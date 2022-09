Co najmniej pięćdziesięciu rosyjskich oligarchów złożyło pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o unieważnienie wpisania ich na unijną listę sankcji - informuje dziennik „NRC”. Według portalu Politico wśród powodów jest były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz.

Wykreślenie z listy sankcyjnej pozwoliłoby Rosjanom odzyskać dostęp do aktywów przejętych przez kraje europejskie. Jak informuje holenderska gazeta, dotychczas w UE zamrożono ich aktywa o łącznej wartości 13,8 miliarda euro, w tym wille, jachty, prywatne samoloty, konta bankowe i lokaty.

Informacje "NRC" potwierdził rzecznik Trybunału. "Do rozstrzygnięcia pierwszej sprawy minie co najmniej rok" - powiedział, cytowany przez dziennik.



Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, o unieważnienie wpisu wystąpili m.in. właściciele upadłego Amsterdam Trade Bank. Politico twierdzi, że ubiega się o to także były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz, założyciel Alfa Banku Michaił Fridman i oligarcha Aliszer Usmanow.