Czy Ukraina przygotowuje się do otwarcia swojej przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego, o czym kilka dni temu mówił francuski minister transportu Clément Beaune? Na ten temat wypowiedziała się Oksana Ożygowa z ukraińskiego urzędu ds. lotnictwa cywilnego.

Zdjęcie archiwalne / Shutterstock

Do czasu zagwarantowania 100 proc. bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej Ukrainy jest za wcześnie na jakiekolwiek prognozy. Podejmujemy kroki, aby wznowić loty tak szybko, jak to możliwe, ale na razie to tylko prace przygotowawcze - stwierdziła Ożygowa w rozmowie z kanałem Ki

Telegram

Jak przypomina "Ukraińska Prawda", kilka dni temu szef francuskiego resortu transportu mówił "o współpracy z Ukrainą w zakresie szkolenia ukraińskich pilotów lotnictwa cywilnego i kontrolerów ruchu lotniczego".

Zgodnie z tym, co przekazał minister Beaune, Ukraińcy już ćwiczą na symulatorach we Francji, a "podczas negocjacji w Kijowie oba kraje zgodziły się na rozszerzenie tej współpracy".

To jest naprawdę bardzo potrzebne. Moment, w którym loty lotnictwa cywilnego nad Ukrainą zostaną wznowione, mam nadzieję, nastąpi jak najszybciej. A jeśli piloci nie mają praktyki, to zgodnie z zasadami bezpieczeństwa nie będą mieli prawa do wznowienia pracy - powiedział Clément Beaune cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Dlatego pomagamy Ukrainie przygotować się na moment, w którym wasza przestrzeń powietrzna zostanie całkowicie lub częściowo otwarta - zaznaczył członek francuskiego rządu.

Cywilne loty nad Ukrainą zostały wstrzymane 24 lutego 2022 r. - w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.