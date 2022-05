W wyniku skutecznych działań ukraińskie wojska odbijają kolejne miejscowości z rąk okupanta. Do ofensywy przeszły na kierunkach: charkowskim, chersońskim, iziumskim i melitopolskim. Płoną zakłady Azowstal w Mariupolu, do pożaru doszło na skutek rosyjskiego bombardowania. Pułk Azow poinformował, że z Azowstalu ewakuowano wszystkich cywilów, mer Mariupola przekazał jednak, że nie może potwierdzić tej informacji. Ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ w związku z incydentem z udziałem ambasadora Rosji w Polsce, do którego doszło w poniedziałek w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w podsumowaniu dnia.

Mariupol: Azowstal płonie Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że oblegane zakłady metalurgiczne Azowstal w tym mieście płoną. Do pożaru doszło na skutek rosyjskiego bombardowania. "Nie wiem, jakich jeszcze nieludzkich poczynań można oczekiwać, (...) biorąc pod uwagę oświadczenie Puszylina. Jeżeli jest piekło na Ziemi, to właśnie tam. Wszyscy mamy niespłacalny dług wobec obrońców Mariupola" - przekazał Andriuszczenko. Wbrew wcześniejszym doniesieniom , w ocenie mera Mariupola Wadyma Bojczenki nie ma pewności, czy z terenu fabryki wyprowadzono już wszystkie osoby cywilne. Obwód chersoński przyłączony do Rosji? Okupacyjne władze obwodu chersońskiego zaapelują do prezydenta Władimira Putina o włączenie regionu do Rosji - poinformował Kyryło Stremusow, powołany przez Rosjan na zastępcę szefa regionalnej administracji ukraińskiego obwodu. Miasto Chersoń to Rosja, na terytorium obwodu chersońskiego nie powstanie Chersońska Republika Ludowa, nie będzie referendów. Będzie jeden dekret oparty o apel kierownictwa regionu do prezydenta Federacji Rosyjskiej z prośbą o przyłączenie obwodu do Federacji Rosyjskiej - poinformował Stremusow w rozmowie z agencją RIA Nowosti. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził natomiast, że o przyłączeniu Chersonia do Rosji powinni zdecydować mieszkańcy regionu, by aneksja miała "prawne uzasadnienie". Krzysztof Krajewski wezwany wezwany do rosyjskiego MSZ Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie. Ambasador został wezwany po incydencie z udziałem rosyjskiego ambasadora Siergieja Andriejewa , który miał miejsce w poniedziałek w Warszawie. Spotkanie Krajewskiego w rosyjskim MSZ trwało ok 20 minut i miało "rzeczowy charakter". Przedstawiciele MSZ Rosji wyrazili wobec pana ambasadora ustny protest z uwagi na wydarzenia z poniedziałku na cmentarzu. Pan ambasador powtórzył podstawowe tezy stanowiska, jakie przedstawił wcześniej minister (spraw zagranicznych Zbigniew) Rau dla mediów, a także co wyraziło MSZ w oświadczeniu. I na tym spotkanie ambasadora się zakończyło, żadnych dodatkowych informacji czy decyzji nie było - powiedział rzecznik polskiego MSZ. Polska ambasada w Rosji oblana farbą Przy wejściu na teren ambasady Polski w Moskwie oblano czerwoną farbą tablicę oraz szybę wartowni. Informację potwierdził w rozmowie z RMF FM rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Będziemy oczekiwać od strony rosyjskiej wyjaśnienia tej sprawy i ustalenia sprawców - powiedział w rozmowie z dziennikarzami wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.