje w Lisiczańsku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Zaawansowane systemy przeciwokrętowe Bal i Bastion zostały rozmieszczone na pozycjach ogniowych na wybrzeżu w Kaliningradzie - podaje portal Navalnews. Umieszczono je na cyplu, w połowie krótkiej linii brzegowej eksklawy - pokazuje to analiza zdjęć satelitarnych w tym rejonie.

Rosjanie poinformowali o pierwszym od miesięcy morskim transporcie zboża z portu w zajętym przez nich Bierdiańsku w obwodzie zaporoskim. Mowa o 7 tysiącach ton. Rosjanie poinformowali, że zboże trafi do "przyjaznych państw".

Na położonej na Morzu Czarnym Wyspie Węży nie ma już żołnierzy rosyjskich - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rosja wyprowadziła w morze z Sewastopola pięć z siedmiu okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej - poinformował portal Krym-Realiji.

Lwowscy radni zakazali działalności w mieście Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, wskazując na antypaństwowy i antyukraiński charakter tej struktury - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za radnym Jurijem Łomahą.

W ocenie samorządowca władze miasta podjęły taką decyzję z uwagi na "celowe i otwarte manipulowanie przez rosyjskich okupantów przekonaniami religijnymi obywateli Ukrainy". Nie ma miejsca we Lwowie dla agentury Kremla. Patriarchat Moskiewski zagraża bezpieczeństwu państwa - podkreślił Łomaha we wpisie na Facebooku.

Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Syrią przy jednoczesnym zachowaniu stosunków konsularnych z tym krajem. Decyzja Kijowa ma związek z uznaniem przez Damaszek niepodległości separatystycznych tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy.

Nie mamy wątpliwości, że syryjski reżim próbuje nadać pseudopodmiotowość rosyjskim okupacyjnym władzom w obwodach donieckim i ługańskim na rozkaz swoich kuratorów na Kremlu - czytamy w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych Ukrainy. Nasze stanowisko jest jasne - reagujemy możliwie ostro na wszelkie próby podważania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Bronimy naszych interesów narodowych wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym na froncie dyplomatycznym - oznajmił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew powiedział, że w pewnych okolicznościach sankcje wobec Moskwy mogą być postrzegane jako akt agresji i usprawiedliwienie wojny. Jak dodał, Rosja ma prawo do obrony.

Mówiłem Putinowi, że jeśli napadnie na Ukrainę, NATO nie tylko się wzmocni, ale stanie się bardziej zjednoczone. I zobaczymy, że demokracje świata powstaną i sprzeciwią się agresji, broniąc porządku opartego na zasadach. Dokładnie to widzimy dziś - oświadczył prezydent USA Joe Biden podczas konferencji na koniec szczytu NATO w Madrycie. Putin chciał finlandyzacji NATO, a otrzymał NATO-izację Finlandii - podkreślił.

Sąd w Czernihowie, na północy Ukrainy, rozpoczął rozpatrywanie sprawy karnej wobec rosyjskiego żołnierza oskarżonego o ostrzelanie z czołgu domu mieszkalnego w tym mieście. Wojskowy oskarżony jest o naruszenie praw i zwyczajów wojny.

Portal Suspilne podał, że oskarżony, czołgista Michaił Kulikow, przyznał się do winy.

Według śledczych 26 lutego Kulikow znajdował się w czołgu jadącym ulicami Czernihowa. Otrzymał rozkaz oddania strzału, którego celem był wielopiętrowy dom mieszkalny. Następnie czołg, w którym był też dowódca Kulikowa, przejęli żołnierze ukraińscy. Dowódca został przekazany do Rosji w ramach wymiany jeńców, a Kulikow stanął przed sądem. W ostrzale nikt nie zginął.

Około 350-400 tys. Ukraińców, deportowanych do Rosji, chce wrócić do kraju - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Jak zaznaczyła, Państwowa Służba Migracyjna wraz z Ministerstwem Reintegracji opracowały projekt postanowienia rządu i formularz tymczasowego zaświadczenia o powrocie. Będzie ono obejmować proces identyfikacji. Wszystko zostało opracowane. Wiemy, jak będziemy takie osoby identyfikować i jak będziemy je weryfikować po przyjeździe - oznajmiła.



Globalny kryzys żywnościowy jest bezpośrednim rezultatem ataku Rosji na Ukrainę - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej kończącej szczyt Sojuszu w Madrycie.

Ceny żywności osiągają rekordowe poziomy, wiele krajów jest uzależnionych od importu z Ukrainy pszenicy i innej żywności. Na szczycie NATO rozmawialiśmy, jak złagodzić ten kryzys i przewieźć zboże z Ukrainy drogą morską i lądową - relacjonował.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził postanowienie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) o utworzeniu rejestru oligarchów.



Zgodnie z rozporządzeniem Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej w języku państwowym. Rejestr nie będzie zawierał informacji zawierających tajemnice państwowe lub informacje służbowe; informacje o oligarchach, które zostaną dodane do rejestru, nie mogą być uznane za poufne.

Informacje o oligarchach będą wprowadzane przez zgłaszającego przez konto w serwisie i będą zawierały m.in. dane paszportowe, adres zameldowania, wykaz osób prawnych, których są beneficjentami, wykaz osób fizycznych, na których fundusze wyborcze oligarcha wpłacał pieniądze, a także uzasadnienie uznania osoby za oligarchę.



Rosja wyprowadziła w morze z Sewastopola pięć z siedmiu okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej - poinformował portal Krym-Realiji.

Według portalu w południowej zatoce w Sewastopolu stoją obecnie dwa okręty podwodne Warszawianka z sześciu, jakie posiada Rosja. Siły rosyjskie mają też okręt podwodny Ałrosa.

Okręty podwodne Warszawianka mogą być uzbrojone pociskami manewrującymi Kalibr. Po przeprowadzonej modernizacji ten typ rakiet może także stosować okręt Ałrosa, który po ośmiu latach remontu rozpoczął we wtorek próbny rejs.

Rosja jest strategicznym zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale całego obszaru euroatlantyckiego. To przez działania Rosji dzisiaj mamy szereg problemów, które spotykamy nawet i w życiu codziennym - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Rosja była nazywana partnerem, z którym można realizować np. wspólne misje pokojowe, można kooperować. W 2010 roku było to już po ataku Gruzja. Mnie wtedy już dziwiła naiwność w podejściu do Rosji. My od 2015 roku, od dojścia do władzy przekonywaliśmy partnerów, że Rosję trudno nazwać partnerem, Rosja jest wyzwaniem, zagrożeniem - dodał. Podkreślił, że zdefiniowanie Rosji jako zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego jest bardzo ważne dla Polski. Dzisiaj NATO przygotowuje się do obrony na samej granicy. Mamy nadzieję, że to nie będzie konieczne, ale strategiczny sygnał do Rosji musi zostać wysłany - powiedział gość Krzysztofa Berendy.

Chroniąc flankę wschodnią, NATO chroni też siebie na tyłach, w tych krajach, które są oddalone od Rosji. Przechwytując wystrzeloną rakietę na Zachód u nas, Anglia jest bezpieczniejsza - mówi w radiu RMF 24 były żołnierz GROM-u, Paweł Mateńczuk, ps. ''Naval''. Jak dodaje w rozmowie z Michałem Zielińskim, "Ukraina będzie tak długo w stanie walczyć, jak długo będziemy ją wspierać".

Szwecja wyśle na Ukrainę broń przeciwpancerną, karabiny maszynowe, a także sprzęt do rozminowywania - poinformował rząd w Sztokholmie, prezentując piąty pakiet wsparcia dla ukraińskiego wojska.

Jak podkreślił minister obrony Peter Hultqvist, "tym razem chodzi wyłącznie o pomoc materialną, o którą specjalnie prosiła Ukraina". Nie chcę mówić o tym, kiedy dostawy zostaną wysłane, ale w interesie wszystkich jest, aby nastąpiło to jak najszybciej - podkreślił.

Wartość darowizny oszacowano na 500 mln koron (ok. 46 mln euro).

Na położonej na Morzu Czarnym Wyspie Węży nie ma już żołnierzy rosyjskich - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Szczyt NATO odpowiada na zagrożenie ze strony Rosji i wzmacnia bezpieczeństwo naszych państw. O efektach tego spotkania będziemy rozmawiać w poniedziałek podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ta sprawa jest ponad wszystkimi podziałami - mówił w Madrycie prezydent Andrzej Duda.

Szykujemy się na nowe ataki ze strony Białorusi; w razie militarnego ataku będzie bardzo ciężko, ale musimy być gotowi - powiedział dziennikarzom mer Lwowa Andrij Sadowy.

Dzisiaj wszystkie miasta (na Ukrainie) są w jednakowej sytuacji, bo nie wiadomo, gdzie uderzy następna rosyjska rakieta. Teraz jest problem, bo szykujemy się na nowe ataki ze strony Białorusi. To, że oni (Rosjanie - PAP) wykorzystują samoloty i rakiety, które lądują na Białorusi, to jest oczywista rzecz (...) jeśli będzie przeprowadzony militarny atak, będzie bardzo ciężko, ale musimy być gotowi, bo to jest nasze państwo, to jest nasza niepodległość - powiedział dziennikarzom mer Lwowa Andrij Sadowy.



Rosjanie poinformowali o pierwszym od miesięcy morskim transporcie zboża z portu w zajętym przez nich Bierdiańsku w obwodzie zaporoskim. Mowa o 7 tysiącach ton. Rosjanie poinformowali, że zboże trafi do "przyjaznych państw". To w praktyce potwierdzenie, że kradną należące do Ukrainy ziarno.

W porcie - jak mówią przedstawiciele ustanowionej tam przez okupantów administracji jest półtora miliona ton zboża. Większość ma być wywieziona do państw, które Rosja uznaje za przyjazne. Część będzie przetworzona, a także trafi do rezerw żywności.

Statek, który wypłynął z Bierdiańska, ma eskortę rosyjskich okrętów wojennych. Wcześniej wojsko rozminowało wody przybrzeżne.

Mała dziewczynka, która została ranna podczas rosyjskiego ostrzału w Mikołajowie, śpiewa hymn Ukrainy w czasie, gdy opatrują ją lekarze.

W Unii Europejskiej dyskutuje się o pozwoleniu Rosji na dostarczanie sankcjonowanych towarów przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego - informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. W czerwcu Wilno wstrzymało tranzyt np. stali ze względu na unijne sankcje.

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,432 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,5 tys. osób.

Siły ukraińskie utrzymują pozycje w Lisiczańsku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły ukraińskie po wycofaniu się z Siewierodoniecka nadal utrzymują swoje pozycje w mieście Lisiczańsk. Siły rosyjskie kontynuują powolne okrążanie z kierunku Popasnej, eliminując potrzebę forsowania w tym sektorze nowej dużej przeprawy przez rzekę Doniec. Obecne walki lądowe prawdopodobnie koncentrują się wokół rafinerii ropy naftowej w Lisiczańsku, 10 km na południowy zachód od centrum miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Na poziomie operacyjnym siły rosyjskie nadal osiągają niewielkie postępy, próbując okrążyć ukraińskich obrońców w północnej części obwodu donieckiego poprzez natarcie z Iziumu. Jest bardzo prawdopodobne, że zdolność sił ukraińskich do kontynuowania walk opóźniających, a następnie wycofania wojsk w należytym porządku, zanim zostaną okrążone, będzie nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik kampanii" - dodano.

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w środę w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego - poinformował w czwartek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Zabitych zostało dwóch cywilnych mieszkańców miast Krasnohoriwka i Sydorowe, a dwóch odniosło obrażenia. Ranny został również mieszkaniec Mariupola.

Od początku wojskowej agresji na Ukrainę siły rosyjskie zabiły co najmniej 541 mieszkańców obwodu donieckiego, a zranili ponad 1400. Dane te nie obejmują ofiar z Mariupola i Wołnowachy, gdyż w tych miastach nie sposób określić ich liczby.



Siły ukraińskie odparły rosyjskie próby szturmu na miejscowości w obwodzie charkowskim i donieckim na wschodzie kraju - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wojska rosyjskie ostrzeliwały z czołgów, moździerzy i artylerii okolice Charkowa, a także szereg miejscowości takich jak Peremoha, Dementijiwka czy Rubiżne. "Nasi obrońcy zdecydowanie zdławili próbę wrogich działań ofensywnych w okolicach Dementijiwki. Okupanci wycofali się" - pisze sztab.

Na kierunku słowiańskim siły rosyjskie ostrzeliwały z artylerii różnych kalibrów okolice miejscowości Mazaniwka, Dibriwne i Krasnopole.

Na kierunku donieckim trwają próby zablokowania przez siły rosyjskie Lisiczańska w obwodzie ługańskim oraz zajęcia trasy z tego miasta do Bachmutu. Wojska rosyjskie ostrzeliwały cywilną infrastrukturę m.in. w okolicach Lisiczańska i Siewierska oraz prowadziły działania ofensywne w rejonie lisiczańskiej rafinerii.

Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie zatrzymały natarcie i zadały siłom rosyjskim znaczne straty m.in. w okolicach miejscowości Kłymowe i Nowołuhanske.

Sztab podkreśla też, że ukraińskie lotnictwo i pododdziały artyleryjskie z powodzeniem atakują skupiska wojsk przeciwnika oraz jego magazyny z amunicją.

Państwa wspierające Ukrainę militarnie muszą zadać sobie pytanie, jaki cel chcą osiągnąć; zwycięstwo Ukrainy jest nierealne, konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni - czytamy w opublikowanym w tygodniku "Zeit" apelu m.in. naukowców i artystów.

"Jak dotąd Ukraina była w stanie bronić się przed brutalną wojną napastniczą Rosji, częściowo dzięki ogromnym sankcjom gospodarczym i wsparciu wojskowemu ze strony Europy i USA. Jednak im dłużej trwają te działania, tym bardziej niejasne stają się cele wojny" - piszą autorzy apelu zatytułowanego "Zawieszenie broni teraz!".

Podkreślają, że "zwycięstwo Ukrainy i odzyskanie wszystkich okupowanych terytoriów (...) eksperci wojskowi uważają za nierealne, ponieważ Rosja ma przewagę militarną i jest zdolna do dalszej eskalacji działań zbrojnych".

Pod apelem podpisali się m.in. Richard A. Falk (profesor prawa międzynarodowego), Josef Haslinger (pisarz), Wolfgang Merkel (profesor nauk politycznych), Richard D. Precht (filozof), Jeffrey Sachs (profesor ekonomii), Michael von der Schulenburg (były dyplomata ONZ), Edgar Selge (aktor), Ilija Trojanow (pisarz), Erich Vad (emerytowany generał, były doradca wojskowy Angeli Merkel), Johannes Varwick (profesor polityki międzynarodowej), Juli Zeh (pisarka).

Ambasador Ukrainy w Niemczech skomentował apel wpisem na Twitterze: "Nie znowu, co za banda pseudointelektualnych przegrywów. Wszyscy (...) powinniście wreszcie pójść do diabła ze swoimi defetystycznymi 'radami'. Pa".



Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w celu ponownego zajęcia miejscowości na północ od Charkowa, co świadczy o tym, że ambicje terytorialne Kremla nie ograniczają się do Donbasu - poinformował w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Według ISW wysiłki te będą angażować zasoby ludzkie i sprzęt, potencjalnie kosztem zdolności ofensywnych na innych kluczowych kierunkach. Zdaniem analityków skierowanie rosyjskich sił bojowych na "drugorzędne teatry działań bojowych" może przyśpieszyć kulminację rosyjskiej ofensywy w Donbasie.

ISW jest przy tym zdania, że kontrola nad niektórymi miejscowościami na północ od Charkowa wzdłuż linii frontu "jest przypuszczalnie bardzo sporna".

Siły ukraińskie odparły atak śmigłowców rosyjskich na wyzwolone tereny w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało w środę wieczorem dowództwo Południe na Facebooku.

Wojsko rosyjskie przypuściło atak przy użyciu śmigłowców Mi-8, usiłując wyprzeć oddziały ukraińskie z wyzwolonych miejscowości, ale bez powodzenia.

Grupowy nalot śmigłowców na północy obwodu odparto przy pomocy przenośnych systemów rakietowych. Wróg "rejterował" - oznajmiono w komunikacie dowództwa Południe.



Zaawansowane systemy przeciwokrętowe Bal i Bastion zostały rozmieszczone na pozycjach ogniowych na wybrzeżu w Kaliningradzie - podaje portal Navalnews. Umieszczono je na cyplu, w połowie krótkiej linii brzegowej eksklawy - pokazuje to analiza zdjęć satelitarnych w tym rejonie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślił, że nie sposób zagwarantować bezpieczeństwa w Europie bez Ukrainy.

Zełenski powiedział, że szczyt NATO w Madrycie, podczas którego uznano Rosję za najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim, był "szczytem transformacyjnym", podczas którego Sojusz zmienił swoją strategię w odpowiedzi na agresywną antyeuropejską politykę Rosji. Ukraiński przywódca zaznaczył, że w chwili, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, oczywiste jest, że zagrożona jest cała Europa. Tę oczywistość trzeba przełożyć na konkretne decyzje dla Ukrainy i Sojuszu - dodał ukraiński polityk.



Podczas drugiego dnia szczytu NATO w Madrycie premier Boris Johnson ogłosi przekazanie przez Wielką Brytanię kolejnego miliarda funtów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy - poinformował w nocy brytyjski rząd.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zaawansowane systemy obrony powietrznej, drony, urządzenia do walki elektronicznej oraz tysiące sztuk niezbędnego wyposażenia dla ukraińskich żołnierzy.

Brytyjski rząd wskazał, że zwiększy wartość przekazanej pomocy wojskowej dla Ukrainy do 2,3 mld funtów i jest do więcej, niż przeznaczył jakikolwiek kraj na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, a wsparcie dla Ukrainy jest najwyższym poziomem brytyjskich wydatków wojskowych na jeden konflikt od czasu kampanii w Iraku i Afganistanie.