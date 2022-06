​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych, w dniu, w którym na szczycie NATO w Madrycie sformułowano nową koncepcję strategiczną sojuszu, uznając Rosję za najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim, podkreślił, że nie sposób zagwarantować bezpieczeństwa w Europie bez Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski / Volodymyr Tarasov / PAP

Zełenski powiedział, że spotkanie w Madrycie było "szczytem transformacyjnym", podczas którego Sojusz zmienił swoją strategię w odpowiedzi na agresywną antyeuropejską politykę Rosji. Ukraiński przywódca zaznaczył, że w chwili, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, oczywiste jest, że zagrożona jest cała Europa. Tę oczywistość trzeba przełożyć na konkretne decyzje dla Ukrainy i Sojuszu - dodał ukraiński polityk.

Ukraina potrzebuje jasnych gwarancji bezpieczeństwa i je otrzyma, podkreślił prezydent Ukrainy. Zełeński powiedział, że zaapelował do członków NATO o znalezienie formuły podejmowania decyzji, która pozwoliłaby na pełne uczestnictwo Ukrainy we wspólnej europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Prezydent poinformował, że zwrócił się również do państw NATO o przyspieszenie dostaw systemów obrony przeciwrakietowej.

W reakcji na uznanie przez Syrię niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej Zełeński oświadczył, że nie będzie żadnych dwustronnych stosunków między Ukrainą a Syrią.

Prezydent przypomniał, że w środę, po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy, z wizytą przybył prezydent Indonezji. Kraju, który może bardzo ucierpieć z powodu kryzysu żywnościowego wywołanego przez Rosję.

Ukrainę w środę odwiedził także przedsiębiorca Richard Branson. Branson, który, jak podkreślił ukraiński prezydent, jest nie tylko przedsiębiorcą, ale wizjonerem i człowiekiem, który pracuje na rzecz postępu dla całej ludzkości, rozmawiał o możliwości odbudowy lotniska w Hostomelu i budowie największego samolotu na świecie "Mrija". Podczas inwazji rosyjskiej samolot ten znajdował się w hangarze, gdzie w wyniku bombardowań został zniszczony.

Zełenski zakończył swoje przemówienie optymistycznym akcentem oznajmiając, że z rosyjskiej niewoli w środę powróciło do domu 144 ukraińskich wojowników. Wśród powracających znalazło się min. 95 obrońców Azowstalu.