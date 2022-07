Po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji - powiadomił Sztab Generalny ukraińskiej armii. Co najmniej sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Słowiańska w obwodzie donieckim. Służba zdrowia w okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu jest w ruinie, w związku z czym w mieście umiera coraz więcej osób. Od początku wojny zginęło 89 ukraińskich sportowców i trenerów, a 13 trafiło do rosyjskiej niewoli - poinformował Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia ze 130. dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę mamy w naszej relacji z 03.07.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

22:36

"To, co robi Alaksandr Łukaszenka, jest niebezpieczne. Przede wszystkim dla Białorusi" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, reagując na słowa Łukaszenki, który oświadczył, że "Białoruś była i będzie z Rosją", a rolę Białorusi "w operacji specjalnej określił jeszcze jej pierwszego dnia".

22:15

"Znaleziono mnie pod gruzami. Wyciągnęli mnie. Nie pamiętam tego, ale powiedzieli mi, że sama szłam, jakoś mnie prowadzili pod rękę. Czymś miałam zasypane oczy, jakimś pyłem albo brudem, a może (zalane) krwią" - opowiada. "Szczerze mówiąc: myślałam, że po prostu śpię" - dodaje.

19-latka odzyskała przytomność dopiero na sali operacyjnej, kiedy zszywano jej rany na twarzy - podaje portal Suspilne. Obecnie dziewczyna przebywa w szpitalu.

22:12

"Nie pamiętam chwili wybuchu, znaleziono mnie pod gruzami, myślałam, że to sen" - opowiada Ołena Bezus, która w dniu rosyjskiego ataku na centrum handlowe w ukraińskim Krzemieńczuku pracowała w tamtejszej kawiarni i została ranna.

"Tego dnia - godzinę, pół godziny przed trafieniem rakiety, siedziałam u siebie w kawiarni. Na telefon przychodziły mi powiadomienia o alarmie przeciwlotniczym w obwodzie kirowogradzkim, później w obwodzie połtawskim. Podniosłam głowę, popatrzyłam na inne sklepy, może ktoś wychodzi, zamyka. Ale nikt w sumie niczego nie zamykał. Więc ja też zdecydowałam, że zostanę" - mówi kobieta na nagraniu opublikowanym przez agencję Unian.

21:28

Od początku prowadzonej na pełną skalę wojny Rosji przeciwko Ukrainie zginęło 89 ukraińskich sportowców i trenerów, a 13 trafiło do rosyjskiej niewoli - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Wielu ukraińskich sportowców wstąpiło w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy, by bronić naszego państwa, bronić go na polu walki. 89 sportowców i trenerów zginęło wskutek działań zbrojnych. 13 pojmano, znajdują się w rosyjskiej niewoli" - powiedział prezydent, cytowany przez agencję Unian.

Szef ukraińskiego państwa zaznaczył też podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem, że w wyniku działań zbrojnych zostało zniszczonych wiele obiektów sportowych. "Rosyjska inwazja to silny cios w ukraiński sport" - ocenił prezydent. Zwrócił uwagę, że w związku z wojną ukraińscy sportowcy nie mają możliwości trenowania.

20:48

To fantastyczne wsparcie i solidarność, która zapisze się w historii naszych stosunków - podkreśliła wiceprzewodnicząca ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Ołena Kondratiuk, odnosząc się do prowadzonej przez Polaków zbiórki na dron bojowy Bayraktar dla Ukrainy.

"Siostrzana Polska już zebrała ponad 4 mln złotych na Bayraktara dla Ukrainy. W zbiórce pieniędzy wzięło udział ponad 40 tys. Polaków. Zostało jeszcze do zebrania 18 mln złotych" - napisała Kondratiuk w mediach społecznościowych.

20:36

Most kolejowy pomiędzy okupowanymi Melitopolem i Tokmakiem w ukraińskim obwodzie zaporoskim został wysadzony przez nieznanych sprawców - poinformował portal Sił Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Dodano, że przez most Rosjanie przewozili broń na front.

Do wybuchu miało dojść w miejscowości Lubymiwka. Portal powiadomił również, że w sobotę pod Melitopolem, "dzięki partyzantom, 'przypadkowo', wykoleił się skład wojskowy z amunicją".

20:07

Ukrainie potrzebne jest poważne wsparcie w artylerii i w środkach rozpoznania - mówił w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, jest to jeden z warunków zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją.



"Ukrainie potrzebne są wielkie dostawy, a są z tym kłopoty" - dodał. W ocenie prezesa PiS warunki "polityczno-militarne" zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją wiążą się "ze wsparciem Ukrainy przez misję pokojową NATO".

19:52

Wojska rosyjskie zajęły po udanym szturmie miejscowość Zołotariwka pod Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieczornym podsumowaniu sytuacji operacyjnej sztab powiadomił, że przeciwnik zdołał sforsować rzekę Doniec w okolicach miejscowości Biłohoriwka. Wynika z tego, że wojska rosyjskie domykają otoczenie Lisiczańska.

Z kolei na północ od Słowiańska w obwodzie donieckim wojska ukraińskie miały odeprzeć rosyjski szturm okolicach Dołyny - dodano w opublikowanym na Facebooku komunikacie. Sztab poinformował również o udanym odparciu rosyjskich ataków w okolicach miejscowości Berestowe, a także w kierunku Spirnego.

18:57

Po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji - powiadomił Sztab Generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku. "Decyzja o wycofaniu się została podjęta w celu zachowania życia ukraińskich obrońców" - zaznaczono w komunikacie.

Podkreślono, że "w warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich wojsk okupacyjnych pod względem artylerii, lotnictwa, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, amunicji i żołnierzy, kontynuowanie obrony miasta doprowadziłoby do fatalnych następstw".

18:40

Australia przekaże Ukrainie dodatkową pomoc wojskowo-techniczną o wartości 100 mln dol., w tym kolejne pojazdy opancerzone - poinformował w Kijowie australijski premier Anthony Albanese po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ukraina otrzyma od Australii 34 dodatkowe pojazdy opancerzone, w tym 14 transporterów opancerzonych i 20 wozów opancerzonych Bushmaster, wyposażenie, drony - zapowiedział premier, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Oznajmił również, że jego kraj zakaże importu rosyjskiego złota oraz obejmie sankcjami i zakazem wjazdu 16 kolejnych rosyjskich ministrów i oligarchów. Łącznie australijskie sankcje będą tym samym nałożone na 843 Rosjan - pisze Reuters.

18:31

Nie można powiedzieć, że Lisiczańsk w obwodzie ługańskim jest pod kontrolą rosyjskiej armii - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal Suspilne. Zaznaczył, że pod miastem toczą się walki, a sytuację ocenił jako trudną.

"Tam rzeczywiście jest najtrudniejsza sytuacja, najbardziej niebezpieczna i nie mamy tam przewagi i to prawda, to nasze słabe miejsce" - powiedział Zełenski podczas briefingu z premierem Australii Anthonym Albanesem.

18:18

Chcemy mieć 500 wyrzutni rakietowych HIMARS; 6-7 pełnych dywizji czterobrygadowych, wielką liczbę Krabów, czołgów, samolotów, dronów rozpoznawczych i bojowych oraz amunicji krążącej - zapowiedział w Kielcach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że "bronić się trzeba na granicy, a nie na Wiśle". "Gdybyśmy chcieli - jak nasi poprzednicy - bronić się na Wiśle, to byśmy miliony Polaków wydali na taki los, jaki spotkał mieszkańców Buczy" - ocenił Kaczyński.

17:29

Kierujący resortem gospodarki wicekanclerz Niemiec Robert Habeck informował w kwietniu, że Niemcy sprowadzają z Rosji tylko 12 proc. importowanej przez siebie ropy naftowej. W rzeczywistości ten wskaźnik wynosił ostatnio prawie 28 proc., a to "ogromna rozbieżność" - zwraca uwagę portal dziennika "Die Welt".

16:48

Ambasada USA w Moskwie usunęła ze strony internetowej swój adres po tym, gdy władze miejskie nazwały teren wokół misji placem imienia Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), czyli samozwańczej republiki na Ukrainie.

Na głównej stronie internetowej ambasady nie podano adresu placówki, opis jej lokalizacji zmieniono, zaznaczając tylko współrzędne geograficzne - pisze w niedzielę portal Meduza. W zakładkach zaś wciąż widnieje dawny moskiewski adres ambasady.

16:34

Prawie 170 Rosjan - dyplomatów, pracowników rosyjskich przedstawicielstw i członków ich rodzin opuściło w niedzielę Bułgarię po decyzji władz o wydaleniu ich z kraju. Władze rosyjskie wysłały do Sofii dwa samoloty, które zabrały pracowników ambasady i konsulatów oraz ich rodziny na moskiewskie lotnisko Wnukowo.

We wtorek ustępujący premier Kirił Petkow poinformował o wydaleniu 70 dyplomatów i innych pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji. Według bułgarskiego MSZ w grupie było 40 dyplomatów. Większości zarzucono szpiegostwo. Wieczorem tego dnia Rosja zamknęła swoje konsulaty w Sofii, Ruse i Warnie.

16:04

Według wstępnych danych sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych w niedzielę w rosyjskim ostrzale Słowiańska w ukraińskim obwodzie donieckim - przekazała rzeczniczka władz regionalnych Tetiana Ihnatczenko, cytowana przez agencję Ukrinform. Rzeczniczka zaapelowała do mieszkańców o opuszczenie miasta. Zapewniła, że jest taka możliwość.

Poinformowała również, że siły rosyjskie przeprowadziły ostrzały rakietowe położonego w tym samym obwodzie Kramatorska. Zniszczono hotel i drogę w dzielnicy mieszkaniowej.

14:43

W ostatnich ostrzałach na Ukrainie armia Rosji stosuje pociski Ch-22 (Raduga), które zachowują precyzję przy uderzeniach na odległość do 200 km; celem ostrzałów jest zastraszenie ludności cywilnej - poinformowało ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD). Centrum, które działa przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, przypomniało, że jeszcze od czasów ZSRR znane są problemy z precyzją rakiet Ch-22.

14:32

Dziękuję prezydentowi USA i sekretarzowi obrony za kolejny istotny krok poparcia dla Ukrainy - decyzję o przekazaniu naszej armii systemów NASAMS - napisał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

"To zwiększy nasze zdolności do obrony (ukraińskiej) ziemi i nieba" - podkreślił Reznikow w komunikacie opublikowanym na Twitterze. Dodał, że "zwycięstwo Ukrainy w wojnie z państwem terrorystycznym zapewni globalne bezpieczeństwo na lata".

14:22

Wiele osób zginęło i zostało rannych w niedzielę w rosyjskim ostrzale Słowiańska w obwodzie donieckim - poinformował mer tego miasta na wschodzie Ukrainy Wadym Lach. Podkreślił, że to najsilniejszy ostrzał Słowiańska "w ostatnim czasie". Mer przekazał, że wskutek zmasowanego ostrzału miasta z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wybuchło 15 pożarów. "Największy ostrzał Słowiańska w ostatnim czasie. Do 15 pożarów, wielu rannych i zabitych" - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

14:18

Służba zdrowia w okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu jest w ruinie, w związku z czym w mieście umiera coraz więcej osób; ze względu na upały ludzie tracą przytomność na ulicach - zaalarmował lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Lipiec, upał. Improwizowane baseny i kuchnie uliczne" - napisał na Telegramie samorządowiec i zamieścił zdjęcia dziecka kąpanego na podwórku w balii i kobiety próbującej przygotowywać w podobnych warunkach posiłek.

13:33

Wbrew twierdzeniom władz Rosji jej wojska nie sprawują "pełnej kontroli" nad Lisiczańskiem, ale nawet jeśli zajmą cały obwód ługański, bitwa o Donbas nie będzie skończona - powiedział doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak, cytowany w niedzielę przez stację BBC.

12:43

Ukraina nie posiada zestawów rakietowych Pancyr - oświadczył w niedzielę doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Polityk poinformował, że w murze uszkodzonego domu w rosyjskim Biełgorodzie znaleziono części pocisku należącego do kompleksu Pancyr.



12:09

Szef rządu Australii Anthony Albanese przybył na Ukrainę i odwiedził w niedzielę Buczę, Irpień i Hostomel, czyli miejscowości nieopodal Kijowa, które zostały zniszczone przez rosyjskie wojska - poinformował na Telegramie szef władz obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.



11:02

10:43

Kuter desantowy projektu 1176 (Akuła), należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, wpłynął na minę na Morzu Azowskim w rejonie Mariupola; zginęło trzech członków załogi - poinformował w niedzielę doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

10:12

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojsko straciło około 35 970 żołnierzy, w tym około 100 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:59

Rosja planuje do jesieni tego roku przeprowadzić nielegalne referendum w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, które ma legitymizować trwającą okupację i najprawdopodobniej będzie gotowa sfałszować wyniki głosowania, by osiągnąć pożądany wynik - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

09:37

Cztery osoby zginęły w sobotę w rosyjskich atakach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, pięć osób jest rannych - poinformował w niedzielę szef regionalnej administracji Pawło Kyryłenko.

08:19

Ukraińcy zaatakowali okupantów w Melitopolu.

08:17

W Lisiczańsku wojska rosyjskie "doszczętnie zniszczyły" ostrzałami budynki administracyjne; siły najeźdźcy posuwają się naprzód i umacniają się w mieście - poinformował w niedzielę szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:14

Siły ukraińskie prawdopodobnie wycofały się z Lisiczańska na wschodzie Ukrainy, w wyniku czego miasto zajęły w sobotę rosyjskie wojska - ocenił amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Doniesienia te nie zostały jak dotąd potwierdzone przez władze w Kijowie.

08:09

Zobacz również: Eksplozje w rosyjskim Biełgorodzie przy granicy z Ukrainą

07:33

Rosyjskie wojska próbują umocnić się na swych pozycjach w okolicy obleganego Lisiczańska w obwodzie ługańskim i miejscowości Werchniokamjanka - poinformował w niedzielę w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab zapewnił, że w Biłohoriwce siłom ukraińskim udało się odeprzeć rosyjski atak. Przekazał także doniesienia o dwóch innych powstrzymanych natarciach wroga: nieopodal Prudjanki (na kierunku charkowskim) i Mazaniwki (na kierunku Słowiańska).



07:01

W Biełgorodzie, mieście w Rosji położonym nieopodal granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji; są trzy ofiary śmiertelne, uszkodzonych zostało 11 bloków mieszkalnych - poinformował w niedzielę gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

Szef regionalnych władz, cytowany przez agencję Reutera, przekazał doniesienia o 11 blokach mieszkalnych i 39 domach prywatnych, które zostały uszkodzone w wyniku wybuchu. Pięć domów uległo zniszczeniu. Dodał, że ranne są cztery osoby.

06:22

W wielu ukraińskich miastach na tyłach frontu odczuwa się teraz odprężenie, ale wojna się nie skończyła, jej brutalność wzrasta i nie można o tym zapomnieć, dlatego trzeba pomóc wojsku - powiedział w sobotę w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

06:13

Byli ukraińscy jeńcy opowiedzieli amerykańskiej gazecie "The Hill" o torturach, jakie stosowano wobec nich w rosyjskiej niewoli. To m.in. bicie, rażenie prądem, golenie głowy kobietom, robienie zdjęć bez ubrań.

06:07

W miejscowości wypoczynkowej Karolino-Buhaz w obwodzie odeskim Ukrainy w sobotę dwóch mężczyzn kąpiących się w zabronionej przez wojsko strefie w Morzu Czarnym trafiło na minę, jeden z nich zginął, drugi został ranny - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.