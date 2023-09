Administracja prezydenta Joe Bidena ma zaopatrzyć Ukrainę w budzącą kontrowersje amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran - może ona pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów - poinformowała agencja Reutera. Rosja przerzuciła do obwodu ługańskiego na Ukrainie elementy nowo sformowanej "armii rezerwowej", by przenieść oddziały z tej części frontu do obrony na południe w obwodzie zaporoskim – pisze Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

14:20 Po protestach środowisk politycznych w Szwecji i groźbie bojkotu uroczystości przyznania Nagród Nobla, Fundacja wycofała się z pomysłu zaproszenia na ceremonię do Sztokholmu przedstawicieli Rosji, Białorusi i Iranu. "To zwycięstwo humanizmu" - skomentował decyzję rzecznik prasowy ukraińskiego MSZ. Zobacz również: Fundacja Nobla ugięła się pod presją. Bez zaproszeń dla Rosjan i Białorusinów 13:55 Ukraińskie media donoszą o możliwej zmianie na stanowisku ministra obrony. Ołeksija Reznikowa miałaby zastąpić Rustema Umerowa. Informacje o możliwym zdymisjonowaniu urzędującego szefa resortu obrony pojawiają się od kilku miesięcy. Jeszcze w sierpniu Ukraińska Prawda informowała, że Wołodymyr Zełenski planuje zmiany w rządzie. 12:50 Eksplozje w Krzywym Rogu. Wcześniej w obwodzie dniepropietrowskim ogłoszono alarm lotniczy. Władze lokalne poinformowały o uruchomieniu obrony przeciwlotniczej, której udało się zestrzelić "obiekt". Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak powiadomił z kolei o zniszczeniu wrogiego drona w rejonie Krzywego Rogu. 11:20 Rosyjskie ministerstwo obrony prowadzi działania, mające na celu przejęcie kontroli nad operacjami w Afryce, które dotąd realizowała tam najemnicza Grupa Wagnera - pisze w sobotę w raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW). W tym celu wiceminister obrony gen. Junus-Bek Jewkurow odbył szereg wizyt w krajach afrykańskich, by zastąpić grupy najemnicze formacjami kontrolowanymi przez resort obrony - pisze ISW, powołując się na powiązanego z Kremlem rosyjskiego blogera. Według tych informacji ministerstwo tworzy "korpusy ochotnicze", które mają działać za granicą jako "korpusy ekspedycyjne" i liczyć ponad 20 tys. osób. 09:55 Rosjanie próbują rozproszyć ukraińskie siły kontratakujące na południu kraju. W tym celu Moskwa wzmacnia pozycje w rejonie Kupiańska, zmuszając tam Ukraińców do defensywy, a być może powodując także, że Kijów będzie musiał zdecydować się na przesunięcie części wojsk odpowiadających za główne uderzenie na linie obronne wroga. "Biorąc pod uwagę, że Rosjanie od momentu rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy, poczynili niewielkie postępy w rejonie Kupiańska, jest bardzo prawdopodobne, że będą kontynuować działania na tej osi. Rosja ryzykuje jednak podzielenie swoich sił" - informuje w codziennej aktualizacji brytyjskie Ministerstwo Obrony. 09:20 1 września na froncie doszło do 45 starć bojowych - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Tylko wczoraj Ukraińcy mieli zlikwidować 570 żołnierzy okupanta. Według danych Kijowa, łączna liczba rosyjskich wojskowych, którzy zginęli lub zostali ranni w czasie starć, wynosi już 264 060. 08:55 Armia rosyjska przeprowadziła w ciągu ostatniej doby intensywny ostrzał w rejonach charkowskim, czuhujewskim, kupiańskim i iziumskim. Lokalne władze informują o rannych i zabitych. Wiadomo, że w obwodzie charkowskim zginął 60-letni mężczyzna. 73-letnia kobieta została ranna. W obwodzie chersońskim, Rosjanie aż 59 razy przeprowadzali ostrzał z użyciem artylerii, moździerzy, czołgów i wyrzutni Grad. Odnotowano także ataki z użyciem dronów i lotnictwa. Tam, w rejonie Chersonia zginęły dwie osoby. Władze obwodu donieckiego powiadomiły o jednej ofierze śmiertelnej i trzech rannych osobach w regionie. 08:10 Rosja przerzuciła do obwodu ługańskiego na Ukrainie elementy nowo sformowanej "armii rezerwowej", by przenieść oddziały z tej części frontu do obrony na południe w obwodzie zaporoskim - pisze w sobotę Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego podał, że Rosjanie rozmieścili w obwodzie ługańskim w rejonie Kupiańska elementy nowo sformowanej 25. Armii, a dyslokowane tam oddziały 41. Armii są "powoli" przesuwane na front południowy do obrony przed ukraińską kontrofensywą. 08:00 Administracja prezydenta Joe Bidena ma zaopatrzyć Ukrainę w budzącą kontrowersje amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran - może ona pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów - poinformowała agencja Reutera. "Pociski, które mogą pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów, stanowią część nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu. Amunicja może być wystrzeliwana z amerykańskich czołgów Abrams, które według osoby znającej sprawę mają zostać dostarczone na Ukrainę w nadchodzących tygodniach. Jeden z urzędników powiedział, że pakiet pomocowy będzie wart od 240 do 375 milionów dolarów" - poinformował Reuters. Zdaniem należącej do przeciwników broni zawierającej zubożony uran Międzynarodowej Koalicji na rzecz Zakazu Broni Uranowej wdychanie pyłu zubożonego uranu wiąże się z niebezpiecznymi zagrożeniami dla zdrowia. Może być przyczyną m.in. nowotworów i wad wrodzonych u dzieci. Zobacz również: To ostatnie nagranie z Prigożynem? "Ze mną wszystko w porządku"