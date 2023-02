"The New York Times" opublikował wideo z Bachmutu. Widać na nim rosyjski atak rakietowy na grupę wolontariuszy. W wyniku zdarzenia zginął Amerykanin Pete Reed.

"The New York Times" opublikował nagranie z ataku, do którego doszło w Bachmucie 2 lutego. Na filmie widać, jak rosyjska rakieta trafia w zespół wolontariuszy, którzy nieśli cywilom pomoc humanitarną. Zginął jeden z wolontariuszy - Amerykanin Pete Reed.

Jak poinformowano, film został nakręcony przez estońskiego ochotnika z grupy "Frontline Medics", Erko Laidinena, który był w pobliżu.

Na nagraniu widać Reeda i grupę wolontariuszy organizacji humanitarnych, stojących obok białej furgonetki, której używali do transportu pomocy humanitarnej. Rakieta lecąca równolegle do ziemi uderzyła bezpośrednio w pojazd. Doszło do eksplozji.