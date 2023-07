Rosyjski pocisk uderzył w południowo-wschodnią część miasta Zaporoże, zabijając dwie osoby i raniąc jednego cywila. Pod Sewastopolem na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie "wskutek dywersji" został wysadzony w powietrze rosyjski skład amunicji - informuje ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Według tego portalu rosyjskie władze planują przeprowadzić ataki na ludność w rosyjskim obwodzie briańskim przy granicy z Ukrainą. O te ataki może być później oskarżana strona ukraińska. Sobota 29 lipca 2023 r. jest 521. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

W ostrzale bloku w Dnieprze rannych zostało 9 osób / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA

20:00

Arabia Saudyjska będzie gospodarzem ukraińskich rozmów pokojowych. W rozmowach nie będzie uczestniczyć Rosja - poinformował portal amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal".



USA i Europa liczą, że dzięki rozmowom kraje globalnego południa poprą rozwiązania pokojowe korzystne dla Ukrainy.



W spotkaniu ma uczestniczyć do 30 państw, w tym takich rozwijających się potęg jak Indie i Brazylia.

Rozmowy mają się odbyć od 5 do 6 sierpnia w stolicy Arabii Saudyjskiej Dżuddzie.

19:44

Rosyjski pocisk uderzył w południowo-wschodnią część miasta Zaporoże, zabijając dwie osoby i raniąc jednego cywila - poinformował w poście na Telegramie sekretarz rady miejskiej Anatolij Kurtiew.

Zabici to kobieta i mężczyzna, napisał Kurtiew, dodając, że "okna wielopiętrowych budynków, lokalnej instytucji edukacyjnej i supermarketu zostały uszkodzone".

Sobotni atak rakietowy na Zaporoże ma miejsce, gdy Rosja intensyfikuje ataki na ludność cywilną w środkowo-wschodniej Ukrainie.



W piątek rosyjskie siły uderzyły na Dniepr, raniąc dziewięć osób - w tym dwoje dzieci. Atak uszkodził także budynek mieszkalny i siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).



Gubernator obwodu zaporoskiego Jurij Małaszko poinformował w sobotę, że w ciągu minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły 46 ataków na 18 osad regionu.



Według sobotniego raportu regionalnego departamentu policji w ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali bombami naprowadzanymi Orichów w obwodzie zaporoskim, leżący na linii frontu. Nie zgłoszono żadnych ofiar.

18:33

Po ataku na Odessę ukraińskie ministerstwo kultury zaapelowało o "aktywne działania na rzecz zachowania i odnowienia ukraińskiego dziedzictwa kulturowego" oraz wezwało do usunięcia Rosji z UNESCO.



Portal Pax News przypomina, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji UNESCO udokumentowało zniszczenie 270 ukraińskich obiektów kultury.

17:42

Federalne ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło, że kilkudziesięciu niemieckich ochotników walczy w wojnie na Ukrainie - poinformował "Welt am Sonntag". W rzeczywistości ich liczba może być wyższa, ale zbierane są tylko dane dotyczące osób mających powiązania z ekstremizmem.



Niemieckie służby bezpieczeństwa odnotowały wyjazd z kraju 61 osób "mających związek z ekstremizmem lub przestępstwami motywowanymi politycznie", przy czym są wśród nich zarówno prawicowi jak i lewicowi ekstremiści. Z tej grupy 39 osób opuściło Niemcy "z zamiarem udziału w działaniach wojennych". Spośród nich 27 walczy po stronie Rosji, a 12 - po stronie Ukrainy. W odniesieniu do większości z nich Berlin dysponuje konkretnymi informacjami o ich udziale w działaniach wojennych.



17:22

Misja UNESCO przybyła do Odessy, żeby ocenić straty spowodowane rosyjskimi atakami rakietowymi - podał portal dziennika Ukraińska Prawda. W wyniku ubiegłotygodniowego ostrzału rakietowego zniszczony został zabytkowy Sobór Przemienienia Pańskiego, a także wiele budynków w historycznej części miasta.



Rada miejska ocenia, że zniszczono około 50 zabytków architektury.



Już wcześniej ataki rakietowe Rosji były wymierzone w historyczne gmachy Odessy i Lwowa objęte Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego - podkreślił portal. Uszkodzone zostały między innymi muzeum literatury oraz muzeum archeologii. Wszystkie zniszczone zabytkowe budynki były oznaczone przez UNESCO i władze lokalne Niebieską Tarczą, której celem jest ochrona dziedzictwa w sytuacjach kryzysowych - konfliktach zbrojnych i klęskach żywiołowych lub katastrofach spowodowanych przez człowieka.

16:55

Wysoce doceniamy armatohaubice Kraby, idealnie sprawdzają się na polu walki - napisał w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.



We wpisie na Twitterze, Wasyl Zwarycz podkreślił, że "wysoce doceniamy AHS Kraby, idealnie sprawdzają się na polu walki", dodając, że "w rękach ukraińskich żołnierzy skutecznie służą wzmocnieniu bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i Polski oraz całej Europy w obliczu barbarzyńskiej agresji rosyjskiej".



W kwietniu podczas wizyty w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w zakładach Bumar-Łabędy - oprócz centrum serwisowego dla czołgów Leopard - będą produkowane armatohaubice Krab.

16:03

Prawdopodobnie we wrześniu do Ukrainy dotrą amerykańskie czołgi Abrams. Takie informacje podają media w USA powołując się na źródła w Białym Domu.



Aby przyspieszyć proces przekazywania czołgów, Ukraina otrzyma starsze modele M1 A-1, które zostaną wyremontowane w sierpniu na terenie Niemiec. Będą pozbawiane najbardziej wrażliwej technologii, w tym w niektórych przypadkach wykonanego z zastosowaniem tajnej technologii opancerzenia ze zubożonego uranu.

We wrześniu może na Ukrainę trafić do ośmiu czołgów. W sumie będzie ich 31.

Przybycie czołgów w nadchodzących tygodniach nada nowy, śmiercionośny wymiar potencjałowi Ukrainy, gdy siły walczą o przebicie się przez rosyjską obronę wzdłuż linii frontu, która rozciąga się na setki kilometrów - ocenia portal Politico.

15:51

Bronimy granicy z Białorusią, z całą determinacją właśnie po to, aby nielegalni imigranci nie zalali Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, od początku roku miało miejsce 16 tysięcy nieudanych prób wtargnięcia do Polski.



Premier odniósł się do obecności wagnerowców na Białorusi. Wcześniej przekazał, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera miało przesunąć się w kierunku Przesmyku Suwalskiego, co jego zdaniem jest krokiem w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium.



Morawiecki stawiał pytanie, co by było, gdyby PO wygrała "jakimś cudem" poprzednie wybory. Mamy grupę Wagnera na naszej granicy. Granica jest niestrzeżona - tak de facto było. Bez zapory żadnej. Bez żadnych dodatkowych oddziałów wojskowych. Jednostki wojskowe wyprowadzone z Polski wschodniej. Brak zmodernizowanej armii. Tusk czeka na polecenia Berlina, co ma robić. I jak wtedy rzeczywistość by wyglądała? - pytał.

14:50

Obecnie na Białorusi jest ponad 5 tys. najemników rosyjskiej Grupy Wagnera - poinformował w sobotę rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez serwis RBK-Ukraina.



Demczenko przekazał, że na Białoruś wciąż przybywają najemnicy z tej rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej. Zaznaczył, że przy granicy z Ukrainą nie zaobserwowano przemieszczania się wrogich sił.



Rzecznik zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą i jest stale obserwowana przez ukraiński wywiad.



"W danej chwili liczba przedstawicieli Grupy Wagnera na Białorusi nie stanowi dużego zagrożenia dla Ukrainy" - dodał.

13:41

W Kijowie w Monastyrze Michajłowskim o Złotych Kopułach odbył się pogrzeb 30-letniego Nazara Borowickiego - ukraińskiego pilota, który zginął podczas lotu ratunkowego do oblężonej przez Rosjan huty Azowstal w Mariupolu. Jego ciało wróciło do rodziny w lipcu 2023 roku, ponad rok po śmierci w obronie ojczyzny.

Pilota, absolwenta Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, pożegnało w centrum Kijowa kilkaset osób - rodzina, przypadkowi przechodnie i towarzysze broni. Trumnę z jego ciałem - przy akompaniamencie werbli i trąb oraz w otoczeniu żałobników - wprowadzono do monastyru, gdzie odbył się pogrzeb.

13:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził pozycje Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy walczących na kierunku bachmuckim w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

"Kierunek bachmucki, pozycje Sił Operacji Specjalnych. Dzisiaj jestem tutaj, by złożyć życzenia naszym wojskowym z okazji ich święta, oddać cześć ich sile" - napisał Zełenski w Telegramie.

Prezydent przekazał, że wysłuchał raportu dowódcy i rozmawiał z wojskowymi.

Szef państwa zaznaczył, że nie można opowiedzieć o szczegółach aktualnych operacji Sił Operacji Specjalnych, będzie to możliwe dopiero za jakiś czas. "Wykonywanie przez was, chłopaki, zadań dla Ukrainy jest heroiczne" - dodał.

W sobotę na Ukrainie obchodzony jest dzień Sił Operacji Specjalnych.



12:23

Na zdjęciach satelitarnych firmy Maxar Technologies widać nowy obiekt wojskowy wybudowany na Białorusi. Federacja Amerykańskich Naukowców sugeruje, że może być to magazyn dla zdolnych do przenoszenia broni jądrowej wyrzutni rakiet Iskander.

12:22

Podjęliśmy dodatkowe działania, by zapewnić maksymalne działanie obrony przeciwlotniczej i chronić ukraińskie porty - poinformowała w sobotę Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu.

Ostrzegła, że Moskwa może przeprowadzić następne ataki na południu i może użyć nowej taktyki.

11:25

Pod Sewastopolem na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie "wskutek dywersji" został wysadzony w powietrze rosyjski skład amunicji - informuje ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Ok. 22 wieczorem w piątek "było głośno" pod Sewastopolem na Krymie - napisał HUR w komunikacie.

Jak dodano, świadkowie słyszeli dwa wybuchy, a następnie dźwięki detonacji amunicji. Na miejsce przybyło kilka karetek i policja.

W tej okolicy rozlokowana jest rosyjska 810 samodzielna brygada piechoty morskiej.