Parlament Europejski na sesji planarnej będzie głosował nad rezolucją uznającą Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Wcześniej w tej sprawie doszło do porozumienia grup politycznych w PE.

Zniszczony przez wojska rosyjskie budynek w wyzwolonym mieście Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim / Vladyslav Karpovych / PAP

W projekcie rezolucji autorzy ponownie wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Potępiają też nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.



Domagają się zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.

Autorzy rezolucji wskazują, że umyślne ataki i okrucieństwa Rosji wobec ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej oraz inne poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego są równoznaczne z aktami terroru wobec ludności i stanowią zbrodnie wojenne.



"W związku z tym (Parlament Europejski) uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i za państwo posługujące się środkami terroryzmu" - czytamy w dokumencie.



Dodano w nim, że PE chce podkreślić swoją solidarność z narodem ukraińskim, który od 24 lutego i przez ostatnie lata rosyjskiej agresji wykazuje niezwykłą odwagę i odporność w obliczu gróźb i ataków, a także z innymi ofiarami rosyjskich agresji na całym świecie.

Solidarność z rodzinami zabitych w Polsce

Autorzy projektu rezolucji chcą też wyrazić solidarność z rodzinami ofiar incydentu rakietowego z 15 listopada w Polsce.



Europarlament ma wezwać w rezolucji UE i jej państwa członkowskie do opracowania unijnych ram prawnych dotyczących uznawania państw za sponsorów terroryzmu i państwa stosujące środki terroryzmu. Chce też wezwać Radę, aby następnie rozważyła dodanie Federacji Rosyjskiej do takiego unijnego wykazu państw sponsorujących terroryzm.



PE ma z zadowoleniem przyjąć wniosek Komisji z listopada br. dotyczący pakietu wsparcia w wysokości 18 mld euro dla Ukrainy w 2023 r. w celu zapewnienia jej stabilności makroekonomicznej, przywrócenia infrastruktury krytycznej i utrzymania podstawowych usług publicznych, zamierza też wezwać do szybkiego przyjęcia wniosku.

PE potępia okupację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

W projekcie rezolucji są też odniesienia do kwestii historycznych. PE przypomina w dokumencie, że państwo rosyjskie nadal zaprzecza swojej odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu linii Malaysia Airlines nad wschodnią Ukrainą w 2014 r. i odmawia współpracy z międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz odmawia zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem w Rosji w kwietniu 2010 r.



PE w rezolucji potępia też rosyjską okupację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie w celu terroryzowania ludności ukraińskiej oraz potępia Rosję za uczynienie z elektrowni celu wojskowego.