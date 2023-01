Rosyjskie oddziały są wciąż zbyt daleko, aby zagrozić dostawom zaopatrzenia do bronionego przez armię ukraińską Bachmutu - taką opinię wyrazili analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) po ostatnich niepotwierdzonych jeszcze doniesieniach o ograniczonych sukcesach wojsk Putina w okolicach rosyjskich Sołedaru.

Wojska ukraińskie bronią Bachmutu / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

Częściowe powodzenie rosyjskich wojsk pod Sołedarem nie przesądza o tym, że najeźdźcom uda się otoczyć Bachmut; siły agresora wciąż są dalekie od realizacji tego celu - ocenił ISW w najnowszym raporcie.

"Dziwaczna" parcie Rosji do zdobycia Bachmutu

"Ostatnie rosyjskie zdobycze w rejonie Sołedaru nie zapowiadają rychłego otoczenia Bachmutu, wbrew temu, co twierdzą źródła w Rosji" - podkreślił ISW.

Analitycy ośrodka zaznaczyli, że nawet gdyby potwierdziły się najbardziej pozytywne dla Rosjan doniesienia ich blogerów wojskowych (nie potwierdzone oficjalnie - przyp. PAP), że siły agresora dotarły do przedmieść Rozdoliwki, 6 km na północny zachód od Sołedaru, to te wojska wciąż znajdowałyby się zbyt daleko, by móc odciąć ukraińskie trasy zaopatrzenia.