Ruszył nabór do nowej edycji profilaktycznych badań płuc dla palaczy, które są prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Można tam za darmo i bez skierowania zbadać płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTO / PAP/DPA

Jak informuje wrocławski szpital, badania są skierowane do osób w wieku 55-74 lata, które przez długi czas paliły papierosy i osób w wieku 50-74 lata, które są narażone na choroby płuc z powodów zawodowych i obciążeń rodzinnych.

Rejestracja odbywa się telefonicznie - tel. 885 802 597 - w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 17-20, całodobowo poprzez kalendarz elektroniczny i mailowo pod adresem kontakt@badajpluca.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie www.badajpluca.pl

Wykorzystanie w badaniu nowoczesnych aparatów pozwala na wykonanie tomografii komputerowej płuc z zastosowaniem niskiej dawki promieniowania rentgenowskiego. Dzięki temu obrazowanie jest bezpieczne dla pacjenta i pozwala wcześnie wykryć ewentualne zmiany w miąższu płuc.

Badania NDTK dostarczają nam znacznie dokładniejszą informację niż konwencjonalne zdjęcia RTG, dzięki czemu mamy szansę dostrzec nawet małe zmiany i wykryć chorobę w najwcześniejszych jej stadiach - podkreśla dr Mateusz Patyk, koordynator programu, radiolog z Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki Obrazowej USK we Wrocławiu. Zadbaliśmy o to, aby również osoby aktywne zawodowo mogły sprawnie skorzystać z badania, dlatego będziemy dyżurować także w wybrane soboty i niedziele, a ponieważ do przeprowadzenia badania nie jest niezbędne wcześniejsze skierowanie od specjalisty, pacjenci mają wyjątkowo uproszczoną i skróconą drogę do sprawdzenia stanu swoich płuc - dodaje. Po wykonanym badaniu, w czasie do czterech tygodni, każdy pacjent otrzyma wynik badania TK na płycie CD z opisem radiologa, a w razie potrzeby skierujemy go do dalszego postępowania - wyjaśnia.