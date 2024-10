Prezydent USA Joe Biden rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa. Jego wartość to 425 mln dolarów. Biden obiecał też dodatkowe wsparcie, w tym dziesiątki systemów obrony powietrznej - poinformował Biały Dom. Amerykański prezydent zapowiedział, że w listopadzie zorganizuje wirtualny szczyt przywódców Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, tzw. grupy Ramstein.

Joe Biden / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News/AFP

Jak podał w komunikacie Biały Dom, Biden i Zełenski omawiali wsparcie USA dla Ukrainy oraz plan zwycięstwa w wojnie z Rosją przedstawiony przez prezydenta Ukrainy . Zlecili swoim zespołom "przeprowadzenie dalszych konsultacji w sprawie kolejnych kroków".

Mimo że jednym z postulatów Zełenskiego jest danie Ukrainie większych możliwości do uderzeń wewnątrz Rosji, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre stwierdziła, że polityka USA w tej kwestii nie uległa zmianie.

Biden poinformował swojego ukraińskiego odpowiednika o przekazaniu nowego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy, w tym dodatkowych środków obrony powietrznej, rakiet ziemia-powietrze, pojazdów opancerzonych i amunicji. Według komunikatu strony ukraińskiej, w pakiecie znalazła się też broń dalekiego zasięgu.



"W nadchodzących miesiącach Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie szereg dodatkowych zdolności, w tym dziesiątki taktycznych systemów obrony powietrznej, dodatkowe systemy artyleryjskie, znaczne ilości amunicji, setki transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty oraz tysiące dodatkowych pojazdów opancerzonych, które pomogą wyposażyć siły zbrojne Ukrainy" - zapowiedział Biden.

Biden rusza w czwartek z wizytą do Niemiec

Biały Dom poinformował, że w listopadzie prezydent Biden będzie gospodarzem wirtualnego spotkania na szczeblu liderów Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy - tzw. grupy Ramstein. Do środowej rozmowy doszło po tym, jak z powodu huraganu Milton Biden odwołał planowaną na ubiegły tydzień wizytę w bazie Ramstein w Niemczech i spotkanie z Zełenskim.



Rzeczniczka Karine Jean-Pierre zapowiedziała w środę, że Biden wyruszy w czwartek z wizytą do Niemiec. Choć nie ma w planach spotkania z Zełenskim, to będzie ona poświęcona w dużej mierze kwestii wsparcia dla Ukrainy. Biden ma również na początku grudnia odbyć przełożoną w ubiegłym tygodniu wizytę w Angoli, swoją pierwszą wizytę w Afryce.