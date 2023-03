Moskwa oskarża Ukrainę o dokonanie ataku przy użyciu drona w Kiriejewsku (obw. tulski). W wyniku eksplozji, do której doszło w odległym o ok. 220 km od Moskwy miasteczku, ranne zostały - według rosyjskich źródeł - trzy osoby. Ukraina zaprzecza, by miała związek z eksplozją.