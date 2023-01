Niemcy w tym tygodniu zgodzą się, by Polska wysłała do Ukrainy czołgi Leopard 2 - informuje Bloomberg. Wcześniej w wywiadzie dla BBC premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie czekać tydzień do dwóch na niemiecką odpowiedź.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że Niemcy otrzymali już wniosek Polski o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z BBC News potwierdził, że Polska czeka na odpowiedź ws. wysłania leopardów do Ukrainy.



Zrobimy to, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, ale chcemy to zrobić zgodnie z procedurami, które są wymagane. Będziemy czekać przez następne kilka dni, jeden-dwa tygodnie, na oficjalną odpowiedź - powiedział polski premier. Dodał, że ma nadzieję, iż ta odpowiedź nadejdzie tak szybko, jak to możliwe.

Coraz bliżej decyzji ws. wysłania abramsów

Z kolei "Wall Street Journal" pisze, że administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu. Według dziennika ma to być część porozumienia z Niemcami, w ramach którego Berlin również wyśle własne leopardy i zezwoli na transport kolejnych z Polski.



Gazeta, która powołuje się na dwa źródła w administracji USA, twierdzi że w ramach porozumienia USA przekażą Ukrainie "znaczącą" liczbę abramsów, podczas gdy Niemcy przekażą mniejszą liczbę Leopardów 2 i zgodzą się na reeksport maszyn z Polski.



Dziennik podaje, że zmiana w dotychczasowym stanowisku USA jest wynikiem ubiegłotygodniowej rozmowy prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem, podczas której Biden zgodził się rozważyć dostawy abramsów - wbrew radom Pentagonu, który wielokrotnie wskazywał na logistyczne trudności związane z utrzymaniem amerykańskich czołgów. Według cytowanego przez "WSJ" niemieckiego oficjela, sprawa była przedmiotem "intensywnych negocjacji" między Waszyngtonem i Berlinem i "wydaje się na dobrej drodze do rozwiązania".



Wcześniej zarówno szef Pentagonu Lloyd Austin, jak i niemiecki minister obrony Boris Pistorius twierdzili, że wbrew doniesieniom mediów dostawy czołgów Leopard do Ukrainy nie są uzależnione od przekazania abramsów.