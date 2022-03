​Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który uciekł do Rosji po protestach na Majdanie, zaapelował do obecnego przywódcy kraju Wołodymyra Zełenskiego o porozumienie się z Moskwą w sprawie pokoju. Apel opublikowały rosyjskie agencje prasowe.

Wiktor Janukowycz / AA/ABACA / PAP/EPA

Chcę zaapelować do Wołodymyra Zełenskiego w prezydencki, a nawet trochę ojcowski sposób - pisze Wiktor Janukowycz w apelu do prezydenta Ukrainy. Zarzuca Zełenskiemu, że ten "marzy o zostaniu prawdziwym bohaterem", ale nie może chodzić o walkę do "ostatniego Ukraińca".

Janukowycz przekonuje, że po wydarzeniach na Majdanie poświęcił swoją władzę, by uniknąć rozlewu krwi na dużą skalę w kraju i namawia, by Zełenski zrobił to samo.

Bardzo dobrze rozumiem, że masz wielu "doradców", ale osobiście jesteś zobowiązany, by za wszelką cenę powstrzymać rozlew krwi i osiągnąć porozumienie pokojowe - pisze Wiktor Janukowycz w apelu do prezydenta Ukrainy. Tego oczekuje się od ciebie na Ukrainie, w Donbasie i w Rosji. Naród ukraiński i twoi partnerzy na Zachodzie będą ci wdzięczni - podkreśla.

Janukowycz o roli Rosji w konflikcie w ogóle nie wspomina, ani nie wzywa też Władimira Putina do pokoju.

Uciekający Janukowycz

Wiktor Janukowycz jest byłym premierem i prezydentem Ukrainy. W wyborach w 2004 roku zmierzył się z Wiktorem Juszczenką. Janukowycz wygrał w nich, jednak ze względu na fałszerstwa wyborcze w Ukrainie wybuchła tzw. pomarańczowa rewolucja. W powtórzonych wyborach wygrał Juszczenko, a Janukowycz został premierem.

W 2010 roku Janukowycz wygrał wybory prezydenckie, wygrywając w drugiej turze z Julią Tymoszenko. W 2013 roku prorosyjski prezydent odłożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co doprowadziło do masowych protestów w kraju, tzw. Euromajdanu. Władze próbowały spacyfikować protesty, wiele osób zginęło. W następstwie tych zdarzeń Janukowycz zgodził się na przeprowadzenie przedterminowych wyborów, po czym uciekł do Rosji. Były prezydent jest oskarżany m.in. o zwrócenie się do Moskwy o wysłanie wojsk na Ukrainę, co miało doprowadzić do aneksji Krymu.

W 2019 roku sąd w Kijowie skazał Janukowycza na 13 lat więzienia, uznając go winnym zdrady stanu . Rosyjska prokuratura odmówiła jego ekstradycji, twierdząc, że Janukowycz jest prześladowany politycznie.

24 lutego Rosja najechała na Ukrainę. Według doniesień ukraińskiego wywiadu Moskwa chce zainstalować w Kijowie prorosyjską administrację, na czele której miałby stanąć właśnie Wiktor Janukowycz. Lider Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał go nawet "prawowitym prezydentem Ukrainy" i zaapelował do Zełenskiego, by oddał władzę.

Wiktor Janukowycz w ostatnich dniach przebywał w Mińsku, w okresie, gdy na Białorusi odbywały się ukraińsko-rosyjskie negocjacje. Według najnowszych doniesień ukraińskich mediów, były prezydent opuścił już jednak stolicę Państwa Związkowego.