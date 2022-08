Ukraińskie ministerstwo energetyki potwierdziło, że delegacja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest już w Kijowie. Docelowo jej członkowie mają dotrzeć do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ukraińcy przeprowadzają kontrofensywę w obwodzie chersońskim na południu kraju. Pojawiają się doniesienia o wyzwoleniu kilku miejscowości spod rosyjskiej okupacji, choć oficjele ukraińscy tego nie potwierdzają. Wtorek jest 188. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony przez rosyjską rakietę budynek administracji państwowej w Charkowie. / Mykola Kalyeniak / PAP

14:13

Wobec niepowodzeń agresji na Ukrainę Kreml coraz częściej sięga po propagandową narrację, że to państwo terrorystyczne - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

13:48

Zgodnie z przewidywaniami, rosyjskie wojska ostrzeliwują drogi, którymi misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) powinna dotrzeć do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; celem Kremla jest zmuszenie delegacji, by dojechała na miejsce przez okupowane Krym lub Donbas - oznajmił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

13:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi polskich polityków, członków rządu, którzy zostali wyróżnieni za zasługi dla współpracy między państwami, wspieranie suwerenności i jedności terytorialnej jego kraju oraz popularyzację Ukrainy na świecie.

13:15

Delegacja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest już w Kijowie - poinformowało ukraińskie ministerstwo energetyki. Zastrzegło, że nie będzie wypowiadać się o dalszych planach misji ze względów bezpieczeństwa.



12:56

Jak dodał, należy się wstrzymać z przekazywaniem pogłosek o wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji miejscowościach, ponieważ jest to "wrażliwa kwestia", a rozgłaszanie niesprawdzonych doniesień posłuży wyłącznie najeźdźcom. "Apeluję (też) do mieszkańców, by pozostawali w bezpiecznych miejscach i ograniczyli przemieszczanie się" - napisał Chłań, odnosząc się do ukraińskich działań bojowych w obwodzie chersońskim.

12:51

Siły ukraińskie zniszczyły przeprawę promową przez Dniepr we wsi Lwowe, a także kwaterę wojsk rosyjskich w hotelu na terenie klubu jachtowego w Nowej Kachowce - powiadomił we wtorek na Facebooku Serhij Chłań, proukraiński wiceszef rady regionu chersońskiego na południu kraju.

"Wyjątkowo długie jest też najnowsze zestawienie zniszczonego sprzętu wojskowego Rosjan. Przeciwnik stracił system obrony przeciwlotniczej S-300 oraz systemy artyleryjskie Grad i Uragan, czołgi, haubice. Potwierdzono również kolejne precyzyjne ataki na magazyny uzbrojenia" - oznajmił Chłań.

12:45

Wypowiedzi papieża Franciszka na temat wojny na Ukrainie "należy odczytywać jako głos podniesiony w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako zajęcie stanowiska politycznego" - oświadczył Watykan w komunikacie.

Oświadczenie to ukazało się po prawie tygodniu polemik, jakie wywołały słowa Franciszka, który nazwał "biedną dziewczyną" córkę ideologa Kremla Aleksandra Dugina, Darię, zabitą w zamachu bombowym w pobliżu Moskwy.

12:32

Siedziba rosyjskiego sztabu zniszczona w Chersoniu.

12:29

Eksplozje w Charkowie.

12:16

Złożona z 14 ekspertów misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przebywa w Kijowie przed planowaną na ten tydzień wizytą w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - podała amerykańska telewizja CNN.

Według tej stacji członkowie delegacji byli w hotelu w Kijowie we wtorek rano. MSZ Ukrainy zapowiadało w poniedziałek, że tego dnia misja przybędzie do ukraińskiej stolicy.

Misja MAEA ma dotrzeć do okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w najbliższych dniach. Dziennik "Wall Street Journal" podał, że pracę w tym obiekcie eksperci rozpoczną w najbliższą środę, a zakończą w sobotę. Na czele misji stoi szef MAEA Rafael Grossi. W składzie misji są m.in. eksperci z Polski i Litwy oraz Chin i Serbii. Nie ma natomiast specjalistów z USA i Wielkiej Brytanii.

11:54

Prokuratura Generalna Ukrainy stwierdziła, że Rosja prawdopodobnie użyła w Ołeniwce amunicji termobarycznej. Ponad 50 ukraińskich jeńców wojennych zginęło w obozie 28 lipca.

11:30

Pod Symferopolem na okupowanym Krymie formowane są rosyjskie kolumny z ciężkim uzbrojeniem; następnie oddziały te wyruszają w kierunku Chersonia na południu Ukrainy - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek przewodniczący Medżlisu Tatarów krymskich Refat Czubarow.

11:23

Według The Washington Post Iran wysłał do Rosji pierwszą partię dronów bojowych. Jak podają źródła publikacji, 19 sierpnia Rosja otrzymała dwa rodzaje dronów z Iranu: Mohajer-6 i Shahed.

10:54

Szkoła w Mariupolu.

10:48

W Chersoniu wysadzony został samochód miejscowego policjanta, który przybył z Rosji, aby zająć stanowisko w "nowej policji". W wyniku eksplozji nikt nie został ranny.

10:41

Siły ukraińskie prowokują rosyjską armię do marnowania drogich pocisków dalekiego zasięgu, ustawiając atrapy amerykańskich systemów rakietowych - podał dziennik "Washington Post", powołując się na źródła we władzach USA i Ukrainy.

Chociaż atrapy zrobiono z drewna, ich rozróżnienie od broni autentycznej jest z wysokości rosyjskich dronów niemożliwe - wyjaśnia amerykański dziennik.

Po kilku tygodniach od rozpoczęcia ich rozstawiania wabiki przyciągnęły 10 pocisków manewrujących Kalibr; prawdopodobne jest, że to ich zniszczenie mogło skutkować powtarzanymi przez stronę rosyjską informacjami o rzekomym eliminowaniu dostarczanego przez Zachód uzbrojenia. "Rosjanie twierdzą, że zniszczyli więcej systemów HIMARS niż ich w ogóle wysłano" - powiedział "WP" amerykański dyplomata.

10:26

Co najmniej pięć osób zginęło, a siedem zostało rannych we wtorek w rosyjskim ostrzale Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy; wróg zaatakował ze stanowisk artyleryjskich m.in. budynki mieszkalne i przedszkole - powiadomił mer miasta Ihor Terechow.

"Artyleryjski ostrzał centralnej części Charkowa. Według wstępnych informacji osiem uderzeń, (zaatakowano) stosunkowo duży obszar. Wiemy na razie o pożarze w jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców. Trafiono też w jeszcze inne miejsce wypoczynku, w sąsiednich domach wyleciały okna. (...) Są również doniesienia o ataku obok czteropiętrowego bloku i uderzeniu w przedszkole. Wszystko w centrum miasta" - relacjonował Terechow w porannych komunikatach na Telegramie.

Jak dodał, w jednym z budynków mieszkalnych trwa pożar. Liczba rannych wzrasta - poinformował mer.

10:07

Rosyjski koncern Gazprom ogranicza dostawy gazu dla francuskiego Engie "z powodu braku porozumienia między stronami w sprawie stosowania kontraktów - poinformował we wtorek francuski gigant energetyczny w komunikacie.

Dostawy rosyjskiego gazu dla Engie spadły od początku wojny na Ukrainie do zaledwie 1,5 TWh miesięcznie - twierdzi koncern, który pod koniec lipca podał, że udział rosyjskiego gazu w otrzymywanych dostawach wynosi ok. 4 proc.

Grupa Engie informuje, że wprowadziła już rozwiązania, aby móc zaopatrywać swoich klientów w gaz nawet w przypadku przerwy w dostawach od Gazpromu.

09:31

Szef dyplomacji UE Josep Borrell, który przewodniczy nieformalnemu posiedzeniu ministrów obrony państw unijnych w Pradze, powiedział, że sytuacja na Ukrainie nie ulega poprawie w związku z rosyjską inwazją. "Ukraina potrzebuje naszego wsparcia, a my będziemy go udzielać" - zapewnił.

Borrell poinformował, że ministrowie będą dyskutować o pomyśle uruchomienia unijnej misji szkoleniowej dla armii ukraińskiej. W części spotkania będzie uczestniczył online minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

09:22

Ukraińska kontrofensywa trwa już od dawna i polega m.in. na niszczeniu rosyjskich magazynów i baz. W poniedziałek doszło do intensyfikacji walk, jednak nie oczekujmy szybkiego tempa operacji, ponieważ nie możemy sobie na to pozwolić - wyjaśnił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow.

Pojęcie "kontrofensywa" nie musi w każdym przypadku oznaczać zmasowanego natarcia, lecz odnosi się też do ataków na cele agresora na zapleczu frontu - mosty, węzły logistyczne, składy z amunicją, radary, systemy obrony przeciwlotniczej. Takie działania Ukraińcy podejmują już od dłuższego czasu - podkreślił Żdanow na Telegramie.

Jak dodał Żdanow, o kluczowym kierunku operacyjnym wie tylko Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Nie usłyszycie o tych planach od żadnego dowódcy plutonu, kompanii czy batalionu, bo nawet oni nie powinni mieć takich informacji" - podkreślił analityk.

09:03

Nagranie prawdopodobnie mostu Antonowskiego w obwodzie chersońskim.

08:48

Intensywny poranek w okupowanym Chersoniu. W mieście słychać kolejne eksplozje,

08:42

08:17

W rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło w ciągu ostatniej doby dwóch mieszkańców. Cztery osoby zostały ranne - poinformował we wtorek szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.

Cywile, którzy zginęli, byli mieszkańcami miejscowości Rozdolne i Piwniczne - wynika z komunikatu, opublikowanego na serwisie Telegram.

Telegram

07:52

Przedstawiciele władz Ukrainy ogłosili kontrofensywę w obwodzie chersońskim na południu kraju. Są doniesienia o wyzwoleniu kilku miejscowości spod rosyjskiej okupacji, choć oficjele ukraińscy tego nie potwierdzają - wskazuje w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



ISW zauważa przy tym, że media rosyjskie, które wspomniały o ofensywie zaznaczają, że władze okupacyjne w obwodzie chersońskim zaleciły ludności jedynie udanie się do schronów, a nie ucieczkę.

07:30

Zdecydowana większość badanych - 71,1 proc. opowiada się za ograniczeniem prawa do wjazdu na teren UE obywatelom Rosji, a 15,9 proc. respondentów jest zdania, że obywatelom Rosji nie powinno odbierać się prawa podróżowania do UE - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej".

39,2 proc. badanych uważa, że "Rosjanie powinni otrzymywać pozwolenie na wjazd do krajów Unii tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pogrzeb kogoś z rodziny)". 11,1 proc. skłania się do poglądu, że Rosjanie nie tylko powinni mieć zakaz podróżowania do krajów UE, ale należy z niej także wydalić wszystkich "aktualnie tam przebywających".

Tylko 15,9 proc. respondentów jest zdania, że obywatelom Rosji nie powinno odbierać się prawa podróżowania do UE.

07:16

Inwazja na Ukrainę odcięła Rosję od świata Zachodniego i spowodowała, że stała się ona jeszcze bardziej zależna od Chin, często przedstawianych w duecie z Kremlem jako dwa autorytarne kraje, dążące do zmiany porządku na świecie - pisze na łamach "Foreign Affairs" Aleksander Gabujew, ekspert z Carnegie Endowment for International Peace w Moskwie.



Aby zadowolić Chiny, rosyjscy przywódcy będą zmuszeni zaakceptować niekorzystne warunki negocjacji handlowych, poprzeć chińskie stanowisko na forach międzynarodowych, a nawet ograniczyć, na prośbę Pekinu, swoje stosunki z krajami takimi jak Indie czy Wietnam - pisze Gabujew.



Autor zauważa, że rozpoczęcie wojny na Ukrainie postawiło Chiny przed trudnym dylematem wyboru stanowiska, jakie powinny zająć wobec inwazji. Poparcie Rosji naraziłoby je na sankcje i utratę dostępu do zachodniego rynku i technologii. Natomiast potępienie jej działań mogłoby zaburzyć relacje obu krajów.

06:53

Ukraińskie Siły Zbrojne wyzwoliły cztery wsie w regionie Chersonia spod rosyjskiej okupacji - informuje CNN, powołując się na bojowników ukraińskiej armii.

06:34

Jeszcze w czerwcu w puławskich szkołach uczyło się 391 dzieci z ukraińskich rodzin. Już teraz dyrektorzy szkół mówią o mniejszej liczbie zapisanych do tej pory uczniów z Ukrainy - powiedziała Agnieszka Zamojska z Urzędu Miasta w Puławach.

06:20

Nocne eksplozje w Chersoniu.

05:44

Reuters: USA wzywa Rosję do utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

05:22

Ukraina wyeksportowała ponad 1,3 mln ton zboża od chwili zawarcia porozumienia zbożowego. Serhij Bratczuk, rzecznik administracji obwodowej w Odessie, powiedział, że w ciągu 29 dni od ponownego otwarcia portów, z Ukrainy wypłynęło co najmniej 56 statków i dostarczyło zboże do 18 krajów.

05:06

Zdaniem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, ministrowie spraw zagranicznych UE mogą uzgodnić pewną modyfikację dotychczasowych zasad wydawania wiz obywatelom Rosji, nie będzie to jednak całkowity zakaz ich wydawania - donosi "Ukraińska Prawda".



05:03

Podczas ostatniej doby nasze oddziały atakując pozycje wojsk rosyjskich przy pomocy artylerii zniszczyły trzy magazyny amunicji, przeprawę przez Dniepr, 82 żołnierzy i 30 sztuk sprzętu, poinformowało w raporcie Dowództwo Operacyjne "Południe", donosi "Ukrinform"

W poniedziałek ukraińskie wojsko przy pomocy artylerii zaatakowało 13 punktów rozlokowania rosyjskich okupantów w obwodzie chersońskim, w rejonach, berysławskim i kachowskim, w tym pozycje obrony powietrznej.