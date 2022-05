Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku. Według ukraińskich źródeł, płonie rosyjski okręt na Morzu Czarnym. Rada Praw Człowieka ONZ zagłosowała za wszczęciem śledztwa ws. rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Wojska rosyjskie poniosły fiasko przy próbach umocnienia się na prawym brzegu rzeki Doniec. Rodziny obrońców Azowstalu zaapelowały o pomoc do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Rosyjskie wojska kontynuują szturm na Azowstal. Najważniejsze informacje z 79. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 13.05.2022r.

05:37

Ukraińskie władze, wspierane przez społeczność międzynarodową, kontynuują działania na rzecz ratowania żołnierzy w oblężonej hucie Azowstal - poinformował portal "Ukraińska Prawda", cytując wypowiedź ukraińskiej wicepremier Iryny Wereszczuk.

"Otworzyliśmy nową rundę negocjacji" - powiedziała Wereszczuk w czwartek wieczorem.

Kijów udzielił pełnomocnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża do rozmów ze stroną rosyjską, również Turcja jest zaangażowana jako mediator.

05:25

Zełenski odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie na północy kraju: Oczywiście, państwo rosyjskie jest państwem, w którym wszelka edukacja tylko przeszkadza. Dowódców, którzy takie rozkazy wydają, nazwał nieuleczalnie chorymi.

Ponadto, jak zaznaczył, od początku wojny na Ukrainie zostało zniszczonych przez Rosjan już 570 placówek służby zdrowia, w tym 101 szpitali. Według Zełenskiego jest to znak autodestrukcji Rosji, którą świat uważał kiedyś za naród kultury. To jest nonsens, to jest barbarzyństwo - dodał ukraiński polityk.

05:14

W swoim cyklicznym wystąpieniu w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że prawie dwa i pół miesiąca po inwazji Rosji na Ukrainę strategiczna porażka Moskwy jest dla wszystkich oczywista.

Według słów ukraińskiego prezydenta klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż z nimi (Rosjanami) komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki.

Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi - powiedział ukraiński lider.

05:09

33. sesja Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Europy niemal jednomyślnie przyjęła decyzję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"W uchwalonym dokumencie państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie wpływem rosyjskiej agresji na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, a także rosnącymi cenami żywności, nawozów i energii" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Przeciw przyjęciu decyzji, jak wskazano, zagłosowały wyłącznie: Białoruś, Federacja Rosyjska, i Tadżykistan.

05:00