We Lwowie, który dla setek tysięcy uchodźców stał się przystankiem w podróży do Europy albo też bezpiecznym azylem w Ukrainie - niezwykle ważną rolę w pomocy uciekającym z wojennego piekła odgrywają tamtejsze szkoły. Placówki stały się miejscem noclegu i lokalnymi centrami pomocy humanitarnej - relacjonują Mateusz Chłystun i Roch Kowalski, nasi wysłannicy na Ukrainę.

Uchodźcy z różnych części Ukrainy mieszkają w różnych częściach Lwowa

Tak jest m.in. w przypadku 17 Liceum Ogólnokształcącego, w którym przebywa blisko 80 uchodźców.

Wojna zaczęła się 24 lutego, a my od 26 mieliśmy już 70 zakwaterowanych osób. Pierwsi przyjechali z Charkowa i Kijowa, teraz są też ludzie z Kramatorska. Od razu zdaliśmy sobie sprawę, że musimy jakoś im zorganizować czas. Nie może być tak, że dziecko siedzi przez cały dzień i gra na tablecie, czy telefonie - mówi dyrektorka szkoły Iryna Loniowa.

Kiedy tylko wchodzą do liceum, to już o wszystkim zapominają. Nasza szkoła ma charakter sportowy, przed wojną też to było dla nas ważne. To miejsce kojarzy się ze sportem, z radością, kiedy tylko wchodzą do sali, to od razu się cieszą - zauważa trenerka koszykówki Olga Waljeriwna Deniczenko.

"Nie mogę odejść od stołu"

Kiedy wyją syreny, a ja operuję - włączam sobie Niemena albo Lennona, nie mogę przecież odejść od stołu - mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Ukrainę kardiochirirug prof. Lubomir Kułyk ze szpitala obwodowego we Lwowie.

Jego klinika jest jedynym w zachodniej Ukrainie miejscem, w którym w czasie wojny odbywają się skomplikowane operacje serca. Szpital przyjmuje teraz pacjentów z całej Ukrainy. Dzieje się tak po ewakuacji największych ośrodków leczniczych np. w Kijowie.

W innych ośrodkach koncentrują się tylko na rannych pacjentach, albo na nich oczekują - mówi prof. Lubomir Kułyk, który po swoich dyżurach w szpitalu przebiera się w mundur i patroluje miasto razem z ochotnikami z obrony terytorialnej.

Na wschodzie jest taka wojna, której nie było od czasów II wojny światowej. Powstała nowa broń, która niszczy wszystko - to jest wypalona ziemia.

Prof. Kułyk spodziewa się, że w jego klinice pacjentów będzie przybywać. Jeśli będzie taka potrzeba, to szpital przyjmie też tych, którzy zostali poszkodowani na wojnie.