Zniszczenia po nocnym rosyjskim ataku rakietowym w Odessie / Alena Solomonova / PAP

23:11

Rosyjski żołnierz Rusłan Anitin powiedział w wywiadzie dla gazety "The Wall Street Journal", że oddał się do ukraińskiej niewoli po tym, gdy został sam na polu bitwy, bo jego ranni towarzysze popełnili samobójstwo. Mężczyzna poddał się krążącemu nad okolicą ukraińskiemu dronowi.

22:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę wieczorem, że rozmawiał tego dnia z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Jak dodał, rozmowa trwała godzinę i dotyczyła przede wszystkim tematów związanych z bezpieczeństwem.

Zełenski przekazał, że rozmowa poświęcona była obecnej sytuacji na polu walki, a także broni i amunicji dla ukraińskich wojskowych.

Wcześniej o telefonicznych konsultacjach obu polityków informowała Kancelaria Prezydenta.

22:01

"Zamiast ewakuować ludzi z zatopionych po wysadzeniu tamy na Dnieprze terenów po okupowanej stronie tej rzeki, Rosjanie wręczają im swoje paszporty i proponują wywózkę do Woroneża" – powiedział szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin.

„Tam, po okupowanej stronie, jest zdecydowanie więcej wody. Domy zalane aż po dachy. Najgorsze, że tam nie ma żadnej pomocy, żadnego wsparcia, tylko represje, wręczanie rosyjskich paszportów i wywózka do Woroneża” – oświadczył pytany przez PAP o informacje z okupowanych terenów.

21:12

“To nie wojny są sprawiedliwe, ale tylko pokój jest sprawiedliwy; pokój stabilny i trwały” - napisał papież Franciszek w przesłaniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. List papieża odczytał w środę w Nowym Jorku szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher.

Papież, wracający do zdrowia w szpitalu po operacji, podkreślił: „By zbudować pokój musimy wyjść z logiki legitymizacji wojny. Podczas gdy mogła ona być ważna w przeszłości, kiedy konflikty zbrojne miały bardziej ograniczony zasięg, dzisiaj wraz z bronią nuklearną i bronią masowego rażenia pole bitwy stało się praktycznie nieograniczone, a skutki potencjalnie katastrofalne".



20:42

Na lipcowym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie może pojawić się nowy format współpracy, Rada Ukraina-NATO, ale Kijów odbiera ten pomysł z dystansem, ponieważ liczy na tzw. mapę drogową dotyczącą przystąpienia kraju do organizacji - napisał portal RBK-Ukraina.

20:10

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow poinformował, że Adam Delimchanow "żyje i ma się dobrze". Wcześniej ukraińskie media podawały, że deputowany Dumy Państwowej z Czeczenii zginął w ataku na okupowany przez Rosjan Prymorśk. Rosyjskie media twierdziły natomiast, że polityk "został ranny, ale żyje".

19:36

Alarm lotniczy w całej Ukrainie - podaje portal Ukrainska Pravda.

19:17

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa koncernu Microsoft poinformował, że wykrył nieznaną dotąd grupę hakerów, która stoi za trwającą falą cyberataków przeciwko Ukrainie oraz państwom NATO wspierającym Kijów. Grupa, którą Microsoft nazwał Cadet Blizzard, ma też odpowiadać za destrukcyjne ataki przed inwazją Rosji na Ukrainę, choć nie jest tak skuteczna, jak inne grupy hakerskie.

18:54

Rosyjskie wojsko ostrzelało położone w północno-wschodniej części Ukrainy obwody czernihowski i sumski. Zginęła kobieta - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.

18:43

NATO na szczeblu ministrów obrony w czwartek i piątek będzie rozmawiać o bezpieczeństwie jądrowym, w tym w związku z rozmieszczeniem rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi - poinformował sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka oznajmił, iż Białoruś zaczęła otrzymywać rosyjską broń jądrową.

18:00

Powołanie podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie Rady Ukraina-NATO bez postawienia zdecydowanego kroku ku naszemu członkostwu to jak danie czołgu bez działa - ocenił ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

17:57

Francja ogłosi nowe fundusze na odbudowę infrastruktury cywilnej na Ukrainie na międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Londynie - poinformowała minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna w Senacie.

17:43

Odporność na dezinformację jest przedmiotem raportu, o którym mówić będą w czwartek w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ przedstawiciele krajów Trójkąta Lubelskiego. Zaplanowano wystąpienia Galyny Petrenko - dyrektora Detector Media z Ukrainy, Lukasa Andriukaitisa - współzałożyciela Civic Resilience Initiative na Litwie, i Pauli Rejkiewicz, p.o. kierownika działu komunikacji strategicznej biura prasowego MSZ.

17:06

Wysadzenie przez rosyjskie wojska okupacyjne tamy na Dnieprze to katastrofa, która dotknie ludzi na Ukrainie i poza jej granicami. Polska pomoc związana z powodzią uwzględnia wszystkie potrzeby na bieżąco - powiedział podczas wizyty w częściowo zalanym Chersoniu ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki.

17:02

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że jedno z kijowskich przedsiębiorstw, pomimo wojny i sankcji, zaopatrywało rosyjski koncern Rosatom w części potrzebne do budowy elektrowni jądrowych. Kierownictwo kijowskiego przedsiębiorstwa zostało aresztowane.

17:00

Wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie jedenastego pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformował ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.

16:44

Podczas gdy wiele państw NATO z Europy opowiada się za szybkim nakreśleniem perspektyw członkostwa Ukrainy w sojuszu, administracja prezydenta USA skłania się raczej do przyznania Kijowowi kilkuletnich gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na "modelu izraelskim". Pisze o tym dziennik "New York Times".

16:10

Grupa Wagnera nie podpisze kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony - poinformował Jewgienij Prigożyn. Założyciel najemniczej grupy tym samym sprzeciwił się decyzji szefa resortu Sergieja Szojgu. Rozwiązanie zostanie znalezione, ale w żadnym wypadku nie podpiszemy umowy - dodał Prigożyn.

16:09

Rząd Argentyny przyjął dekret ograniczający masowy napływ do tego kraju obywateli Rosji, szczególnie kobiet w ciąży. Posiadanie urodzonego w Argentynie dziecka daje jego rodzicom prawo do legalnego pobytu, a po dwóch latach od narodzenia potomka uprawnia do otrzymania paszportu.

16:07

Im większe będą sukcesy militarne Ukrainy, tym silniejsza będzie jej pozycja przy stole negocjacyjnym - powiedział na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Norweg zwrócił uwagę, że trwająca ukraińska kontrofensywa, której celem jest wyzwolenie terenów okupowanych przez siły rosyjskie, wciąż pozostaje jeszcze w początkowej fazie.

16:06

Rosjanie próbują przekształcić okupowany Melitopol, na południu Ukrainy, w węzeł logistyczny na potrzeby frontu, ale ich starania napotykają na ciągły opór. We wtorek doszło tam do eksplozji na linii kolejowej, w wyniku której wykoleiło się pięć wagonów przewożących skradzioną rudę żelaza - oznajmił lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

16:03

Na początku rosyjskiej inwazji władze Ukrainy miały plan, by wysadzić mosty w Kijowie, co uniemożliwiłoby ewentualne przedostanie się wojsk rosyjskich przez Dniepr do dzielnicy rządowej. Na zniszczenie mostów nie pozwolił jednak dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny - pisze ukraińska redakcja BBC.

16:02

Ukraińscy żołnierze minionej doby odnieśli sukcesy w kontrofensywie na kierunku bachmuckim i zaporoskim, gdzie posunęli się naprzód o kilkaset metrów - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

14:17

W gminie Hoła Prystan, w okupowanej części obwodu chersońskiego, liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych powodzi spowodowanej przez wysadzenie tamy na Dnieprze wzrosła do sześciu - powiadomiły ukraińskie władze miejscowości.

14:13

Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że na Białoruś zaczyna docierać od Rosji taktyczna broń jądrowa. Jak stwierdził, "niektóre bomby są trzy razy potężniejsze niż te, które zostały zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki".

13:35

Tak wygląda Odessa po nocnym rosyjskim ostrzale:

13:24

Naczelny dowódca naszej armii generał Wałerij Załużny niekiedy czyta sensacyjne doniesienia na swój temat i śmieje się z rozpowszechnianych przez rosyjską propagandę pogłosek, że jakoby już zginął - przyznał ukraiński pułkownik Anatolij Sztefan, cytowany przez ukraińską redakcję BBC.

12:41

W obwodzie chersońskim wciąż zalanych jest 28 miejscowości na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, z podtopionych terenów ewakuowano 2779 osób - powiadomiło w środę ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy.

W kilku miejscowościach woda ustąpiła - powiadomiono w komunikacie.

11:35

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zaobserwowano wzrost liczby rosyjskich taktycznych lotów bojowych na froncie wojny z Ukrainą; częstotliwość tych operacji pozostaje jednak dużo niższa niż w początkowej fazie inwazji w 2022 roku, gdy lotnictwo agresora przeprowadzało nawet 300 misji dziennie - zauważył w środowym raporcie brytyjski resort obrony.



11:32

W obwodzie briańskim w Rosji, przy granicy z Ukrainą, rozmieszczono dywizjon przeciwokrętowych systemów rakietowych Bał wyposażony w pociski o zasięgu 500 km; jest to uzbrojenie, którym siły agresora mogą zaatakować m.in. Kijów - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

Dywizjon znajduje się na wyposażeniu 11. samodzielnej brygady rakietowo-artyleryjskiej sił obrony wybrzeża Floty Czarnomorskiej, stacjonującej w miejscowości Utasz w Kraju Krasnodarskim, w pobliżu okupowanego przez Rosję Krym

11:27

Na Ukrainie nie wykryto przypadków zakażenia cholerą lub podejrzenia tego zachorowania - powiadomiło w środę ministerstwo ochrony zdrowia. W związku z zalaniem południowych regionów Ukrainy po wysadzeniu przez Rosję zapory na Dnieprze władze prowadzą monitoring stanu wody i obywateli z objawami infekcji.

"Wyniki badań prób pobranych z obiektów środowiskowych, jak i od pacjentów, mających objawy ostrych infekcji jelit, były negatywne" - poinformował resort w komunikacie w Telegramie.

11:02

Wojska rosyjskie ostrzelały samochód leśnictwa w obwodzie sumskim, zabijając sześć osób - powiadomiła w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę obwodu.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Jak poinformowała w komunikacie prokuratura obwodu sumskiego, wojska rosyjskie ostrzelały samochód UAZ na terytorium obwodu sumskiego.

"W wyniku ostrzału według wstępnych ustaleń 6 osób - w tym 2 osoby cywilne i czterej pracownicy leśnictwa - odniosło śmiertelne rany" - powiadomiono.

10:36

W rozmowie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim podziękowałem za pomoc Warszawy w walce ze skutkami powodzi, wywołanej w ubiegłym tygodniu przez Rosjan po zniszczeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce - oznajmił w środę rano na Telegramie szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal.



09:34

Armia ukraińska kontynuuje działania kontrofensywne co najmniej na trzech kierunkach frontu i we wtorek miała ograniczone sukcesy terytorialne; Władimir Putin spotkał się z prorządowymi tzw. blogerami wojennymi - pisze w najnowszym raporcie waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Powołując się na dane strony ukraińskiej, ISW odnotowuje, że postępy ukraińskiej armii w rejonie Bachmutu wynosiły 200-250 m, zaś w obwodzie zaporoskim 500-1000 m. Z kolei od początku operacji kontrofensywnych Ukraińcy mieli odzyskać ok. 100 km kw. terytoriów. Podobną informację przekazywał również szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

09:10

W środę w godzinach porannych rosyjskie wojska ostrzelały obiekty cywilne w miastach Kramatorsk i Kostiantyniwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne - poinformował na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

Śmierć poniosło dwóch mieszkańców Kramatorska i jeden cywil w Kostiantyniwce. W pierwszej z tych miejscowości całkowicie zniszczono co najmniej pięć prywatnych domów i uszkodzono około 20. W Kostiantyniwce zrujnowane zostały dwa budynki mieszkalne, a uszkodzonych 55. Pociski rakietowe wroga trafiły także m.in. w gazociąg i sieci elektroenergetyczne - oznajmił gubernator.

09:06

W szpitalu w Krzywym Rogu w wyniku ciężkich oparzeń zmarł 76-letni mężczyzna, który ucierpiał w rosyjskim ostrzale rakietowym w nocy z poniedziałku na wtorek. Tym samym liczba cywilnych ofiar śmiertelnych ataku wzrosła do 12.

Dzisiaj w naszym mieście obchodzimy dzień żałoby z powodu wczorajszego terrorystycznego ataku rakietowego. Niestety, ofiar jest już 12 - w nocy wskutek śmiertelnych oparzeń zmarł 67-letni mężczyzna - powiadomił szef władz miejskich Ołeksandr Wiłkuł.

07:42

Aleksandr Łukaszenka przekazał, że Białoruś otrzymuje już dostawy rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej.

07:37

W wyniku ataku na Odessę zginęło co najmniej 6 osób - podają przedstawiciele administracji obwodu odeskiego.

Trzy z tych ofiar to osoby, które pracowały w magazynie sklepowym, gdy pocisk trafił w budynek i wybuchł pożar. Siedem osób zostało tam rannych.

06:42

Rząd Łotwy zdecydował we wtorek o przeznaczeniu dodatkowych 430 tys. euro na pomoc Ukrainie w przezwyciężaniu skutków zniszczenia tamy wodnej w Nowej Kachowce na południu Ukrainy - poinformował na Twitterze łotewski premier Kriszjanis Karinsz.

"Łotwa zapewni Ukrainie dodatkową pomoc humanitarną w wysokości 430 000 euro, aby pomóc ludziom dotkniętym przez rosyjskie zniszczenie tamy elektrowni Kachowka - generatory prądu, sprężarki i inny sprzęt" - napisał Karinsz.

06:17

W wyniku walki powietrznej i fali uderzeniowej w Odessie uszkodzone zostało centrum biznesowe, placówka edukacyjna, kompleks mieszkalny, lokale gastronomiczne i sklepy w centrum miasta.

Uderzenie rakiety w magazyn jednej z sieci handlowych spowodowało zniszczenie 1000 metrów kwadratowych i pożar na powierzchni 400 metrów kwadratowych. Zginęło trzech pracowników magazynu, siedmiu zostało rannych.

06:00

Atak rakietowy na Krzywy Róg po raz kolejny przypomniał całemu światu o potrzebie dalszego wspierania zdolności obronnych Ukrainy - napisał we wtorek na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.

"Kanada zdecydowanie potępia ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie. Ostatni atak na budynki mieszkalne w Krzywym Rogu jest absolutnie nie do przyjęcia. To kolejne przypomnienie przerażającej brutalności rosyjskiego reżimu, a także potrzeby dalszego wsparcia dla Ukrainy" - oświadczył Trudeau.

Przypomniał, że podczas swojej wizyty w Kijowie w ubiegły weekend "potwierdził zaangażowanie Kanady na rzecz Ukraińców". "Jak powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, nasze poparcie jest niezachwiane" - zaznaczył szef kanadyjskiego rządu.

05:56

Tylko całkowita deokupacja Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i przywrócenie nad nią kontroli Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo. I zrobimy wszystko, by tak się stało - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wyraził zadowolenie z powodu planu wysłania na Ukrainę przez MAEA misji mającej zbadać skutki zniszczenia przez Rosjan tamy i innych obiektów hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

Świat powinien ze szczegółami dowiedzieć się o tym, co się dzieje, jaką zbrodnię przeciwko przyrodzie i ludziom popełniła Rosja - oświadczył Zełenski. Dodał, że ma nadzieję, iż eksperci MAEA rozpoczną swoją pracę w najbliższym czasie.

05:30

Przedstawiciele ukraińskiej administracji przekazali, że w nocy Rosjanie ostrzelali Odessę. Jedna z rakiet trafiła w magazyn centrum handlowego. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety nad miastem. "Zbieramy informację na temat skali zniszczeń i ofiar" - poinformowali urzędnicy z obwodu odeskiego.

Nie wiadomo jak wiele rakiet zostało wystrzelonych w kierunku miasta.