Rząd w Kijowie prosi Ukraińców o ograniczenie zużycia prądu. Rosjanie zniszczyli 30 proc. ukraińskich elektrowni. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ewakuacja cywilów w Chersoniu może być elementem przygotowań do przeprowadzenia przez Rosjan ataku na elektrownię wodną w Nowej Kachowce i przypisania odpowiedzialności za ten czyn siłom ukraińskim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi. Najważniejsze informacje z 239. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z czwartku 20.10.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Groby w Łymanie / Narodowa Policja Ukrainy /

19:13

Zakończono ekshumację ciał z największego zbiorowego grobu w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Łymanie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska policja. Ekshumowano 146 ciał, w tym 111 cywilów i 35 wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Telegram

18:58

Ukraińskie siły obrony strąciły minionej doby 15 z 20 wystrzelonych przez armię Rosji irańskich dronów bojowych - poinformował wieczorem sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

16:48

"Zachód, dostarczając broń na Ukrainę, zbliża się do niebezpiecznej linii bezpośredniego starcia militarnego z Rosją" - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Według niej kraje, które dostarczają Kijowowi broń, są "sponsorami ekstremistycznej działalności".

16:38

Na Białorusi odbywa się wspólne zgrupowanie białoruskich i rosyjskich żołnierzy. "Jest to przeciwdziałanie pogłoskom, że Białorusini nie będą chcieli walczyć, jeżeli zostaną wysłani na Ukrainę. Mając Rosjan jako dowodzących, trudniej im będzie protestować czy poddawać się po przekroczeniu granicy. Rosjanie są znani z tego, że potrafią tworzyć oddziały zaporowe, co już pokazywali używając kadyrowców na froncie wschodnim. Oddziały zaporowe to takie, które strzelają do uciekinierów i zawracają ich z powrotem na front" - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defence24.

16:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał przez telefon ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Nad Ukrainą pilnie potrzebna jest tarcza przeciwrakietowa - oświadczył po rozmowie.

Zełenski poinformował o przygotowywaniu wizyty prezydenta Niemiec na Ukrainie.

W środę dziennik "Bild" poinformował, że Steinmeier ze względów bezpieczeństwa odwołał planowaną od tygodni wizytę w Kijowie, która miała odbyć się w czwartek.

15:38

Rosyjskim władzom udało się dotychczas zmobilizować na wojnę z Ukrainą ponad 200 tys. osób; tyle mogli w tym momencie zrobić, ale poziom wyszkolenia żołnierzy wroga pozostawia wiele do życzenia - oznajmił przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksij Hromow.

15:22

Rosyjskie służby rozpowszechniają ostrzeżenia, że w miastach europejskiej części Rosji szykowane są rzekome ukraińskie prowokacje, polegające na pozostawianiu ładunków wybuchowych w miejscach publicznych; prawdopodobnie jest to zapowiedź takich działań podjętych przez Kreml - oznajmił wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).

15:02

Polska wraz z Litwą, Łotwą i Estonią opracowały kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Obejmuje on m.in. zakaz współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej i importu rosyjskich diamentów. Dokument zostanie przedstawiony pozostałym krajom UE.

Zaproponowane przez cztery kraje środki obejmują także zakaz eksportu do Rosji wszystkich dronów - również tych najtańszych, cywilnych. Jak argumentują autorzy propozycji, bezzałogowce - nawet te o najprostszej konstrukcji - mogą być wykorzystywane jako wsparcie na polu walki.

14:55

Rośnie ryzyko wznowienia rosyjskiego ataku na Ukrainę na froncie północnym - powiedział przedstawiciel Sztabu Generalnego Ukrainy gen. Ołeksij Hromow. Dodał, że siły rosyjskie mogą zaatakować na zachodnim odcinku białorusko-ukraińskiej granicy, by przeciąć szlaki dostaw broni od partnerów.

14:54

Do walki na Ukrainie skierowano ponad 8 tys. najemników z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy (HUR). Dodano, że większość z nich to więźniowie, którzy też stanowią największy odsetek zabitych.

By uzupełnić te straty grupa Wagnera pilnie szkoli kolejnych kilkuset zwerbowanych w więzieniach najemników, którzy mają zostać wysłani do walki - uzupełnia ukraiński wywiad.

12:58

Akcje patriotyczne w przedszkolach w Moskwie osiągają nowy poziom. O ile wcześniej dzieci zmuszano tylko do machania flagami, śpiewania piosenek i ustawiania się w kolejce w kształcie litery "Z", dziś dostają w ręce granatniki.

12:54

Rosja przerzuciła z Syrii na Ukrainę około 1200-1600 żołnierzy, a także systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-300; ten ruch może doprowadzić do zmiany stanowiska Izraela w kwestii pomocy wojskowej dla Kijowa, ponieważ Tel Awiw obawiał się dotąd ataków w Syrii przy użyciu S-300 - powiadomił amerykański dziennik "New York Times".

Decyzja Moskwy usuwa jedno z głównych ograniczeń izraelskich działań militarnych na terytorium Syrii - poinformował "NYT" za dwoma wysokimi rangą zachodnimi dyplomatami pracującymi na Bliskim Wschodzie oraz izraelskim urzędnikiem zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa.

12:44

12:05

Ukraińcy muszą dobrowolnie ograniczyć zużycie prądu, by kraj mógł sobie poradzić ze skutkami rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Jeżeli to nie pomoże, zostaną wprowadzone odgórne ograniczenia - zapowiedział minister energetyki Herman Hałuszczenko. Dodał, że rząd liczy na zmniejszenie zapotrzebowania o 20 proc.



Minister energetyki przekazał, że problem dotyczy całego kraju i mieszkańcy wszystkich obwodów muszą oszczędzać prąd, ponieważ wojska rosyjskie zniszczyły elementy sieci energetycznej w różnych miejscach Ukrainy. Podkreślił, że w tej sytuacji potrzebna jest solidarność i dobra komunikacja władz ze społeczeństwem.

12:02

Miejsce zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w gminie Gross Stroemkendorf w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, na wschodzie Niemiec, zostało w środę wieczorem prawie całkowicie zniszczone przez pożar. Według policji przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Wcześniej przy wejściu do schroniska ktoś wymalował swastykę.

Jak poinformował rzecznik powiatu Nordwestmecklenburg, 14 mieszkających w schronisku osób wyszło z pożaru bez szwanku. "Trzem pracownikom również nic się nie stało" - powiedział rzecznik. Mieszkańcy zaraz po pożarze zostali przeniesieni do innej placówki.

11:54

"Problem jest taki i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Ukraina jest ogromnym krajem pod względem terytorialnym. Pewnie dałoby się ochronić wszystkie elektrownie, ale już ochronić wszystkie obiekty energetyczne, stacje rozdzielcze na terenie całego kraju, to wątpię, czy to w ogóle jest realne" - mówił Sławomir Matuszak, specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, w Radiu RMF24.

11:45

Soledar, obwód doniecki.

11:37

Ogłoszona przez kolaboracyjne władze ewakuacja cywilów z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, ma osłonić odwrót rosyjskich wojsk z tej części regionu; ludność cywilna odegra tam rolę żywej tarczy - ostrzegła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Jak dodała, przeciwnik próbuje zbudować alternatywną przeprawę rzeczną w pobliżu uszkodzonego przez ukraińskie wojska mostu Antonowskiego na Dnieprze, w pobliżu Chersonia. Również w tym przypadku agresorzy zamierzają "przykryć" swoje działania ewakuacją ludności cywilnej, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo.

11:04

Masowe kradzieże kamer z fotoradarów w Szwecji. Jak zauważa dziennik "Aftonbladet", kamery tego samego typu są wykorzystywane w dronach domowej roboty używanych przez Rosjan podczas inwazji na Ukrainę. Szwedzkie służby specjalne SAPO przyznają, że wiedzą o tym, iż sprawy te są ze sobą łączone. Jak podkreślają, nie komentują jednak pracy wywiadowczej.

11:01

Zniszczenie hydroelektrowni w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim, na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach południa Ukrainy, odcięłoby wrogowi na kilka lat dostawy wody na Krym - ocenił sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. Krym został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku.



Sekretarz RBNiO przedstawił taką opinię w kontekście zarządzonej przez rosyjskich kolaborantów ewakuacji cywilów z Chersońszczyzny, a także pojawiających się w ostatnich dniach informacji, że najeźdźcy mogą zaatakować elektrownię i w konsekwencji wywołać powódź w obwodzie chersońskim. Następnie Kreml miałby oskarżyć o ten czyn władze w Kijowie.

10:35

Dym unosi się nad Nową Kachowką.

10:19

Ze względu na liczne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy w Kijowie od czwartku obowiązuje tryb oszczędzania energii elektrycznej. Oznacza to m.in., że sklepy mają zrezygnować z oświetlania swoich witryn, trolejbusy zostały zastąpione autobusami, a ulice są słabiej oświetlone. Wdrażane będą również przerwy w dostawach prądu. Władze miasta proszą mieszkańców o wyrozumiałość.

09:58

Wojska rosyjskie przygotowują podłoże informacyjne do przeprowadzenia ataku na elektrownię wodną w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Chcą zrzucić odpowiedzialność za to na siły ukraińskie. Przerwanie tej tamy na Dnieprze miałoby nie tylko spowolnić ukraińską ofensywę na południu, ale i odwrócić uwagę od porażek Rosjan w tym regionie.

09:31

Kadyrow opublikował wideo ze swoimi synami, którzy rzekomo "odwiedzili linię kontaktową". Kadyrow napisał, że jego synowie osłaniali nacierających bojowników i odparli kontratak.

09:22

Rosyjskie władze mogą poważnie rozważać wycofanie swoich wojsk na Ukrainie z terenów na zachód od Dniepru, co będzie oznaczało spore wyzwanie, bo wszystkie stałe mosty w okolicach Chersonia są uszkodzone - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



"Kluczowym wyzwaniem dla jakiejkolwiek rosyjskiej operacji wycofywania wojsk będzie przeprowadzenie w należytym porządku oddziałów i ich sprzętu przez rzekę o szerokości 1000 metrów. Ponieważ wszystkie stałe mosty są poważnie uszkodzone, Rosja najprawdopodobniej będzie polegać na tymczasowym moście barkowym, który w ostatnich dniach ukończyła w pobliżu Chersonia, oraz na jednostkach inżynieryjno-saperskich, które nadal działają w kilku miejscach" - oceniono.

09:08

Dwóch pracowników Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zginęło na skutek wybuchu miny w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji rejonie (powiecie) iziumskim w obwodzie charkowskim, w północno-wschodniej części Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow.



Jak dodał w komunikacie na Telegramie, w wyniku tej eksplozji cztery osoby zostały ranne.

08:32

Przerażające szczegóły raportu ONZ nt. gwałtów dokonywanych przez Rosjan w Ukrainie. Z ustaleń Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy wynika jasno - gwałty na ludności używane są przez Rosjan jako rodzaj broni.

08:24

Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Według wstępnych informacji Irańczycy szkolą Rosjan nie tylko w operowaniu już używanymi przez nich dronami Shahed-136, ale i w kierowaniu maszynami Arash-2 - przekazało ukraińskie dowództwo w porannym komunikacie.

07:43

Eksplozje w Mikołajowie.

07:26

ISW: Siły rosyjskie ustalają warunki informacyjne do przeprowadzenia ataku pod fałszywą flagą na Elektrownię Wodną Kachowka (HPP); rosyjskie wojsko może sądzić, że przerwanie tamy może im umożliwić bezpieczny odwrót z prawego brzegu Dniepru.

06:51

Rosyjski pocisk manewrujący Kh-101 został przechwycony w pobliżu elektrowni CHPP-6 na północ od Kijowa

06:40

W Mikołajowie eksplozja zniszczyła sowiecki pomnik "Żołnierzy Prawa i Porządku", znany również jako "Pomnik czekistów"- podają lokalne władze.

06:37

Jednostki Ukraińskich Sił Zbrojnych odparły ataki Rosjan w rejonie Biłohorówki w obwodzie ługańskim; Bachmut, Bachmutske, Kliszcziówka, Krasnohorówka, Nowomychajłówka, Newelske, Opytne i Marinka.

05:44

Rosja grozi weryfikacją swojej współpracy z ONZ, jeśli organizacja spróbuje zbadać drony zestrzelone nad Ukrainą. Zapowiedział Dmitrij Polyanskiy, zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ.

05:33

Bachmut w regionie donieckim.

05:31

Rząd USA ogłosił w czwartek sankcje przeciwko dwóm zagranicznym firmom, które kupowały od Stanów Zjednoczonych sprzęt elektroniczny podwójnego zastosowania i potajemnie wysyłały go do Rosji, informuje Ukrinform.



Ukarane zostały spółki Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), zarejestrowana w Hamburgu oraz Opus Energy Trading LLC, z Dubaju, a także ich właściciel, obywatel Federacji Rosyjskiej, Jurij Orechow.

05:16

Ministerstwo Obrony Hiszpanii wysyła na Ukrainę generatory prądu w związku z ostatnimi atakami wojsk rosyjskich na jej infrastrukturę energetyczną , co utrudniło dostawy energii elektrycznej dla obywateli, poinformowała w czwartek służba prasowa ministerstwa.



Hiszpania przekazuje cztery generatorach o mocy 400 kilowatów i jeden o mocy 150 kilowatów, przygotowane przez Siły Powietrzne i Kosmiczne,poinformowało ministerstwo.

05:03

Tuż przed północą w środę rozpoczęły się w Kijowie wyłączenia prądu spowodowane rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną, poinformowało Ukrenergo, donosi Ukrinform.



Przerwa w dostawie prądu potrwa do 4 godzin dziennie dla każdego klienta, informuje Ukrenergo, nie wyklucza jednak, że czterogodzinne przerwy mogą pojawiać się częściej, np. dwa razy podczas dnia, od 8 do 12-tej i od 20-tej do północy.



Władze Kijowa apelują do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej - włączania po kolei urządzeń energochłonnych, jak największego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach od 17:00 do 23:00. Firmy proszone są o ograniczenie oświetlenia zewnętrznego biur, restauracji i centrów handlowych.