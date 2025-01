Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa może nastąpić postęp w sprawie zorganizowania jego spotkania z Władimirem Putinem. Wcześniej prezydent elekt USA powiedział, że takie spotkanie jest przygotowywane.

Spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem w 2019 roku / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

Dmitrij Pieskow zabrał głos ws. spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla przyznał, że po zaprzysiężeniu prezydenta elekta USA może nastąpić postęp w sprawie zorganizowana takiej rozmowy.

Dodał, że Rosja z zadowoleniem przyjęła, iż Trump demonstruje chęć rozwiązywania problemów poprzez dialog.

Wcześniej Trump powiedział, że przygotowuje spotkanie z Putinem. Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy skończyć tę wojnę (w Ukrainie - przyp. red.). To krwawa rzeź - dodał.

Amerykański polityk wielokrotnie mówił, że chce spotkać się z Putinem, lecz dotąd nie ujawnił, że jest już w trakcie ustalania jego szczegółów. Podczas niedawnej konferencji prasowej wyraził niezadowolenie z faktu, że musi poczekać z rozmowami z Putinem do momentu objęcia przez siebie urzędu, a także ze zrozumieniem odniósł się do obiekcji Rosji co do ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO.

Zaprzysiężenie Trumpa na urząd prezydenta USA odbędzie się 20 stycznia w Waszyngtonie.

Ukraińcy: Oczekujemy spotkania Trumpa z Zełenskim i szybkiego kontaktu po inauguracji

Ukraina oczekuje kontaktów na wysokim szczeblu z nową administracją USA natychmiast po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa, a także jego ewentualnego spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał w piątek rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Heorhij Tychyj.

Czekamy na spotkanie między naszymi prezydentami, ponieważ dla nas najważniejsza jest współpraca z Ameryką. (...) Przygotowujemy się do kontaktów na najwyższych i wysokich szczeblach natychmiast po inauguracji (Trumpa) - dodał Tychyj.

Jak dodał rzecznik, wizyta specjalnego wysłannika Trumpa ds. Ukrainy i Rosji emerytowanego generała Keitha Kellogga na Ukrainie została opóźniona do czasu po inauguracji prezydenta 20 stycznia z powodów prawnych, a nie politycznych.

Nie podał dalszych szczegółów na temat przyczyn opóźnienia. Powtórzył, że Ukraina przygotowuje się do wizyty wysłannika Waszyngtonu i uważa ją za bardzo ważną. Chcemy rozpocząć dialog z Kelloggiem na temat najważniejszych kwestii związanych z osiągnięciem sprawiedliwego, wszechstronnego i trwałego pokoju tak szybko, jak to możliwe po inauguracji - wyjaśnił Tychyj.

W czwartek Kellogg powiedział, że Trump chce "jak najszybciej" doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, ale nie zamierza ustępować przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi. Dodał, że jego celem "osobistym i zawodowym" jest znalezienie rozwiązania konfliktu w ciągu 100 dni od 20 stycznia, kiedy ma nastąpić inauguracja prezydenta.