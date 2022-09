Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Charków. W niektórych dzielnicach nie ma prądu. Obywatele rosyjscy w wieku poborowym, w tym studenci i osoby bez żadnego doświadczenia wojskowego, są zatrzymywani przed granicą z Białorusią i zawracani do ojczystego kraju na podstawie przepisów o mobilizacji - powiadomił niezależny portal Mediazona. W rosyjskiej niewoli jest jeszcze blisko 800 żołnierzy pułku Azow, wśród nich ponad 40 kobiet, niektóre są w ciąży. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne. Tej zimy nie powinno zabraknąć tego paliwa do produkcji energii i zrównoważenia dostaw z Rosji - informuje Bloomberg. Zmasowane rosyjskie ataki na miasta na południu Ukrainy: ostrzelany został Mikołajów i Zaporoże. Według lokalnych władz - jest bardzo dużo zniszczeń. W Mikołajowie pociski spadły głównie na obiekty cywilne. W Zaporożu uszkodzone zostały m.in. obiekty przemysłowe i sieć energetyczna. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 217. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 27.09.2022 roku.

Uszkodzony budynek w miejscowości Łypci w obwodzie charkowskim / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

20:51

Wojska ukraińskie wyzwoliły Kupjanśk-Wuzłowyj w obwodzie charkowskim. Znajduje się tam jedna z największych stacji kolejowych na wschodzie Ukrainy.

20:15

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Charków. W niektórych dzielnicach nie ma prądu.

Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że władze ustalają, czy w wyniku ataku ucierpiał ktoś z mieszkańców.

19:47

Prawdopodobieństwo ataku jądrowego na Kijów istnieje, ale jest niewielkie - uważa ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez portal Ukrainska Prawda.

19:33

Będziemy rozpatrywać wnioski o azyl od Rosjan uciekających przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą, badając każdy przypadek osobno - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Dodała, że protesty Rosjan świadczą o tym, że nie chcą oni "ginąć na wojnie Putina" i że nie chcą tej wojny.

19:28

Rząd Mołdawii ogłosił we wtorek, że w związku z impasem w rozmowach z koncernem Gazprom, istnieje realne ryzyko wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu od soboty.

18:58

W rosyjskiej niewoli jest jeszcze blisko 800 żołnierzy Azowa, wśród nich ponad 40 kobiet, niektóre są w ciąży - powiadomiła we wtorek Olha Krawczenko, przedstawicielka fundacji opiekującej się wojskowymi z Pułku Azow - Anioły Azowa.

18:39

Rosja musi wiedzieć, że wojny nuklearnej nie da się wygrać i nigdy nie będzie przyzwolenia na jej prowadzenie - oświadczył we wtorek szef NATO Jens Stoltenberg.

18:23

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne - podkreśliło we wtorek MSZ.

18:05

W związku z ogłoszeniem w Rosji mobilizacji w przygranicznych regionach Łotwy do 26 grudnia obowiązywał będzie stan sytuacji nadzwyczajnej - postanowił we wtorek rząd Łotwy.

Zamknięte zostanie jedno przejście graniczne - poinformował portal publicznego nadawcy LSM.

17:48

Rosyjski poborowy mówi, że za dwa dni on i jego koledzy bez żadnego szkolenia zostaną wysłani na front w rejonie Chersonia.

17:22

Wielkie zakupy gazu ziemnego w Europie oznaczają, że tej zimy nie powinno zabraknąć tego paliwa do produkcji energii i zrównoważenia dostaw z Rosji - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Bloomberg New Energy Finance (BNEF), firmy doradczej w dziedzinie energetyki.

17:15

Napływ Rosjan do Kazachstanu, wywołany ogłoszeniem przez Władimira Putina mobilizacji na wojnę z Ukrainą, spowodował wzrost cen żywności oraz wynajmu nieruchomości - informuje we wtorek portal Obozrevatel.

Według oficjalnych danych, do Kazachstanu przyjechało już prawie 100 tys. rosyjskich mężczyzn.

17:04

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poinformowała, że w minionym tygodniu 66 tysięcy Rosjan przedostało się na terytorium Unii Europejskiej. To wzrost o 30 procent względem wcześniejszego tygodnia.

16:58

Sąd w Charkowie skazał mieszkańca tego miasta na pięć lat więzienia, najwyższy możliwy wymiar kary, za "zamach na integralność terytorialną Ukrainy". Mężczyzna wzywał do przyłączenia Charkowa do Rosji i rozpowszechniał rosyjską propagandę o wojnie.

16:26

Jeśli Estońska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego wyrazi poparcie dla wojny na Ukrainie, to pozwolenie na pobyt w Estonii metropolity Eugeniusza zostanie cofnięte - oświadczył we wtorek szef estońskiego MSW Lauri Laanemets.

16:07

Okupacyjne władze rosyjskie zamykają miasto w celu przymusowej mobilizacji mężczyzn po ogłoszeniu wyników pseudoreferendum - powiedział we wtorek Wadym Bojczenko, lojalny wobec kijowskich władz mer Mariupola, miasta na południowym wschodzie Ukrainy.

15:54

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał we wtorek Unię Europejską do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, aby ukarać ją za przeprowadzanie pseudoreferendów w sprawie aneksji okupowanych terenów na wschodzie i południu Ukrainy.

15:13

Rząd Mołdawii otrzymał zapewnienie od władz Ukrainy, że w sytuacji niedoborów energii elektrycznej otrzyma wsparcie z tego kraju - podała we wtorek kiszyniowska telewizja ProTV.

15:05

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe, którym norweski gaz popłynie do Danii i Polski, pozwala tej ostatniej zdywersyfikować dostawy surowca i wzmocnić swoje bezpieczeństwo energetyczne, natomiast Ukrainie może zapewnić niezawodność dostaw gazu - ocenił we wtorek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Monopol Gazpromu to już nie wyrok - dodał.

14:56

Śledczy francuskiej żandarmerii pojadą w środę do Iziumu, gdzie rozpoczną badania - poinformowało MSZ Francji we wtorek podczas wizyty minister Catherine Colonny w Kijowie.

14:54

14:45

Rosjanie w wieku poborowym, w tym studenci i osoby bez żadnego doświadczenia wojskowego, są zatrzymywani przed granicą z Białorusią i zawracani do ojczystego kraju na podstawie przepisów o mobilizacji - powiadomił w nocy z poniedziałku na wtorek niezależny portal Mediazona.

14:42

Szef MSW Gruzji Wachtang Gomelauri powiedział we wtorek, że nie ma potrzeby, by zamykać granicę z Rosją w związku z napływem obywateli tego kraju uciekających przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą. Na razie na przejściach granicznych wzmocniono kontrole, a wielu przybyłych Rosjan już wyjechało z Gruzji - dodał Gomelauri.

14:08

Głównie w związku z napływem uchodźców z Ukrainy w Niemczech mieszka obecnie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. W pierwszej połowie 2022 roku liczba ludności po raz pierwszy wzrosła do ponad 84 milionów - poinformował we wtorek Federalny Urząd Statystyczny.

13:53

Bułgarski resort spraw zagranicznych wezwał we wtorek obywateli Bułgarii, przebywających na terytorium Rosji, do natychmiastowego wyjazdu z kraju.

13:51

Mobilizacja w wielu regionach Rosji nie ma charakteru częściowego, lecz masowy, a osoby wzywane do służby są nieprzygotowane do tej roli. Blisko 30 proc. mężczyzn powołanych w Kraju Krasnodarskim nie posiada żadnego doświadczenia w armii - oznajmił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

13:35

W pseudoreferendum aneksyjnym w okupowanym Mariupolu głosują nie mieszkańcy, a obywatele Rosji - pracownicy działających w mieście rosyjskich firm-podwykonawców - poinformował we wtorek Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera tego miasta.

13:16

W okupowanym Enerhodarze, mieście na południu Ukrainy, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, Rosjanie zmuszają mieszkańców do udziału w pseudoreferendum aneksyjnym. W razie odmowy grożą mobilizacją na wojnę - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

13:09

Alejandro Astesiano, szef osobistej ochrony prezydenta Urugwaju Luisa Lacalle Pou, został zatrzymany w związku z udziałem w procederze korupcyjnym, który polegał na nielegalnym wydawaniu urugwajskich paszportów obywatelom Rosji uciekającym z kraju przed mobilizacją - powiadomiła w nocy z poniedziałku na wtorek agencja Reutera.

12:53

12:37

Ukraina wygra wojnę, nie ma żadnej możliwości, by się załamała, poddała. Obserwowaliśmy już w historii, jak Rosja przegrywała inne konflikty i tak też będzie w tym przypadku - ocenił we wtorek rozmowie z PAP ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.



11:56

W okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Rosjanie przygotowują listy pracowników medycznych, którzy zostaną zmobilizowani na wojnę - poinformował Serhij Hajdaj, szef władz obwodowych lojalnych wobec Kijowa.

11:34

Szefowa MSZ Francji Catherine Colonna przyjechała we wtorek do Kijowa. Spotka się z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą, prokuratorem generalnym Andrijem Kostinem i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - podało ministerstw spraw zagranicznych Francji w komunikacie.



11:25

Zmobilizowani Rosjanie mówią na nagraniach w internecie, że nie przechodzą przygotowań przed wysłaniem na wojnę. Jeden z nich mówi, że jego oddział już 29 września zostanie wysłany do Chersonia.

11:07

Zmasowane rosyjskie ataki na miasta na południu Ukrainy. Ostrzelany został Mikołajów i Zaporoże. Według lokalnych władz - jest bardzo dużo zniszczeń.

W Mikołajowie, jak mówi mer miasta, pociski spadły w różnych rejonach miasta. Poważnie uszkodzone zostały obiekty cywilne. Mowa głównie o domach mieszkalnych, sklepach, a także o infrastrukturze wodociągowej. Trwa ustalanie, czy ktoś został ranny. W Zaporożu już wiadomo o kilku osobach poszkodowanych po ostrzale rakietowym. Strażacy walczą z pożarem po wybuchach w obiektach przemysłowych na które spaść miało 10 pocisków S-300. Uszkodzona jest sieć energetyczna.

11:04

Ukraina jest w ofensywie, ale w Kijowie narastają obawy, że po groźbach eskalacji ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina zachodni sojusznicy będą jeszcze ostrożniejsi w przekazywaniu Ukrainie potężniejszych rodzajów broni - podała agencja Bloomberga.



10:30

Wojska agresora poniosły w ciągu ostatniej doby duże straty w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie trwa nielegalne referendum w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji; zginęło 77 żołnierzy przeciwnika, zniszczono cztery składy z amunicją - powiadomiło we wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



10:28

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosji i były prezydent Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny straszy bombą jądrową. W mediach społecznościowych umieścił wpis, w którym znowu podkreślił, że "w razie potrzeby" Rosja może użyć broni masowego rażenia.

10:26

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał na spotkaniu z dziennikarzami, że w niektórych regionach kraju w związku z mobilizacją "popełniono błędy". Zapewnił jednak, że te będą jak najszybciej naprawiane.



10:20

Na przejściu granicznym w miejscowości Wierchnij Łars na granicy rosyjsko-gruzińskiej powstanie punkt mobilizacyjny - podała we wtorek rosyjska redakcja BBC News, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli MSW Rosji nagłośnione przez media rządowe.



10:15

Na granicę gruzińsko-rosyjską, gdzie wielu Rosjan ucieka przed mobilizacją, przyjechali rosyjscy wojskowi. Mają tam ustawić punkt mobilizacyjny.

09:28

Nie widzimy żadnych oznak wskazujących na to, że Chiny przygotowują się do wsparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę lub pomagają Kremlowi w omijaniu zachodnich sankcji - oświadczył w nocy z poniedziałku na wtorek rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA Ned Price, cytowany przez stację CNN.

09:22

Rosyjskie pseudoreferenda odbywają się w opustoszałych wsiach na okupowanych terytoriach Ukrainy, co widać nawet w materiałach rosyjskich propagandowych kanałów telewizyjnych zapewniających o wysokiej frekwencji - zauważa we wtorek rosyjska redakcja BBC.

09:21

Trzech cywilów zginęło, a 13 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

09:18

Kreml może ogłosić włączenie okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji w okolicach 1 października i przymusowo wcielać ukraińskich cywilów do wojska, by walczyli przeciwko swojemu krajowi - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



09:08

Okupowane przez Rosjan tereny Ukrainy mają po aneksji zostać połączone w jeden okręg federalny - informują "Wiedomosti". Władzę na przejętym terenie ma sprawować Dmitrij Rogozin, były wicepremier i były wiceszef Roskosmosu.

08:27

Aktywista z Petersburga Igor Malcew został skazany na trzy lata i osiem miesięcy kolonii karnej za spalenie w marcu kukły rosyjskiego żołnierza; sąd zakwalifikował ten czyn jako "chuligaństwo motywowane polityczną nienawiścią" - powiadomiło w poniedziałek Radio Swoboda.

08:02

Jest prawdopodobne, że podczas piątkowego wystąpienia przed obiema izbami rosyjskiego parlamentu prezydent Władimir Putin formalnie ogłosi przyłączenie do Rosji okupowanych terytoriów Ukrainy - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

07:57

Zniszczenia w Mikołajowie po rosyjskim ostrzale.

07:50

Zestrzelenie rosyjskiego pocisku nad Odessą.

07:43

Reczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre zapewniła, że Stany Zjednoczone nie uznają rosyjskich pseudoreferendów w okupowanych regionach Ukrainy. Ostrzegła, że Waszyngton jest gotów w razie aneksji tych ziem przez Rosję odpowiedzieć restrykcjami wobec Moskwy.

06:53

Wieś Pisky Radkiwski, leżąca na wschodnim brzegu rzeki Oskoł, niedaleko granicy obwodu charkowskiego z obwodem donieckim, została zajęta przez armię ukraińską - podały władze lokalne w nocy z poniedziałku na wtorek.

05:19

W sieci pojawiają się kolejne filmy pokazujące kulisy rosyjskiej mobilizacji.

05:16

Armia rosyjska zaatakowała w nocy z poniedziałku na wtorek lotnisko w Krzywym Rogu (środkowa Ukraina), które zostało zniszczone - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Dniepropietrowska Walentyn Rezniczenko na Telegramie.

05:15

Świstak Tymko III, który tradycyjnie w lutym przewiduje termin nadejścia wiosny, ma się dobrze i przetrwał rosyjską okupację - poinformował w poniedziałek portal Meduza. Wieś Nesteriwka na wschodzie Ukrainy, w której mieszka gryzoń, była przez pół roku okupowana przez wojska rosyjskie.

05:13

Kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa oraz pomocy humanitarnej były jednymi z głównych tematów rozmów prowadzonych przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Waszyngtonie - przekazało w poniedziałek MSZ.

05:10

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow powiedział w poniedziałek, że na uruchomioną przez jego kraj infolinię z poradami, jak się poddać i trafić do niewoli ukraińskiej, dzwoni wielu Rosjan, nawet jeszcze niezmobilizowanych na wojnę.