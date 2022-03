Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz pojawił się w Mińsku - informuje Ukraińska Pravda, powołując się na informacje wywiadu. Jak dodają, Kreml przygotowuje go do „specjalnej operacji”. Polityk został skazany 3 lata temu zaocznie na karę 13 lat więzienia za zdradę stanu.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Zdjęcie z 2019 roku / AA/ABACA / PAP/Abaca

Ścigany prezydent Wiktor Janukowycz jest obecnie w Mińsku - pisze Ukraińska Pravda. Według informacji ukraińskiego wywiadu, Kreml przygotowuje go do "specjalnej operacji". Jeden ze scenariuszy przewiduje próbę ogłoszenia go "prezydentem Ukrainy".

"Otrzymana informacja wskazuje na możliwość szykowania przez Kreml jakiejś informacyjnej operacji czy akcji powrotu na Ukrainę byłego prezydenta Janukowycza albo opublikowania w najbliższym czasie w jego imieniu posłania do narodu ukraińskiego" - pisze Ukrainska Prawda.

Janukowycz od lat ukrywał się w Rosji

W 2014 roku Rada Najwyższa odsunęła Wiktora Janukowycza od władzy po trzymiesięcznej fali manifestacji i starć.

W wyniku wydarzeń na Majdanie Niepodległości w Kijowie w okresie od 18 do 20 lutego 2014 roku życie straciło ogółem około 100 osób. Większość z nich zginęła od broni palnej. Protesty zwolenników integracji europejskiej rozpoczęły się tam 21 listopada 2013 roku, gdy ówczesne władze Ukrainy ogłosiły, że odkładają podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE.

W następstwie protestów w lutym 2014 roku Janukowycz zbiegł do Rosji.

W styczniu 2019 roku Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Sąd uznał go za winnego sprzyjania agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej.