Olaf Scholz ogłosił, że do końca roku Ukraina otrzyma wsparcie militarne o wartości 1,4 mld euro. Kanclerz Niemiec poinformował o gigantycznym pakiecie po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie.

Wołodymyr Zełenski i Olaf Scholz / Clemens Bilan / PAP/EPA

Kanclerz poinformował, że Niemcy przekazały niedawno Ukrainie nowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości ponad 600 mln euro. Znalazły się w nim m.in. system obrony powietrznej IRIS-T SLM, transportery opancerzone, czołgi, samobieżne haubicoarmaty, amunicja artyleryjska i drony.

Do końca roku dostarczymy również Ukrainie kolejny pakiet wsparcia wojskowego o wartości około 1,4 mld euro przy wsparciu naszych partnerów - Belgii, Danii i Norwegii - powiedział Scholz.

Dostawy te będą obejmować kolejne systemy obrony powietrznej "Iris-T" i "Skynex", czołg przeciwlotniczy "Gepard", haubice kołowe, a także czołgi, pojazdy opancerzone, drony bojowe, radary i amunicję artyleryjską.

Niemcy nadal stoją zdecydowanie po stronie Ukrainy - podkreślił Scholz.

Nie może być pokoju na warunkach Rosji

Kanclerz opowiedział się też w piątek za zwołaniem kolejnej konferencji pokojowej dla Ukrainy. Przekazał, że zarówno on jak i prezydent Ukrainy są zgodni, że w rozmowach pokojowych powinna uczestniczyć również Rosja. Celem konferencji - jak powiedział Scholz - byłby "sprawiedliwy i trwały pokój dla Ukrainy".

Zdaniem kanclerza "jasne jest, że pokój można osiągnąć tylko w oparciu o prawo międzynarodowe, co będzie wymagało ogromnego wysiłku". Scholz zaznaczył, że "pokój podyktowany przez Rosję" nie może zostać zaakceptowany.

Prezydent Zełenski podziękował w Berlinie Scholzowi za wsparcie dla Ukrainy, a w szczególności za dostarczone systemy obrony powietrznej, które - jak podkreślił - pomogły ocalić tysiące ludzi przed rosyjskim terrorem.

Niemcy pomogły naszemu krajowi bardziej niż inni w zakresie obrony powietrznej. To jest fakt. I to uratowało tysiące ukraińskich istnień i daje naszym miastom i wsiom ochronę przed rosyjskim terrorem - powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy poprosił o utrzymanie wsparcia dla Ukrainy na poziomie wymaganym do kontynuowania walki z Rosją. Celem musi być osiągnięcie sprawiedliwego pokoju - stwierdził.

Piątkowe spotkanie z kanclerzem Scholzem jest drugą wizytą ukraińskiego prezydenta w Niemczech w ciągu ostatnich pięciu tygodni i trzecie osobiste spotkanie z Scholzem w tym okresie.