Siły Powietrzne Ukrainy opublikowały nagranie z wystrzelenia pocisków przeciwradarowych AGM-88 HARM z myśliwców MiG-29. Rakiety na początku sierpnia zostały przekazane Ukrainie przez Stany Zjednoczone.

Na nagraniu widać kilka ukraińskich myśliwców MiG-29, z których raz za razem wystrzeliwane są pociski. Wideo zostało okraszone piosenką Julii Łuszczyńskiej pt. "Jesteśmy bohaterami".

Wsparcie Stanów Zjednoczonych

Pentagon na początku sierpnia potwierdził, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pociski przeciwradarowe AGM-88 HARM.

Wcześniej po raz pierwszy o dostawach pocisków wspomniał podsekretarz obrony ds. politycznych Colin Kahl, nie precyzując jednak o jakie rakiety chodzi.

19 sierpnia Pentagon ogłosił 19. pakiet pomocy pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 775 mln dolarów. W jego skład weszły m.in. kolejne pociski AGM-88 HARM.

Co to za pociski?

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) to pocisk rakietowy powietrze-ziemia, zaliczany do amerykańskiej broni precyzyjnego rażenia. Służy do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika, zwłaszcza systemów obrony przeciwlotniczej. Pocisk naprowadza się na źródło emitowanych przez nie sygnałów.

Pociski HARM używane są od sierpnia przeciw rosyjskim radarom podczas inwazji Rosji na Ukrainę. Zostały zintegrowane z ukraińskimi myśliwcami MiG-29.