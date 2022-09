Właśnie teraz decydujecie, czy zakończy się wasze życie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do Rosjan. Jak dodał, rosyjscy dowódcy nie dbają o życie ludzi, dlatego mobilizacja nieprzypadkowo została w Rosji przezwana "mogilizacją".

W Rosji trwa częściowa mobilizacja / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Zełenski zaapelował do Rosjan, by odmawiali przyjmowania wezwań do wojska, uciekali lub - jeśli już trafią na front - poddawali się.



Rosyjscy dowódcy nie martwią się o życie Rosjan - oni po prostu muszą zapełnić puste miejsca, które zostały po zabitych, rannych, tych, którzy uciekli lub trafili do niewoli - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu, zwracając się do Rosjan w ich języku.



Kim będą zapełniane te miejsca - to waszej władzy nie martwi. Czy będą to młodzi specjaliści IT, którzy nigdy nie byli w wojsku, czy emeryci, którzy służyli być może w armii radzieckiej - powiedział Zełenski.



Nadszedł dla was kluczowy moment - teraz decyduje się, czy zakończy się wasze życie - podkreślił, dodając, że "nie przyjąć wezwania do wojska to lepsze niż zginąć na cudzej ziemi jako zbrodniarz wojenny".

"Lepiej uciec niż być okaleczonym"

Uciec przed mobilizacją to lepsze niż być okaleczonym, a potem jeszcze odpowiadać przed sądem za udział w zbrodniczej wojnie. Poddać się to lepsze niż zginąć od naszej broni - mówił.



Ukraina w tej wojnie się broni. Bronimy tego, co jest najjaśniejsze - swojego życia, dzieci, wolności. A o co walczy Rosja? Każdy obywatel Rosji wie - wielu tego nie przyzna, ale wie - że właśnie Rosja niesie zło - oświadczył ukraiński prezydent.



Zełenski zapewnił, że tym, którzy się poddają, Ukraina zagwarantuje traktowanie w sposób cywilizowany, zgodnie z konwencjami. Przekazał również, że jeśli będą się obawiać powrotu do Rosji i nie będą chcieli uczestniczyć w wymianie jeńców, to Ukraina "znajdzie sposób, by to zapewnić".

Media: Rosja może ogłosić aneksję okupowanych obszarów 30 września

Rosja może ogłosić aneksję okupowanych obszarów obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego Ukrainy w piątek 30 września - podał portal Ukrainska Prawda za rosyjskimi mediami.

Projekty ustaw dotyczące aneksji tych ukraińskich obszarów mają zostać złożone do Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, w środę 28 września - podało anonimowe źródło związane z rosyjskimi władzami. Według jego informacji projekty zostaną następnie rozpatrzone na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek.

Według innych źródeł prezydent Rosji Władimir Putin planuje wygłosić orędzie do obu izb parlamentu, Zgromadzenia Federalnego, w piątek 30 września.

Od piątku władze okupacyjne w zajętych częściowo przez wojska rosyjskie ukraińskich obwodach przeprowadzają pseudoreferenda aneksyjne. Głosowania mają potrwać do wtorku.