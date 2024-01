Jak dodał, wśród tematów rozmów ze stroną litewską, znajdą się zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, integracji Ukrainy z UE i NATO oraz współpracy w zakresie produkcji dronów i rozwijania środków walki w sferze elektronicznej.

"Przede wszystkim jednak (chodzi o) naszą wdzięczność (wobec Litwy). Za bezkompromisowe wsparcie Ukrainy od 2014 roku (początku rosyjsko-ukraińskiej wojny w Donbasie - PAP), a zwłaszcza teraz, podczas agresji (Kremla) na pełną skalę" - podkreślił polityk.



09:39

W Rosji pojawiły się w ostatnich dniach wezwania do przeprowadzenia ofensywy w obwodzie charkowskim na Ukrainie w celu utworzenia tam tzw. strefy buforowej o szerokości do 15 km; taka operacja miałaby służyć "odepchnięciu" ukraińskich sił od granicy z obwodem biełgorodzkim w Rosji - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

We wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował, że rosyjskie wojska zrobią wszystko, by zapobiec ukraińskim ostrzałom obwodu biełgorodzkiego. W ślad za tym oświadczeniem w podobnym tonie zaczęli wypowiadać się inni rosyjscy komentatorzy, głównie internetowi, którzy wezwali do utworzenia tzw. strefy buforowej w regionie charkowskim. Nie jest to jednak niczym nowym, ponieważ takie apele pojawiały się w przestrzeni publicznej w Rosji już latem ubiegłego roku - zauważył waszyngtoński think tank.

Jak podkreślono, Moskwa prawdopodobnie nie byłaby obecnie zdolna do skutecznego przeprowadzenia ofensywy zakrojonej na tak szeroką skalę.





06:06

Sondaż przeprowadzony przez Narodowe Centrum Badania Opinii (NORC) Uniwersytetu w Chicago wykazał, że Władimir Putin ma silne poparcie dla swojego reżimu i wojny na Ukrainie, pomimo złych warunków ekonomicznych i niskiego poziomu życia w Rosji, poinformował w środę portal Ukraińska Prawda.

Amerykańscy socjolodzy przeprowadzili sondaż wśród 1046 dorosłych Rosjan mieszkających w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym przez Rosję Krymie, korzystając z danych pochodzących od rosyjskich operatorów telefonii komórkowej.

Sondaż wykazał, że 67 proc. uczestników aprobuje politykę zagraniczną Putina, a 58 proc. aprobuje jego politykę wewnętrzną. 66 proc. planuje głosować na Putina w marcowych wyborach prezydenckich.

06:04

Były dowódca NATO w Europie generał Philip Breedlove powiedział w Atlantic Council., że ofensywa wojsk ukraińskich nie zakończyła się porażką, gdyż Rosja poniosła ciężkie straty, a Ukraina jest gotowa do kolejnej fazy działań wojennych.

Nie sądzę, że słowo "porażka" jest słowem właściwym. Myślę, że kontrofensywa jest definitywnie zakończona. Element naziemny zwolnił. Nie oznacza to jednak, że działania wojenne uległy spowolnieniu, zwłaszcza w pobliżu Awdijiwki i w innych miejscach. Rosjanie stracili znaczną liczbę żołnierzy... - powiedział Breedlove.

Podkreślił, że w 2023 roku Siły Zbrojne Ukrainy, choć nie pozyskały dużych zdobyczy terytorialnych, to jednak osiągnęły pewien postęp. Generał zaliczył do sukcesów przeprawę przez Dniepr na jego lewy brzeg w obwodzie chersońskim i działania na Morzu Czarnym, które przysporzyły wielu problemów Flocie Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej.

Generał zauważył, że teraz ważne jest, aby Stany Zjednoczone "wymyśliły" kontynuację pomocy, "aby Ukraina mogła zrobić na Ukrainie to, co powinna".