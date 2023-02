Prezydent Wołodymyr Zełenski w sobotę poinformował w wieczornym wystąpieniu wideo, że pozbawił ukraińskiego obywatelstwa byłych urzędników rządu Wiktora Janukowycza, którzy wspierają Rosję w jej wojnie z Ukrainą i mają rosyjskie obywatelstwo. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że jest porozumienie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że broń dostarczana przez Zachód nie zostanie użyta do ataków na terytorium Rosji. Centrum Narodowego Oporu alarmuje, że najeźdźcy zamierzają wywieźć dzieci z okupowanych terenów obwodu ługańskiego do Karelii. W najbliższych tygodniach rosyjskie wojska na Ukrainie skoncentrują się na działaniach zbrojnych w Donbasie, szczególnie w Bachmucie i zachodniej części obwodu ługańskiego. Siły agresora nie będą w stanie prowadzić kilku operacji ofensywnych jednocześnie, dlatego nie zaatakują Zaporoża - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Najważniejsze wydarzenia związane z 347. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 05.02.2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

08:40

Czterech cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 11 osób zostało rannych - poinformował szef obwodowej administracji Pawło Kyryłenko.

08:30

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 22,2 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 22,3 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 9,6 mln wjazdów do Polski i prawie 7,8 mln wyjazdów do Ukrainy.

08:05

W najbliższych tygodniach rosyjskie wojska na Ukrainie skoncentrują się na działaniach zbrojnych w Donbasie, szczególnie w Bachmucie i zachodniej części obwodu ługańskiego. Siły agresora nie będą w stanie prowadzić kilku operacji ofensywnych jednocześnie, dlatego nie zaatakują Zaporoża - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:33

Rozpowszechnił się szkodliwy pogląd, że restrykcje nałożone na Moskwę nie przyniosły rezultatów. A jednak sankcje te są skuteczne. Trzeba tylko cierpliwości, by ocenić ich pełne konsekwencje - pisze Władimir Miłow z Fundacji Wolna Rosja na łamach amerykańskiego magazynu "Foreign Affairs". Jako przykład przytacza kilka wskaźników takich jak bezrobocie, siła rubla i PKB.

07:05

Z obwodu ługańskiego, regionu na wschodzie Ukrainy częściowo okupowanego przez wojska agresora, powróciło już do Rosji około 600 rezerwistów, którzy odmawiali udziału w walkach - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii.

06:36

W niedzielę weszło w życie embargo Unii Europejskiej na produkty z ropy, w tym paliwa gotowe z Rosji, nałożone w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Eksperci nie spodziewają się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga.

06:06

"Rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w austriackich szkołach uczy się 13 149 ukraińskich dzieci i nastolatków" - poinformował Ukrinform na podstawie materiałów APA (Austria Presse Agentur).

06:04

Centrum Narodowego Oporu (CNS) alarmuje, że najeźdźcy zamierzają wywieźć dzieci z okupowanych terenów obwodu ługańskiego do Karelii, poinformował portal Ukraińska Prawda

06:03

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla sobotnio-niedzielnego wydania dziennika "Bild" powiedział, że istnieje porozumienie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że broń dostarczana przez Zachód nie zostanie użyta do ataków na terytorium Rosji.

06:01

W niedzielę w Kijowie, obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim do godziny 16:00 (czasu lokalnego) nie będą obowiązywać żadne ograniczenia dotyczące energii elektrycznej, poinformował na Telegramie DTEK, operator systemu energetycznego.

06:00

Prezydent Wołodymyr Zełenski w sobotę poinformował w wieczornym wystąpieniu wideo, że pozbawił ukraińskiego obywatelstwa byłych urzędników rządu Wiktora Janukowycza, którzy wspierają Rosję w jej wojnie z Ukrainą i mają rosyjskie obywatelstwo.