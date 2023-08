Kluczowa przeprawa dla Rosjan

Most Krymski jest wykorzystywany przez Moskwę do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie na Ukrainę. Krym został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku, ale na arenie międzynarodowej jest uznawany za część Ukrainy.

Jest to jednocześnie popularna przeprawa w regionie nad Cieśniną Kerczeńską, łączącą Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim. Wczoraj w kolejkach stały tam tysiące samochodów, żeby przejechać przez most. Czas oczekiwania wynosił nawet trzy godziny.

To już kolejny atak na Most Krymski podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 8 października 2022 roku na jezdni prowadzącej z Rosji na Krym doszło do eksplozji, w wyniku której zawalił się fragment przeprawy drogowej, a przeprawa kolejowa stanęła w ogniu.

Kolejny atak miał miejsce 17 lipca. Ukraińskie media informowały wówczas, że na moście doszło do dwóch eksplozji. Rosyjskie władze przekazały że w ataku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.