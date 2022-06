​Zaawansowane systemy przeciwokrętowe zostały rozmieszczone na pozycjach ogniowych na wybrzeżu w Kaliningradzie - podaje portal Navalnews.

Rosja rozmieściła na wybrzeżu Kaliningradu zaawansowane rakiety przeciwokrętowe Bał i Bastion. Umieszczono je na cyplu, w połowie krótkiej linii brzegowej eksklawy - pokazuje to analiza zdjęć satelitarnych w tym rejonie.

System Bał to poddźwiękowy pocisk morski

Pierwszy, system 3K60 Bał - jest odpowiednikiem Harpuna. Wystrzeliwuje pocisk Kh-35, znany pod nazwą NATO SS-N-25 Switchblade. To ten sam pocisk, na którym bazuje ukraiński system Neptun. Wyrzutnia transportera montażowego może przenosić 8 pocisków.

Bał to system uzbrojenia przeznaczony do zwalczania nawodnych jednostek pływających. Ma zasięg około 70 mil morskich, z ulepszoną wersją do 160 mil morskich. To poddźwiękowy pocisk morski.

System Bastion ma większy zasięg

K-300P Bastion-P to lądowy wariant P-800 Oniks. Ten system ma większy zasięg niż Bał, około 190 mil morskich. Ta broń jest uważana za poważne zagrożenie dla każdego okrętu nawodnego. Bastion posiada również zdolność pocisków manewrujących do ataku na ląd. W ten sposób został wykorzystany w wojnie ukraińskiej. System ten jest obsługiwany przez kilka okrętów rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

Zasięg tych pocisków, zwłaszcza Bastionu, sięga aż do szwedzkiego wybrzeża po drugiej stronie Bałtyku. Choć nie jest tajemnicą, że Rosja ma te systemy w Kaliningradzie, są one wdrażane w okresie wzmożonych napięć.