"Bachmut w obwodzie donieckim ma znaczenie strategiczne m.in. dlatego, że stanowi punkt przecięcia ważnych dróg" - powiedział dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski w wywiadzie dla BBC. "W tej chwili stworzono wszelkie warunki po temu, byśmy odzyskali miasto" - stwierdził. Siły rosyjskie minionej nocy przeprowadziły masowy ostrzał Odessy i Mikołajowa. Celem były budynki mieszkalne, porty i mola oraz sieci handlowe. W Mikołajowie zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych, z kolei w Odessie również życie straciła jedna osoba, a cztery doznały obrażeń. W odległości ok. dwóch kilometrów od polskiej granicy trwają ćwiczenia najemników Grupy Wagnera z białoruskimi żołnierzami. Czwartek to 512. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 20.07.2023 r.

Ukraińscy żołnierze na froncie w Ukrainie (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

14:17

Budynek konsulatu generalnego Chin w Odessie został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału przeprowadzonego minionej nocy przy użyciu pocisków rakietowych i dronów - poinformował szef obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

14:05

Po inwazji Rosji na Ukrainę Moskwie będzie trudno zachować pozycję globalnego eksportera broni - napisał portal Al Arabiya News.

Bliski Wschód i Afryka Północna budują krajowe branże zbrojeniowe, a transfer technologii przyczyni się do tworzenia nowych regionalnych związków producentów.

13:53

Bułgarskie partie należące do koalicji rządzącej chcą przywrócenia kontroli państwa nad portem Rosenec w Burgas, którym zarządza obecnie rosyjski koncern naftowy Łukoil i do którego trafia rosyjska ropa - poinformował bułgarski portal 24Chasa.

13:45

Do 2031 roku niemiecki resort obrony chce zwiększyć liczbę żołnierzy Bundeswehry do ponad 200 tys. Jednak pełnomocnik Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Hoegl uważa, że "jest bardzo wątpliwe", czy uda się to osiągnąć.

Potrzebny jest znaczny wysiłek, aby uczynić Bundeswehrę bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi - dodała.

13:36

Na Białorusi może przebywać ok. 2500-3000 najemników z Grupy Wagnera. Jednym z ich celów jest permanentne tworzenie zagrożeń przygranicznych dla Polski, Litwy i Łotwy - powiedział PAP b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

12:45

Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy ma znaczenie strategiczne m.in. dlatego, że stanowi punkt przecięcia ważnych dróg - powiedział dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski w wywiadzie dla BBC.

W tej chwili stworzono wszelkie warunki po temu, byśmy odzyskali miasto - stwierdził.

Gen. Ołeksandr Syrski zaznaczył, że nie potrafi powiedzieć, ile czasu potrzeba, by wojska ukraińskie odbiły Bachmut, ale "w tej chwili stworzono wszelkie warunki po temu, byśmy odzyskali miasto, tylko że z dziesięciokrotnie mniejszymi stratami" niż podczas zajmowania Bachmutu przez rosyjską Grupę Wagnera.

Dodał, że stanowiska sił rosyjskich są obecnie rozmieszczone na łuku, którego centrum stanowi Bachmut. I znajdują się oni w quasi-otoczeniu. Po prostu nie możemy z tego nie skorzystać - powiedział.

12:36

Jedna osoba zginęła w rosyjskim ostrzale wyzwolonej przez siły ukraińskie miejscowości Kozacza Łopań pod Charkowem na północnym-wschodzie Ukrainy - poinformowały władze obwodowe na Telegramie.

"Około godziny 9:00 (8:00 czasu polskiego) zostało ostrzelane osiedle typu miejskiego Kozacza Łopań w hromadzie dergaczewskiej. W wyniku zmasowanego ostrzału zginął 61-letni mężczyzna" - poinformowano.

Ostrzał został przeprowadzony z czołgu, przy czym siły rosyjskie wykonały około 20 uderzeń w budynki prywatne i obiekty cywilnej infrastruktury.

Miejscowość Kozacza Łopań, zajęta przez siły rosyjskie w pierwszy dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego zeszłego roku, została wyzwolona przez żołnierzy ukraińskich we wrześniu ubiegłego roku.

12:29

Pociski rakietowe Onyks, którymi Rosja ostrzelała Odessę i Mikołajów, są z powodu swej prędkości i lotu nisko nad wodą trudne do wykrycia i strącenia przez obronę przeciwlotniczą - powiedział Jurij Ihnat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy.

Rzecznik dodał, że pociski Onyks są przeznaczone do niszczenia okrętów i ich prędkość przekracza 3 tys. km/h. Przy kierowaniu się na cel rakieta może lecieć faktycznie 10-15 metrów nad wodą (...), co utrudnia ich wykrywanie i strącenie środkami obrony przeciwlotniczej - powiedział Jurij Ihnat.

Podkreślił, że Rosja wcześniej już ostrzeliwała tymi rakietami wybrzeże morskie Ukrainy. Walka z tymi pociskami jest trudna, jednak można na nie oddziaływać środkami obrony radioelektronicznej - zauważył rzecznik. Ocenił, że Ukraina musi wzmocnić regiony na południu, jak i swoje miasta portowe, zasobami obrony powietrznej, np. systemami Patriot i SAMP-T.

Wojska rosyjskie przeprowadziły minionej nocy, trzeci raz z rzędu, atak na Odessę z użyciem m.in. pocisków Onyks. Ostrzelany został również Mikołajów, ważne miasto portowe na południu Ukrainy. Spośród 19 pocisków i 19 dronów ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła pięć rakiet i 13 dronów.

12:19

Litwa jest wykorzystywana w łańcuchu dostaw do Rosji luksusowych samochodów objętych europejskimi sankcjami - poinformował nadawca publiczny LRT. Dziennikarze ustalili, że drogie samochody z Litwy są wwożone na Białoruś, a następnie do Rosji.

11:49

Od początku wojny przeciwko Ukrainie Rosjanie zintensyfikowali kampanię negowania ludobójstwa w Srebrenicy, próbując relatywizować zbrodnie, o które oskarża się żołnierzy rosyjskich - powiedział w rozmowie z Radiem Wolna Europa Marina Maier, autorka raportu opublikowanego przez Centrum Pamięci w Srebrenicy na wschodzie Bośni i Hercegowiny.

11:40

Włączenie się wagnerowców w działania w okolicach Brześcia nie jest zaskakujące - powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wykorzystanie ich do tego, żeby drażnić i prowokować Polskę było oczywiste - ocenił.

11:32

Ławrentij Zacharow, syn Aleksandra Zacharowa, konstruktora dronów Lancet, masowo wykorzystywanych w atakach na Ukrainę, pracuje w Instytucie Badań nad Rozbrojeniem ONZ. Obaj są właścicielami wartego 1,5 mln funtów mieszkania w elitarnej dzielnicy Londynu - poinformował niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

11:22

"Rosja nie ma rakiet potężniejszych od ukraińskiej woli zwycięstwa" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze, odnosząc się do nocnego ataku sił rosyjskich na Odessę i Mikołajów na południu Ukrainy, w którym zginęły dwie osoby.

"Niestety, są ranni i zabici. Moje kondolencje dla rodzin i przyjaciół. Ale państwo zła nie ma rakiet potężniejszych niż nasza wola ratowania życia, wzajemnego wspierania się i zwycięstwa!" - napisał ukraiński przywódca.

Podziękował przy tym żołnierzom, ratownikom, lekarzom, władzom lokalnym i wolontariuszom, a także wszystkim, którzy naprawiają skutki rosyjskiego terroru.