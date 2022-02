Prezydent Rosji Władimir Putin podczas rozmowy z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem miał zgodzić się na zorganizowanie w poniedziałek trójstronnych rozmów między OBWE, Rosją i Ukrainą - informuje agencja Reutera, cytując wysoko postawionego francuskiego urzędnika.

Władimir Putin / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/EPA

Putin i Macron przeprowadzili w niedzielę rozmowę telefoniczną.

Według rozmówcy Reutersa, przywódcy nie byli jednak zgodni w kwestii tego, kto jest odpowiedzialny za obecne napięcie we wschodniej Ukrainie. Zdaniem Emmanuela Macrona winni są prorosyjscy separatyści, a Władimira Putina - Ukraińcy.

W trakcie niedzielnej rozmowy telefonicznej Macron i Putin uzgodnili, że podejmą wszelkie działania, by zachować pokój. Zgodzili się też, że trzeba zintensyfikować poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań dla eskalacji kryzysu na wschodzie Ukrainy.

Wcześniej w niedzielę Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w osobnej rozmowie telefonicznej omówili możliwe sposoby zapewnienia natychmiastowej deeskalacji.

Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie OBWE

Na poniedziałek zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady OBWE w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Wykorzystujemy wszelkie możliwe narzędzia, by uniknąć konfliktu zbrojnego - dodał.

W niedzielę Stały Przedstawiciel RP przy OBWE Adam Hałaciński poinformował, że Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady OBWE w celu omówienia kryzysu ukraińskiego. Posiedzenie odbędzie się na wniosek Ukrainy. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński poinformował, że "posiedzenie zostało zwołane na poniedziałek".

Jego celem jest przedyskutowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach oraz tego, jakie kroki powinna podjąć OBWE w tej sytuacji, po to, żeby - przede wszystkim - doprowadzić do deeskalacji napięcia - powiedział Jabłoński.

Jabłoński wyjaśnił, że w posiedzeniu Stałej Rady OBWE "będą uczestniczyć stali przedstawiciele poszczególnych państw, którzy są w Wiedniu". Być może będziemy też chcieli, żeby to się odbywało na wyższym poziomie, na poziomie ministerialnym - powiedział wiceszef MSZ.

Niewykluczone, że będziemy podejmowali także inne działania na szczeblu ministerialnym. Sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna i możliwe, że nawet jeszcze dziś w ciągu dnia będą podawane do wiadomości publicznej kolejne decyzje - dodał.