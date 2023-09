Perspektywa współpracy wojskowej między Rosją i Koreą Północną budzi zaniepokojenie Departamentu Stanu USA. Chodzi o programy, które potencjalnie naruszałyby rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Przywódcy Korei Północnej i Rosji - Kim Dzong Un i Władimir Putin / VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Kiedy widzisz, że wygląda to na zwiększoną współpracę i prawdopodobnie transfery wojskowe, jest to dość niepokojące. To potencjalne naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w odniesieniu do spotkania przywódców Rosji i Korei Północnej - Władimira Putina i Kim Dzong Una.

Jesteśmy oczywiście zaniepokojeni wszelkimi pojawiającymi się relacjami wojskowymi między Koreą Północną a Rosją - dodał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Do sprawy odnieśli się również Ukraińcy. Ich zdaniem, Korea Północna już od półtora miesiąca dostarcza Rosji pociski kalibru 122 i 152 mm oraz rakiety do wieloprowadnicowych wyrzutni BM-21 Grad.

KRLD już półtora miesiąca dostarcza Rosji uzbrojenie - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow ukraińskiemu portalowi NV. Nie podał więcej informacji.

Władimir Putin i Kim Dzong Un spotkali się w środę na terenie kosmodromu Wostoczny na Dalekim Wschodzie. Jak przypuszczają zachodni analitycy, rozmowy dotyczyły głównie dostaw północnokoreańskiego uzbrojenia dla rosyjskiej armii atakującej Ukrainę, szczególnie pocisków artyleryjskich.

Z kolei Pjongjang prawdopodobnie oczekuje, że Moskwa przekaże mu pomoc energetyczną i żywnościową.