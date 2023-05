Co najmniej 500 budynków zostało uszkodzonych podczas działań zbrojnych w przylegającym do Ukrainy rosyjskim obwodzie biełgorodzkim - informują miejscowe władze. Walczący u boku Ukraińców Rosjanie - przedwczoraj - weszli do przygranicznej części obwodu. "Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO" - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO. "Ukraina ma już minimalną ilość broni, niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy" - powiedział szef wywiadu wojskowego tego kraju (HUR) Kyryło Budanow. "Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie" - zaznaczył. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziecie w artykule poniżej.

21:47

Pojawienie się samolotów F-16 na Ukrainie będzie sygnałem, że rosyjski terror przegrał - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił, że Kijów "robi wszystko", by doprowadzić do jak najszybszego pojawienia się na ukraińskim niebie nowych samolotów z ukraińskimi pilotami na pokładzie.

Jak dodał, ten krok powiększy ukraińskie możliwości obronne. Bo tylko z silnymi samolotami system obrony powietrznej staje się pełnowymiarowy - zaznaczył szef państwa na nagraniu opublikowanym w komunikatorze Telegram.

A z drugiej strony - pierwszy ukraiński F-16 stanie się jednym z najsilniejszych sygnałów od świata, że Rosja przez jej agresję będzie tylko tracić: będzie słabsza, będzie stawać się coraz bardziej odizolowana. To będzie sygnał, że rosyjski terror przegrał, a nasz świat, który oparty jest o szacunek wobec niepodległych narodów i wobec prawa narodów do samodzielnego obierania swojej ścieżki, przetrwał - kontynuował prezydent.

Zełenski zapewnił, że Kijów przygotuje "całą potrzebną bazę", by "lotnicze przejście odbyło się jak najszybciej i skutecznie".

Nasi wojskowi już udowodnili, że mogą opanować obsługę współczesnej broni tak dobrze, jak nawet od nas nikt nie oczekiwał. Jestem pewien, że z samolotami będzie tak samo pomyślnie - powiedział Zełenski.

20:51

Norwegia rozważa różne sposoby przyczynienia się do edukacji i szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców F-16 - oświadczył norweski minister obrony Bjoern Arold Gram.

Jak podkreślił Gram w wydanym komunikacie, rząd Norwegii pozytywnie ocenił inicjatywę Stanów Zjednoczonych oraz kilku europejskich krajów, mającą na celu przygotowanie Ukraińców do obsługi samolotów F-16. Wspólnie z sojusznikami i partnerami zastanawiamy się, w jaki sposób możemy przyczynić się do edukacji i szkoleń - napisał w oświadczeniu szef norweskiego resortu obrony.

Wcześniej w środę o przyłączeniu się Norwegii do programu szkoleń poinformowany został parlament.

20:20

By utrzymać pokój i bezpieczeństwo w Europie, po zakończeniu wojny z Rosją Ukraina powinna być członkiem NATO - oświadczył premier Łotwy Kriszjanis Karinsz po spotkaniu w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem.

Wojna na Ukrainie pokazała, że Rosja nie stanowi jedynie teoretycznego zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa - podkreślił premier, cytowany przez agencję LETA.

20:11

Holandia chce zorganizować szkolenie Ukraińców w pilotowaniu amerykańskich myśliwców F-16 tak szybko jak to możliwe. Będzie ono koordynowane z Belgią, Danią i Wielką Brytanią - poinformowała holenderska minister obrony Kajsa Ollongren w piśmie do parlamentu.

Ollongren dodała, że również inne państwa mogą dołączyć do projektu szkolenia ukraińskich pilotów.

We wtorek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg oznajmił, że szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 nie czyni NATO stroną konfliktu z Rosją.

20:08

Ludność w obwodzie biełgorodzkim, w którym przeprowadzili operację rosyjscy ochotnicy, jest wobec nich lojalna - oświadczył Andrij Jusow z wywiadu wojskowego (HUR) Ukrainy. Weryfikowane są informacje na temat możliwego przerzucania rosyjskich sił z Ukrainy do obwodu biełgorodzkiego.



Są takie informacje. Są sprawdzane i monitorowane - powiedział Jusow, odnosząc się do doniesień o przerzucaniu przez rosyjskie wojsko części sił z Ukrainy do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Jak zaznaczył, przerzucanie sił z linii frontu nie jest szybkim procesem i wymaga przygotowania - zauważa portal Suspilne.





19:50

Jednym z celów ukraińskich służb specjalnych jest wyeliminowanie ukrywającego się Władimira Putina. Na tej samej liście jest też właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - przyznał w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica" wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Wadym Skibicki. Rozmowa ukazała się także na portalu niemieckiego dziennika "Die Welt".



Zdaniem Skibickiego, obecnie "Rosjanie toczą wojnę między sobą, walcząc o dojście do władzy. Ludzie tacy jak Jewgienij Prigożyn, Igor Girkin i inni, którzy krytykują rząd i armię".



Zapytany wprost, czy są próby zabicia Putina, wiceszef HUR stwierdził: On dostrzega, że coraz bardziej się do niego zbliżamy, ale może też obawiać się, że zostanie zabity przez swoich". Potwierdził, że to Putin jest osobą ze "szczytu listy", podobnie jak Prigożyn. "Próbujemy go zabić - oświadczył Skibicki, zapytany o Prigożyna.

19:11

Podana przez twórcę najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna liczba 20 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w bitwie o Bachmut, mniej więcej zbiega się z naszymi szacunkami - poinformował w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

To mniej więcej zbiega się z tym, co mówiliśmy kilka tygodni temu; z tym, że w ostatnich kilku tygodniach liczba ta wzrosła - powiedział Kirby podczas telefonicznego briefingu prasowego.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie o podane przez szefa Grupy Wagnera w opublikowanym przez niego nagraniu rosyjskie straty w bitwie o Bachmut. Prigożyn stwierdził m.in. że w bitwie zginęło 20 tys. wagnerowców, z czego połowę stanowili więźniowie.

18:00

Stoltenberg kolejny już raz zwrócił uwagę, że Władimir Putin popełnił dwa strategiczne błędy dokonując agresji na Ukrainę: Po pierwsze, nie docenił Ukraińców. Po drugie, nie docenił nas. Naszej jedności i zdecydowania.



My jednak nie powinniśmy popełnić analogicznego błędu i lekceważyć Rosji. Faktem jest, że Rosjanie ponoszą poważne straty, mają niskie morale, zły sprzęt, złą logistykę, są źle wyszkoleni i źle dowodzeni. Ale to, czego brakuje im w jakości, próbują nadrobić ilością, masą. Dlatego powinniśmy być gotowi na długi wysiłek. A jedyny sposób, żeby tę gotowość zapewnić, to zapewnić jedność Europy i Ameryki - podkreślił.

17:07

Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji weszły 42 km w głąb obwodu biełgorodzkiego w Federacji Rosyjskiej - poinformowała agencja Ukrinform, cytując dowódcę Korpusu. Najaktywniejsza faza działań już została zakończona, ale operacja trwa - dodano.



Korespondent agencji Ukrinform relacjonuje, że dowódca Korpusu Denis "White Rex" mówił o tym na briefingu prasowym przy granicy na północy Ukrainy.



Dowódca przekazał, że niektóre miejscowości w obwodzie biełgorodzkim rosyjskie siły ochotnicze kontrolowały przez dobę; tyle miała trwać aktywna faza operacji, która jest kontynuowana w innym formacie.

16:35

Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO.



Decyzje w NATO podejmuje się na zasadzie konsensusu. Cały czas trwają konsultacje w jaki sposób odpowiedzieć na ukraińskie aspiracje do członkostwa w NATO. (...) Wszyscy zgadamy się, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte. (...) Zgadzamy się też, że najważniejszym zadaniem na teraz, jest by Ukraina przeważyła jako niepodległe, suwerenne państwo - powiedział Stoltenberg na konferencji zorganizowanej przez amerykański think-tank German Marshall Fund w Brukseli.



16:00

Co najmniej 500 budynków zostało uszkodzonych podczas działań zbrojnych w przylegającym do Ukrainy rosyjskim obwodzie biełgorodzkim - informują miejscowe władze.

Walczący u boku Ukraińców Rosjanie - przedwczoraj - weszli do przygranicznej części obwodu.

Najwięcej zniszczeń jest we wsi Kozinka - tam atakujący wjechali ciężkim sprzętem i się okopywali - oraz w liczącym ponad 6 tysięcy mieszkańców Grajworonie - tylko tam uszkodzonych bądź zniszczonych jest około 200 budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych czy administracyjnych. Z okien niektórych z nich - jak informują lokalni samorządowcy - wystają pozostałości rakiet typu Huragan.

Oficjalne dane mówią o śmierci jednego cywila i 13 osobach rannych w wyniku działań bojowych. Jedna kobieta miała umrzeć w trakcie ewakuacji.

Resort obrony w Moskwie twierdzi natomiast, że zlikwidowano "70 sabotażystów", a operację antyterrorystyczną już zakończono.

Według informacji zachodnich wywiadów, duża część wojskowych z Legionu "Wolność Rosji" oraz Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wycofała się do Ukrainy.



15:20

Rosyjscy okupanci w zajętym obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy powiesili mężczyznę z powodu jego proukraińskich poglądów - poinformował Artem Łysohor, szef władz tego regionu lojalnych wobec Kijowa.



Rosyjscy nieludzie ciągle naciskali na niego i zabierali na przesłuchania. Chcieli go złamać - napisał gubernator w komunikatorze Telegram.



Mieszkaniec obwodu nie zmieniał jednak poglądów i czekał na wyzwolenie ziem przez ukraińskich obrońców - dodał Łysohor.

14:21

Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie "znacjonalizowały" mieszkanie należące do żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na mianowanego przez Rosjan gubernatora okupowanego półwyspu.



Oprócz znajdującego się w Jałcie mieszkania pierwszej damy Ukrainy okupanci przywłaszczyli sobie 57 innych nieruchomości, które według rosyjskich mediów należą do "ukraińskich oligarchów". Są wśród nich między innymi powierzchnie handlowe w galerii Sky Plaza w Jałcie należące do byłego premiera Arsenija Jaceniuka i winiarnia należąca do biznesmena Wadyma Jermołajewa.



13:58

Dwudniowy najazd przeprowadzony z terytorium Ukrainy na rosyjski obwód biełgorodzki może zmusić Kreml do przegrupowania swoich oddziałów wzdłuż linii frontu w czasie, gdy Kijów szykuje się do kontrofensywy - oceniają analitycy cytowani przez agencję Reutera.



Chociaż władze w Kijowie temu zaprzeczają, przeprowadzony w poniedziałek i wtorek przez oddziały przedstawiające się jako rosyjskie siły opozycyjne najazd był niemal na pewno koordynowany z ukraińskim wojskiem, które przygotowuje się do odbicia zajętych terenów - zaznaczają eksperci, z którymi rozmawiał Reuters.



Ukraińcy próbują skierować uwagę Rosjan na różne kierunki, by utworzyć luki w liniach obrony i zmusić ich do wysłania posiłków - mówi Neil Melvin, analityk brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Rosjanie będą musieli zareagować na te ataki i rozmieścić wiele oddziałów wzdłuż całej granicy, nawet jeżeli nie będzie to kierunek ukraińskiego natarcia - dodaje ekspert.



13:33

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem.

Władimir Putin powinien zrozumieć, że nie może wygrać nielegalnej wojny, którą wszczął - bez względu na to, ilu rosyjskich żołnierzy posłał na śmierć dla realizacji swoich imperialnych ambicji. Nie odniesie sukcesu, a wspólnota międzynarodowa stanie się jedynie silniejsza w stawianiu oporu wobec tej agresji - powiedział brytyjski polityk.