Trzeci dzień ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy wciąż trwają zacięte walki. Wojska rosyjskie ostrzeliwują Czernihów. Władze Ukrainy przestrzegają przed możliwymi prowokacjami w Doniecku. Premier Morawiecki, razem z prezydentem Litwy, starają się w Berlinie przekonać kanclerza Olfa Scholza do stanowczych decyzji w sprawie nałożenia sankcji na Rosję. Najważniejsze informacje dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczony pojazd w pobliżu Kijowa / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

17:25

Resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że rosyjską ofensywę spowolniły prawdopodobnie tymczasowo poważne problemy logistyczne i silny opór Ukrainy, a Kijów pozostaje jej najważniejszym celem.

"Szybkość postępów Rosjan zmalała tymczasowo (...). W walkach o Kijów, które miały miejsce w nocy, wzięły udział ograniczone rosyjskie siły, uprzednio tam rozlokowane" - podaje resort na Twitterze.

Rosyjskie wojska omijają największe skupiska ludności, pozostawiają jednak część sił, których zadaniem jest je otoczyć i odizolować - ocenia brytyjskie ministerstwo.

17:20

Mamy więcej informacji o ostrzelanym autobusie.

Jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych w wyniku ostrzelania autobusu z pasażerami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę szef rejonowej administracji państwowej w mieście Izium Stepan Maselskyj.

Wicemer miasta Izium Wołodymyr Macokin powiedział portalowi Suspilne, że do ataku doszło na trasie z Iziuma do Charkowa w pobliżu wioski Wołochiw Jar.

17:16

PKP Intercity zadeklarowało, że przez najbliższe cztery tygodnie wszyscy Ukraińcy uciekający z ogarniętego wojną kraju, mogą podróżować ich pociągami za darmo.

Podstawimy tyle składów, ile będzie trzeba - zadeklarował Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Sytuacja na kolei w Ukrainie zmienia się dynamicznie. Jestem w stały kontakcie z ministrem i z wiceministrem transportu Ukrainy. Oni też nie są w tanie przewidzieć co będzie się działo jutro, pojutrze. Nasze koleje są gotowe, żeby działać od granicy w głąb kraju - mówił Adamczyk.

17:12

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy lokalne władze nie mają już kontroli nad budynkami administracyjnymi - poinformował w sobotę mer miasta Iwan Fedorow. Sytuacja w Melitopolu pogorszyła się w ciągu ostatniej doby, zaczynają się problemy z żywnością i lekarstwami.

"Wszystkie administracyjne budynki są pod obserwacją i ochroną osób, które z nami się nie kontaktowały i nie wyjaśniały przyczyny" - oznajmił Fedorow, cytowany przez Ukrinform.

Mer miasta poinformował, że w piątek ostrzelano dzielnice mieszkalne, w sobotę także ostrzelano jeden budynek. W szpitalach jest sześciu rannych.



W mieście są problemy z łącznością telefoniczną i internetem.

W sobotę w centrum miasta jest w miarę spokojnie; trwają ostrzały poza granicami Melitopolu - pisze Ukrinform.

17:06

Turcja dementuje informacje o zamknięciu dostępu do Morza Czarnego dla rosyjskich okrętów wojennych. Wcześniej za podjęcie takiej decyzji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Erdoganowi.

Zełenski zamieścił wpis w tej sprawie w mediach społecznościowych. Turcja jednak takiej decyzji nie podjęła - poinformowała o tym agencja Reutersa powołując się na źródła w tureckich władzach. Przez należące do Turcji cieśniny Dardanele i Bosfor prowadzi droga morska właśnie na Morze Czarne. Ukraina prosi o zamknięcie cieśnin dla rosyjskiej marynarki wojennej od kilkudziesięciu godzin.

Jak poinformowały z kolei Ukraińskie Siły Morskie, na Morzu Czarnym rosyjski statek wojenny zestrzelił rosyjski samolot bojowy. Mamy także potwierdzenie, że na terenie Ukrainy działają czeczeńskie siły Ramzana Kadyrowa. Czeczeńskie siły nie poniosły dotychczas żadnych strat i zajęły jeden ukraiński obiekt wojskowy - powiedział Kadyrow. Władze ukraińskie informują z kolei, że najcięższe walki toczą się teraz w rejonie Charkowa.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w Tarnopolu, Sumach, Czernihowie czy Lwowie.

17:00

"W ciągu ostatniej doby na Ukrainę wkroczyły dziesiątki tysięcy kolejnych rosyjskich żołnierzy, a w inwazję zaangażowano już około połowy wojsk zgromadzonych przy granicy" - poinformował w sobotę wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, najcięższy bój toczy się pod Charkowem.



Oficjel prowadzący briefing dla dziennikarzy nie podał dokładnych liczb, lecz przed rosyjskim atakiem całkowitą liczebność sił wokół granic Ukrainy szacowano na 150-190 tys. Jeszcze wczoraj Pentagon szacował, że w inwazji użyto 1/3 wojsk. Wśród nowo przybyłych żołnierzy, kilka tysięcy to piechota morska, która wylądowała na zachód od Mariupola.

Resort ocenił, że najcięższe walki trwają pod Charkowem, zaś siły ukraińskie stawiają też poważny opór na północnym podejściu do Kijowa.

16:54

Ukraińskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie, na którym widać zniszczony rosyjski czołg. "Brońmy razem naszej Ukrainy" - piszą przedstawiciele resortu.

16:49

W obwodzie charkowskim ostrzelano autobus z pasażerami: 1 zabity, 14 rannych - podaje PAP.

16:47

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej; status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym - stwierdził w sobotę prezydent Andrzej Duda.

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" - napisał prezydent na Twitterze.

16:39

Na cały świecie odbywają demonstracje przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pierwsze zdjęcie pochodzi z Alicante w Hiszpanii, drugie z Lahaur w Pakistanie, trzecie z Bengaluru w Indiach, czwarte z Londynu.

/ MANUEL LORENZO / PAP/EPA

/ RAHAT DAR / PAP/EPA

/ JAGADEESH NV / PAP/EPA

/ VICKIE FLORES / PAP/EPA

16:32

"Uwaga! Godzina policyjna w Kijowie będzie obowiązywać od dzisiaj (w sobotę) od 17 do 8 (w poniedziałek)" - przekazały kijowskie władze w serwisie Telegram.

W tym czasie poruszanie się własnym transportem jest zabronione. Zakaz nie dotyczy posiadaczy specjalnych przepustek.

Wszyscy cywile, którzy będą przebywać na ulicy w okresie godziny policyjnej, będą uważani za członków grup dywersyjno-wywiadowczych wroga - wskazano.

W razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego należy udać się do najbliższego schronu - przypomniano. Wszystkie stacje metra działają jako schrony. W razie konieczności mogą być tam zamknięte drzwi hermetyczne.

16:30

Przedstawiciel administracji prezydenta USA Joe Bidena powiedział w sobotę dziennikarzom, że sądzi, iż Rosja jest sfrustrowana skutecznym oporem Ukrainy i tym, że od początku inwazji na ten kraj nie zdołała "poczynić takich postępów, jakie zamierzała".

Wiemy, że (Rosjanie) nie poczynili takich postępów, jakie zamierzali, zwłaszcza na północy (Ukrainy). Są sfrustrowani tym, co postrzegają jako bardzo zdeterminowany opór - oznajmił przedstawiciel administracji USA. Dodał, że Ukraińcy zdołali spowolnić postępy rosyjskich sił.

Prezydent Rosji Władimir Putin rozlokował wokół Ukrainy ponad 50 proc. sił zbrojnych swego kraju. USA oceniają, że Rosja musi ponieść podczas działań ofensywnych większe koszty logistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o paliwo, niż pierwotnie planowała - powiedział.

16:22

Węgry poprą wszystkie sankcje Unii Europejskiej przeciw Rosji i żadnych nie zablokują - oświadczył w sobotę premier Węgier Viktor Orban, odwiedzając granicę ukraińsko-węgierską.

"Węgry jasno mówiły, że popierają wszystkie sankcje, zatem żadnych nie zablokujemy. Akceptujemy i popieramy wszystko, na co są w stanie się zgodzić premierzy Unii Europejskiej" - powiedział dziennikarzom po angielsku.

"Czas na jedność. Jest wojna" - podkreślił, dodając, że najważniejsze są wysiłki pokojowe.



16:19

Polska zwołuje na niedzielę nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - poinformowało w sobotę Stałe Przedstawicielstwo RP OBWE w Wiedniu.

"Polska zwołuje jutro rano nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej OBWE. Program: trwająca agresja Rosji na Ukrainę. Popierając Ukrainę, powinniśmy również wykorzystywać wszystkie fora międzynarodowe do potępiania działań rosyjskich" - napisano w sobotę na profilu Stałego Przedstawicielstwa Polski w OBWE w Wiedniu na Twitterze.

1 stycznia 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo OBWE.

16:15

Szwedzka federacja piłkarska poinformowała, że nie przystąpi do spotkania z Rosją w barażach do mistrzostw świata niezależnie od tego, gdzie będzie rozgrywany mecz.

Zarząd federacji wzywa FIFĘ do odwołania meczów barażowych w marcu.

16:05

Operatorzy sieci komórkowych będą zwiększać przepustowość nadajników BTS przy granicy polsko-ukraińskiej. To stacje bazowe, czyli wysokie maszty z antenami i innymi urządzeniami, które zapewniają łączność bezprzewodową. Z uwagi na wzmożony ruch na przejściach granicznych na miejscu pojawiły się problemy z dostępem do sieci komórkowych.

15:56

"Wobec inwazji na Ukrainę nie widzimy obecnie możliwości rywalizacji z drużynami z Rosji i państw popierających agresję Kremla" - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski w liście do władz światowej i europejskiej federacji.

Zawodnicy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle w marcowym dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów mają rywalizować z Dynamem Moskwa. Klub zwrócił się już wcześniej z prośbą do CEV o przeniesienie ich wyjazdowego pojedynku na neutralny teren.

Na przełomie sierpnia i września z kolei w Rosji mają się odbyć mistrzostwa świata siatkarzy, w których biało-czerwoni mają bronić tytułu i walczyć o trzeci triumf z rzędu.

Władze światowej siatkówki nie określiły też, czy wprowadzą sankcje wobec rosyjskiej federacji.

15:50

Jak podaje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski, amerykańska administracja prosi Kongres o 6,4 mld dolarów na odpowiedź na rosyjską inwazję. Stany Zjednoczone zapowiadają dalsze wspieranie Ukrainy. Fundusze mają być przyznane na pomoc wojskową i humanitarną dla regionu.

15:47

Na okładce dziennika "The New York Times" dziś martwy rosyjski żołnierz.

15:42

W Charkowie słychać wybuchy - podaje Nexta.

15:32

70 osób - w tym cywilów - zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w Ochtyrce w obwodzie sumskim na Ukrainie.

Jak podały władze obwodowe, ostrzelane zostały osiedla mieszkalne i przeprowadzono trzy rakietowe uderzenia w jednostkę wojskową.

Uszkodzony został system sieci ciepłowniczej, możliwe jest zatrzymanie działania elektrociepłowni.

Jak pisze Ukrinform, wczoraj w Ochtyrce wskutek ostrzału z systemów Grad zginęło pięć osób, 17 zostało rannych, w tym dwoje dzieci ciężko.

15:28

MSW Ukrainy wzywa w sobotę mieszkańców kraju do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących ten kraj Rosjan. "Dezorientujemy wroga razem!" - napisał w serwisie Telegram przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.

"Aby rozkojarzyć i zdezorientować wroga, który nielegalnie przemieszcza się drogami Ukrainy, wzywamy obywateli do następującej inicjatywy: zdjęcia tabliczek z numerami i nazwami ulic/miast/wsi w swoich regionach" - dodał.

"Zrobimy wszystko, co możliwe, by jak najszybciej oczyścić Ukrainę od rosyjskiego okupanta" - oświadczył Heraszczenko.

15:26

"Putin nie wejdzie do Kijowa, będzie chciał go otoczyć, odciąć dostawy jedzenia i prądu i zmusić do ustępstw" - przewiduje gen. Mieczysław Bieniek w rozmowie z RMF FM. Cała rozmowa z generałem do przesłuchania w artykule.

15:14

Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje o fałszywych połączeniach z numerów walczących żołnierzy do ich bliskich i krewnych. Oszuści podają kłamliwe informacje o stanie zdrowia żołnierzy.

Resort radzi: "Jeśli takie telefony się faktycznie zdarzają, zadaj dzwoniącemu pytanie, na które tylko wy dwoje znacie odpowiedź. Możesz spytać o: nazwę przedszkola, do którego chodził, numer szkoły, w której się uczył czy datę urodzin jego mamy".

15:02

Mocny list do pograniczników z Białorusi wysłali strażnicy graniczni z Ukrainy. "Bądźcie przeklęci, dranie" - piszą Ukraińcy.

Cały list znajdziecie tutaj:

14:58

Rosyjskie wojska zaczynają ponownie nacierać na Ukrainę - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej - jak przekazał - Putin wstrzymał ofensywę w oczekiwaniu na ewentualne negocjacje z Kijowem.

Pieskow powiedział też, że Rosja spodziewała się sankcji nałożonych przez Zachód w odpowiedzi na inwazję i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ich wpływu na gospodarkę.

Jeden z doradców prezydenta Zełenskiego zaprzeczył właśnie jakoby Ukraina odrzuciła możliwość negocjacji. Chcemy wstrzymania ognia i rozmów, ale bez rosyjskiego ultimatum - dodał.





14:50

Pytanie o kolumnę widoczną na nagraniu (pochodzi ono z województwa warmińsko-mazurskiego) otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Nie ma się o co martwić, to wojskowi, którzy od 21 lutego biorą udział w ćwiczeniach "Saber Strike 2022".

Ćwiczenia na poligonie Gorąca Linia RMF FM

14:47

Rafineria szebelińska wstrzymała swoją pracę z powodu ryzyka działań wojennych - poinformowała firma Naftogaz. Personel zakładów położonych w obwodzie charkowskim na Ukrainie został ewakuowany.

14:40

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom wszelkie podróże do Rosji i na Białoruś. Ma to związek z wojną na Ukrainie, zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową - poinformowano w komunikacie.



14:30

Mieszkańcy Lwowa masowo zapisują się do obrony terytorialnej, żeby - jak mówią - bronić ojczyzny - donosi nasz specjalny wysłannik, który jest we Lwowie, Krzysztof Zasada.

Przed drzwiami punktu przy ulicy Piekarskiej wciąż stoi po kilkanaście osób. Przychodzą nie tylko mężczyźni, ale i młode kobiety. Zgłaszają się ci, którzy mają doświadczenie wojskowe oraz tacy, którym go brakuje.

Chętni do oddziałów obrony terytorialnej mają świadomość, że mogą trafić do regularnych walk, jednak teraz przede wszystkim ważne dla nich jest to, żeby w sprawny sposób odpierać atak Rosjan - relacjonuje nasz reporter.