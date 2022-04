Hollywoodzki aktor Liev Schreiber zaangażował się w pomoc uchodźcom, którzy przybywają z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy do Polski. Gwiazdor przebywa w Przemyślu, gdzie m.in. gotuje posiłki w kuchni World Central Kitchen.

Liev Schreiber / Darek Delmanowicz / PAP

Jestem tu z grupą BlueCheckUkraine. Naszym celem jest identyfikacja, weryfikacja i przekazywanie krytycznego wsparcia finansowego organizacjom takim jak World Central Kitchen, Kidsave i innym, które pracują w Ukrainie i w innych sąsiednich krajach - przekazał aktor znany m.in. z filmu "Spotlight" i serialu "Ray Donovan" w odpowiedzi na pytania Onet Kultura .

Hojność i współczucie Polaków to niezwykłe doświadczenie. Jestem dumny, że jestem potomkiem polskich i ukraińskich dziadków! - dodał Liev Schreiber.

Liev Schreiber / Darek Delmanowicz / PAP

Na swoim Instagramie aktor pokazał, jak wygląda przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy. Pochwalił się m.in. zdjęciem przy ogromnym kotle z barszczem dla 1500 osób. Zamieścił też krótki film, na którym widać, jak kroi warzywa. Za każdym razem prosił o wsparcie organizacji pomagających uchodźcom.

Instagram Post

Instagram Wideo

Liev Schreiber w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Gwiazdy pomagają Ukraińcom

Liev Schreiber to już kolejny światowej sławy artysta, który wspiera uchodźców z Ukrainy. Mocno zaangażowany we wspieranie Ukraińców jest Sean Penn - aktor i założyciel fundacji CORE , który niedawno odwiedził m.in. Kraków i Rzeszów. W niedawnym wywiadzie dla kwartalnika "Hollywood Authentic" mówił, że planuję wrócić na Ukrainę, gdzie był pod koniec lutego.

Nie jestem do końca pewny, co mogę zaoferować. Nie spędzam wiele czasu na SMS-owaniu z prezydentem i jego ekipą, kiedy są oblegani, a ich ludzie są mordowani - mówił Penn.

Prawdopodobnie wyślę wiadomość przez szefa gabinetu prezydenta. To jest coś, co chciałbym zrobić i myślę, że może mieć jakąś wartość. Odpowiedzcie mi w ciągu jednego, dwóch dni - "nie przyjeżdżaj, przyjeżdżaj i rób to co planujesz albo przyjeżdżaj i zajmij się tym i tym - to będzie bardziej pomocne" - tłumaczył aktor.

Instagram Post

Razem z organizacją World Central Kitchen posiłki do różnych miast Ukrainy rozwozi reżyser ostatniego filmu o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać" czy głośnego serialu "Detektyw" - Cary Fukunaga. W ostatnim czasie odwiedził m.in. Kijów i Buczę, w której rosyjscy okupanci dokonali masakry ludności cywilnej. Swoje działania na bieżąco relacjonuje na Instagramie.